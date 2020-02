Ternura y pasión en la voz de Frank Ledesma

Frank Ledesma ha obtenido importantes galardones como el premio de actuación Adolfo Llauradó, que otorga la Asociación Hermanos Saíz. / Foto: Alejandro Ali

Estudiar arte demanda tanto esfuerzo, que a veces puede tornarse un ejercicio abrumador durante la infancia; pero a su vez dota al niño de una disciplina, independencia y habilidades, capaces de engrandecer su espíritu y hacer de él una persona más sensitiva y libre.

Cada mañana mi hermana y yo, debíamos levantarnos bien de madrugada para agarrar una guagua hasta Montequín, donde aún radica la Escuela Profesional de Arte Pedro Raúl Sánchez. En ese sitio aprendimos lecciones de vida como el valor del sacrificio personal para arrancar notas de un viejo instrumento musical; pero también conocimos a personas entrañables.

Los compañeros de aula de mi hermana, mayores que yo cinco años, fueron los primeros amigos que hice en aquel sitio. Eran adolescentes creativos, divertidos y muy sanos. Hacían picnics entre los pinos aledaños a la escuela, se reunían a estudiar en los cubículos o pasaban horas planificando las coreografías de las fiestas de quinces. En todas estas actividades me incluía como una más de aquel grupo, que no era el mío, pero que me adoptó como tal.

Allí conocí a Maelys, joven maga de cabello muy largo y bien cuidado, conocedora de un montón de trucos que nos dejaban a todos boquiabiertos; también estaba Eddy, aficionado a las ciencias que gustaba de colectar piedras fosilizadas. Otro a quien recuerdo con claridad es Frank Ledesma, estudiante de canto. Su nobleza y sentido de la amistad hacían de él una persona bien querida.

Frank ha tenido una carrera exitosa como actor y cantante lírico. En el año 2015 resultó el máximo ganador del primer Certamen Internacional de Contratenores Alfred Deller in memoriam, celebrado durante el festival Les Voix Humaines, que organiza la oficina Leo Brouwer. Alcanzó además el primer premio Musicalia en el Festival organizado en mayo del pasado año por la Universidad de las Artes de Cuba (ISA), donde cursa estudios actualmente.

Su peculiar voz, ha sido aplaudida en diferentes naciones del mundo como México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Alemania, Inglaterra, China, Suiza y Holanda.

Me contó todo esto por Facebook, donde lo reencontré hace algunos meses y conversamos de nuestra infancia en común. A través de dicha red social me concedió además una entrevista que hoy nos complacemos en publicar en Guerrillero:

Háblame del pequeño que solías ser. ¿Cuánto de bueno le reportó a tu vida el tomar cada día aquel camino hasta nuestra escuela de Montequín?

“Mi niñez estuvo colmada de mucha fantasía, sueños e ilusiones... Carecía de algunas cosas materiales como un juguete, por la situación económica de entonces, pero el amor que mi familia me brindaba suplía toda esa escasez. Desde chiquito solía escuchar música clásica. Era parte de la educación que me ofreció mi mamá. A ella le agradezco el haberme impulsado para ingresar a la escuela de arte.

“En la EVA me enfrenté a un rigor totalmente distinto al de una escuela común, por el hecho de llevar a la par las asignaturas de la escolaridad y las de la especialidad; pero desde que recorrí sus pasillos por vez primera, tuve la certeza de estar en el lugar indicado.

“Era mágico escuchar las sonoridades de instrumentos musicales que nunca había visto en mi vida. Adoraba llegar en las mañanas oscuras y a veces frías, y ver salir el sol entre los robles y pinos que aún deben estar en la entrada del centro, me era de un romanticismo que no podría describir; al igual que las tardes, cuando todo se iba quedando en silencio por el retiro de algunos alumnos y profesores. Era el momento de subir hasta el último piso del área de música, desde donde se observaba todo un campo con algunos animales que pastaban abajo y las casitas de madera, muy humildes.

“Muchas veces se me dificultó el llegar a tiempo a los matutinos. Permanecía en la parada desde las cinco y media de la mañana, pero las guaguas fallaban a causa del combustible, o se tardaban mucho y yo arrancaba en llantos de tanta impotencia. Entonces decidí becarme para aliviar mi situación. Fue una experiencia buena, aprendí a ser independiente y a cuidar de mí mismo”.

El recuerdo más vivo que tengo de ti es el del día en que hiciste tus pruebas de teatro para la ENA en la pequeña sala La Barraca. Te aprobaron en la primera ronda y enseguida que acabó la audición pasaste por la casa a darnos la noticia. Venías descalzo, con los zapatos en la mano. Estabas tan feliz que no tuviste ni tiempo de abrocharte los zapatos. En una segunda vuelta no te aprobaron, pero saco a colación esta anécdota pues desde ese momento ya se advertía en ti la pasión por el teatro.

“Fue por ese período que ingresé en la unidad docente de canto lírico adjunta a la Compañía Ernesto Lecuona en Pinar del Río.

Estudiando allí, me vuelvo a presentar a los exámenes de teatro, pues era una deuda que tenía conmigo mismo y en esa ocasión sí resulté seleccionado; sin embargo, elegí continuar en el mundo del teatro musical.

