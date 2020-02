Reinier entre La Esperanza y La Victoria

Reinier Labrador Verbe es lo que se llamaría un hombre próspero en cualquier lugar del mundo, una suerte de empresario con instinto innato y dominio de su negocio; pero, sobre todo, alguien que desde sus veintitantos años determinó con claridad que debía encontrar una forma de vivir de lo que más le apasionaba en la vida.

«Desde que era pequeño me gustaban los animales, fundamentalmente la cría de cerdos, aunque en aquel momento no podía imaginar cuán compleja era la tarea. Estudié técnico medio en Tecnología de Maquinarias, pero aquello no era lo mío.

«Hace 13 años tomé en usufructo unas vegas colindantes a estas tierras que tengo hoy y ahí comenzó todo».

De 39 años en la actualidad, este criador se encarga de mantener activas casi tres caballerías de tierra, en su finca ubicada en el kilómetro dos y medio de la carretera de Las Ovas, con la siembra de alimento animal, cultivos varios para el autoconsumo de sus trabajadores y unas 100 000 posturas de tabaco cada año; además del cuidado de alrededor de 2 000 cerdos.

Las ocho naves con que cuenta la finca son espacio para completar todos los ciclos en la vida de esos animales: reproducción, cría, preceba y ceba. Todas sus producciones tienen como destino la venta al Porcino, lo que le otorga el lugar de uno de los más grandes criadores de la provincia Pinar del Río.

«Aquí he sido un poco estadístico, veterinario, economista. Todo esto creció poco a poco porque de golpe, era demasiado. Según obtuve beneficios de mi trabajo, gestioné los permisos para ampliar las naves y comprar los materiales, pues nunca quise pedir créditos al Banco. Lo que poseo se lo he exigido siempre a mi lomo y a mis manos».

Hace 10 años, cuando Reinier obtuvo la finca, el marabú había invadido la zona y no contaban con fuente de agua cercana, estas fueron dos grandes empresas a lograr para echar a andar un andamiaje adecuado para las exigencias de la actividad que pretendía realizar.

«Esta explanada la tuvimos que desmontar a machete, porque en aquel momento era solo un sueño, un propósito que quería conseguir; luego, cuando mi proyecto comenzó a tomar forma, solicité autorización y asistencia de los especialistas en suelos para hacer una micropresa. Todo estaba de mi lado, encontramos una vena de agua y con ella mantengo las vegas y las ocho naves».

A través de la CCS Pedro Téllez Valdés, El Zurdo, como también le llaman, tiene contrato con la Empresa Porcina, no solo para la venta de cerdos a un mercado seguro y siempre con alta demanda, sino para la compra de comida animal que, aunque en los últimos tiempos no llega en cantidades suficientes para alimentar a la masa con que cuenta, es sin duda un complemento invaluable para garantizar el correcto desarrollo de los cerdos.

«En este momento, el mayor porcentaje de la comida con que mantengo a los animales es yuca que yo mismo cosecho en dos de las caballerías a mi cargo; eso no puede fallar y no te voy a mentir: me quita el sueño pensar que la comida que me llega no es suficiente, pero no puedo dejar caer lo que me da el sustento».

En la finca laboran 12 trabajadores, más un médico veterinario y un técnico que asisten en lo relacionado a la salud animal, aunque Reinier cuenta con el apoyo de la Empresa en la asignación de ejemplares con condiciones genéticas óptimas para tener una vida y descendencia saludable; así como tiene prioridad entre los criadores para recibir la vacuna contra el cólera porcino.

«Nunca hemos tenido pérdidas por enfermedades, aquí se le suministran los medicamentos imprescindibles y cuando es necesario acudo al Laboratorio Provincial de Veterinaria que está muy cerca».

El Zurdo es un hombre tradicional y aunque no niega las ventajas que el desarrollo aporta en la reproducción, no posee local para inseminar, sino que mantiene bajo su cuidado a 21 sementales mejorados genéticamente para obtener cruzamientos exitosos y especímenes de mayor calidad.

El año que recién culminó tuvo un aporte de más de 280 toneladas de carne vendida al Estado y un ingreso neto millonario, lo que le permitirá expandir más su negocio, con la construcción de cuatro naves y la ampliación de la capacidad a 3 000 cerdos, que le exigirá aún mayores sacrificios.

Reinier duerme poco, sus manos están callosas y no gusta de sentarse a observar a sus trabajadores, sino de colaborar con ellos. Su finca tiene dos nombres que pudieran parecer un capricho de la imaginación o la gramática: La Esperanza y La Victoria.

El hecho es que constituyen una libertad creativa que el dueño se ha tomado casi ingenuamente porque, como él mismo dijera «vista hace fe y este sueño por fin fue realidad. Siempre hay que tener una esperanza en la vida y luchar por ella, sin eso no se es exitoso en nada».