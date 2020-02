¡Alberto es mucho Alberto!

Después de una intensa jornada de higienización en el reparto Celso Maragoto de la ciudad de Pinar del Río junto a los operarios de higiene de Comunales de La Palma, sin cambiarse la ropa de trabajo, Alberto llegó de primero para la reunión con el director provincial.

«¡Ay Alberto!, siempre presente y puntual, atento mientras otros emiten criterios, mesurado al hablar, responsable en el cumplimiento de las tareas que te asignan, respetuoso con todos...», pensé.

Hace ya algún tiempo le conozco y en todos los espacios en que hemos coincidido su nobleza y carácter me inspiran respeto y admiración hacia él.

Y yo comienzo el soliloquio: «Oye, no puedes hacerle un trabajo periodístico solo porque es palmero. Tienes que indagar como quien no quiere con los trabajadores, con la gente más allegada a él. Quizá no es lo que aparenta, mira que las apariencias engañan».

Pero cualquier indecisión en mí desapareció cuando una de sus subordinadas, sin que mediara equipo de grabación alguno, en confianza me dijo: «En un momento me pidieron criterio sobre él y dije que era alguien especial, y esas personas en su afán de sacarme información me comentaron: ‘Sin embargo, él no tiene ese mismo criterio de ti’. Pero sabía que esas palabras no eran de Alberto e inmediatamente le contesté: ‘Oiga, ese es el hombre más honesto y honrado que he conocido’».

Alberto Martínez Sánchez trabaja en Comunales desde 1987. En los más de 30 años de labor en este sector, ha transitado por diferentes áreas: auxiliar de almacén, auxiliar de personal, jefe del departamento de Áreas Verdes, Parques y Flores, al frente del departamento de Recursos Humanos, especialista principal de Economía y desde el año 2012 director municipal de Comunales.

Hace cuatro años de forma consecutiva, la Dirección Municipal de Servicios Comunales (DMSC) de La Palma obtiene el primer lugar en la emulación del sector. Ello responde al esfuerzo de los trabajadores, pero también a la capacidad de liderazgo de Alberto.

¿Cómo hace para liderear con efectividad?

«Pienso que lo primero que tiene que hacer cualquier directivo es conocer los problemas personales de sus trabajadores. Me acuerdo que cuando entré a Comunales hice un diagnóstico de cómo vivía cada uno, cuánto salario entraba a esa vivienda.

«Yo interiorizo mucho con ellos como un obrero más que soy. Vamos a brindar algún servicio a Pinar del Río o en otro municipio y voy al frente, y los controlo, chequeo y fiscalizo; pero laboro al parejo de ellos. Siempre le digo a los jefes de departamentos que cuando tengan que llamarle la atención a algún trabajador lo hagan en el momento, lugar y con la persona indicada».

Comunales es uno de los sectores con mayor número de planteamientos por los electores. Usted es el director municipal en La Palma, pero además delegado de circunscripción desde hace más de dos décadas. ¿Cuál es la clave para llevar al mismo tiempo estas funciones y obtener resultados satisfactorios en ambas?

«Llevo más de 20 años como delegado de la circunscripción número 28 La Jagua y para mi desempeño como director, el estado de opinión del pueblo a través de los planteamientos ha sido un termómetro, un bombillo que me dice cómo está Comunales.

«En cuanto sale un planteamiento relacionado con mi sector, lo hago mío. Reúno al jefe del área con dificultad y después de valorar la insatisfacción, visitamos al delegado antes de los 30 días. Porque no siempre hay una solución inmediata al problema, pero sí siempre tiene que haber atención».

El ser directivo de Comunales y delegado del Poder Popular demandan un doble esfuerzo de usted, ¿cómo queda la familia en esta historia?

«Tengo tres hijos y siete nietos, y creo que los atiendo bien. ¿Qué sucede con esto?, que los electores son nuestros vecinos, amigos, la gente del barrio. Mi familia sabe que estas son mis responsabilidades y que me gusta lo que hago.