“No imaginaba que tuviera condiciones para ejercer una carrera operática pero el hecho de ver como convergían tantas artes me hizo entrar en razón: Música, que ya conocía y podía seguir desarrollando para el aprendizaje de una técnica vocal; teatro, como medio de expresión que necesitaba; danza, que siempre fue mi anhelo y frustración y artes plásticas, traducidas en escenografías, vestuarios, maquillajes etcétera. Todo era para mí como un juego, que se convirtió en algo muy serio y sagrado.

“Tuve un claustro de maestros de lujo que superaron mis expectativas. Me vi por primera vez en un escenario, vestido con trajes de época, maquillado y listo para salir a escena frente a un público que exigía rigor artístico. Siempre agradeceré a Francisco Alonso (Panchito), por la idea de aquella unidad docente de la cual fui fundador así como a los profesores Nixy Díaz, Liudmila Pérez, María Elena Montesino, Alba Cruz, Ricardo Noriega, Doris Céspedes, Karina Piney, Beatriz Marcel, Evelyn Gómez, Carmita y Nelson Padrón, responsables en gran medida del artista que soy”.

Por las reseñas que he tenido oportunidad de leer, supe que tu tesitura es la de contratenor*, un registro vocal muy poco común, lo que lo hace especial. ¿Cuándo descubriste que podías manejar esos agudos? ¿Qué difrutas más del performance que es pararse frente a un público muy culto a ofrendarles el regalo de tu voz?

“Al término de mi servicio social decidí darle un giro a mi vida. Resolví irme a La Habana en busca de nuevos horizontes y puertas que tocar. Mi primer trabajo en la capital fue con la compañía Mefisto Teatro, que me confió un papel en la puesta “Canción de Rachel”.

“Hacia el 2012 sentí que debía reencontrarme con mi música y me integré a la Camerata Vocal Sine Nomine, donde pude dar riendas sueltas a esa metamorfosis que es el contratenor. Es aquí donde pude desarrollar mi nueva incursión vocal, atípica y un poco mal vista, pero he ahí mi vocación: ir a contracorriente. Ello me demandó mucha disciplina y un constante estudio histórico, teórico y técnico.

“Mi voz me ha regalado momentos imborrables; pero de todos los lauros, el más valioso es el respeto y la satisfacción del auditorio. Dejarle un grato recuerdo es siempre mi mayor propósito.

“El grupo de Teatro El Público ha sido otra escuela para mí. La confianza del maestro Calos Díaz me ha permitido caminar más allá de mis límites como actor. Siento que con cada obra crezco como profesional y como ser humano”.

Cuéntame de tus vivencias fuera de Cuba. ¿Qué se siente el viajar y cantar para otros públicos?

“Cuando llevas tu arte a tierras extranjeras la cosa cambia. Es un impacto muy fuerte. Siempre vas con el temor de ¿gustará?... y resulta que gusta más que en tu propio suelo.

“Me ha impresionado la belleza y sofisticación de ciudades cosmopolitas como Washington, Philadelfia, Utah, San Francisco, New York, Frankfurt, Londres, Ámsterdam o Shanghai. Fue impresionante ver coliseos eufóricos, de pie, ovacionando “bravos” durante minutos. En momentos como esos me siento orgulloso de ser cubano”.

Hace unos días me comentabas que ya no disfrutas venir a Pinar, más bien sufres, porque es mucha la nostalgia y las cosas que ya no están. ¿Qué extrañas de aquel Pinar tuyo y qué vienes a buscar las veces que te llegas a tu tierra?

“Echo de menos todo. Mi casa, los amigos que se han ido lejos, la felicidad de un tiempo de inocencia que quedó atrás. Todo eso despierta una nostalgia que no consigo aplacar.

“En las pocas ocasiones que suelo visitar la ciudad, no puedo evitar recordar mi infancia y adolescencia, que marcaron mucho a este Frank de 32 años que soy hoy. Supongo que me pasará igual en cada lugar al que me lleven mis pies”.

¿Qué me dices de tus hobbies, Frank, y de los proyectos que ahora mismo acaricias?

“Adoro caminar cerca del mar, ver su oleaje, sentir su olor, su temperatura. Por suerte es algo que puedo hacer varias veces en la semana y ahora en mejor compañía, la de un Beagle** llamado FA, que es mi mejor amigo.

“FA ha llegado a mi vida para engrandecer mi amor al prójimo y a la naturaleza. Con él lo veo todo desde otra perspectiva. Es increíble como un ser viviente de cuatro patas puede llenar vacíos que no presentías en tu vida, pero que estaban ahí.

“Mis planes para el futuro son convertirme en una mejor persona, ser más feliz y regalar momentos de dicha a los otros. Por la parte profesional, se acerca mi fecha de graduación de la Universidad de las Artes en el venidero abril; ¿y proyectos artísticos?... varios, muy lindos, pero prefiero no adelantar nada para que estén más tranquilos en sus procesos”.

*El contratenor es la voz masculina más aguda. Se asemeja tanto a la voz de un niño como a la de una mujer.

**El Beagle es una raza de perro de tamaño mediano que se caracteriza por ser afable y cariñoso con su dueño.