«Por eso ellos no lo ven como un problema, por lo que me ayudan a convocar a la gente y saben que deben de dar el ejemplo. Y de la misma manera que yo siento orgullo de ellos siempre que se comportan como hombres y mujeres de bien, asimismo creo que ellos sientan orgullo de mí, no solo como padre, abuelo y esposo, sino también como delegado».

¿Por qué con mejores ofertas de trabajo en cuanto a salario, usted permanece aún en el sector de Comunales?

«Me han querido llevar de jurídico para la Vivienda, la Agricultura... pero les digo que no, que yo me jubilo en Comunales.

«El secreto está en el sentido de pertenencia, siento el trabajo de Comunales como mío. Como nos dijo un compañero del Partido Provincial, nosotros somos los administradores de los municipios. Garantizamos la limpieza de la ciudad, el mantenimiento de las áreas verdes y los parques, los montajes de los actos, el arreglo de caminos, los servicios necrológicos... y ese es mi orgullo».

¿Qué siente cuando llega a algún Consejo Popular del municipio y comprueba que marcha bien todo lo que compete a su sector?

«¡Qué te voy a decir, esa es la satisfacción más grande del mundo! Cuento con la suerte de pertenecer a la comisión del Poder Popular que atiende la calidad de los servicios y quienes han participado en las visitas que vienen a La Palma son testigos de que no faltan elogios para Comunales».

Por sus resultados de forma integral como colectivo, los trabajadores de la DMSC de La Palma obtuvieron nuevamente el primer lugar en la emulación del sector; pero ¿cuál es el área de trabajo más fuerte de esta unidad municipal?

«Según mi apreciación y los resultados de las inspecciones de la comisión del Poder Popular que atiende la calidad de los servicios, el área más fuerte de la DMSC de La Palma es la de Higiene. Logramos eliminar los microvertederos existentes; realizamos el barrido doble a las calles principales del pueblo y estamos atentos a la pintura de los contenes».

Si estuviera en la disyuntiva de dedicarse de forma completa al trabajo de Comunales o a la responsabilidad de delegado del Poder popular, ¿cuál elegiría?

«Oye periodista, me las has puesto difícil. Pero te voy a responder con sinceridad. Llevo más de 20 años como delegado y ocho dirigiendo Comunales en La Palma, pero me quedo con Comunales que lo siento como dice el dicho, en la carne, en la sangre.

«Hay que venir del surco, ir del trabajo más simple al más complejo, como yo para saber lo que es este sector. Cuando comencé como director había mucho por hacer y otras cuestiones que andaban mal. Y hemos alcanzado algunas metas, por ejemplo, mejorar la funeraria, la fábrica de coronas, las oficinas, el taller, el vivero y aunque nos quedan otras pendientes, trato de hacer cosas diferentes para obtener mejores resultados».

Pero, sinceramente, ¿sería mejor si pudiera seguir en las dos, verdad?

«Bueno, sí. Le digo a los electores ‘este va a ser mi último mandato como delegado’ y ellos me responden ‘entonces tendrás que mudarte de La Jagua’».

«Te cuento que siento orgullo de que Comunales no sea un problema para el municipio de La Palma y que me satisface que la población me vea como un trabajador más de este sector.

«Cuando acabaron estas últimas fiestas populares, barríamos las calles y escuché a alguien que dijo: ‘Yo sabía que Alberto tenía que estar al frente de su tropa’. Porque me vio trabajar al parejo que los demás y así soy constantemente».

Ese es Alberto Martínez Sánchez, director, pero sobre todo compañero. Un ser humano en el que priman las virtudes, en especial la responsabilidad, la humildad y la bondad.

En La Palma todos lo respetan y admiran. Debe ser porque siempre lo encontramos junto a sus trabajadores sirviendo al pueblo, a los electores. Por ello, cuando alguien en el territorio norteño pregunta por el director de Comunales, con espontaneidad la gente contesta: «¿Alberto?, ¡Alberto es mucho Alberto!».