¿Te gusta alguien y no sabes cómo decírselo? ¿Formas parte de un triángulo amoroso y no sabes cómo salir o prefieres hacer que todo funciones dentro de sus tres lados? ¿Te enamoraste de alguien mayor que tú y casad@? ¿Sientes que te encuentras en un punto donde nadie te gusta tanto como para iniciar una relación? ¿Te comenzaron a interesar las personas de tu mismo sexo y te encuentras en una etapa de redescubrirte a ti mismo?

A todas tus interrogantes y dudas estaremos dando respuestas desde Guerrillero en Pinar del Río, este jueves 13 de febrero, en la víspera del Día del amor.

El 14 de febrero se acerca y la mayoría de las personas desean pasarlo junto a quien despierta en ellas los más profundos sentimientos de amor y pasión. Para muchos es fácil porque mantienen una relación estable y están cerca del ser amado, pero otros atraviesan situaciones complejas, que vuelven la posibilidad de celebrar la ocasión, en un tema complicado.

Es por ello que ponemos a tu disposición la voz experta de la psicóloga Geidy Díaz Crespo quien desde las 10 de la mañana estará en nuestra redacción para aconsejarte y brindarte posibles soluciones a esa situación que estás atravesando.

Queremos que pases un 14 de febrero inolvidable, que forme parte de una lista interminable de buenos recuerdos y seas quizás para muchos el inicio de un camino de redescubrimiento personal y amor propio. Contamos con tu participación. Consulta online por el Día del amor. No te lo pierdas.

Soy una adolescente y me gusta un hombre mayor que yo, tiene 35 años, mis padres no quieren entender, pero yo no veo nada de malo en eso. Qué me aconseja. Yarillis Rodríguez.

Psicóloga: Yarilis, en el amor, si es real, no existe nada malo, pero no olvides que es un vínculo especial, donde las personas, además del placer sexual, también buscan satisfacer otras necesidades vinculadas a sus intereses y proyectos de vida, razón por la que siempre procuramos conocer lo mejor que podamos a la otra persona, dejarnos conocer por ella y así encontrar, entre los dos, puntos de conciliación que permitan vivir una relación armónica, respetando las individualidades de cada uno y, a la vez, construyendo planes comunes. Debes preguntarte si tu elección actual te permite poder vivir el amor a plenitud, si conoces bien a la persona elegida y estás segura de ser correspondida. De ser así, te toca una conversación con tus padres donde alivies las preocupaciones naturales de quienes, por la experiencia vivida, saben de las consecuencias que puede acarrear la notable diferencia de edad en la pareja.

Mi nombre no es lo importante, pero quiero aprovechar esta oportunidad para desahogarme. Mi novio me golpea cuando se molesta por algo que hago mal, yo sé que tengo la culpa, pero quisiera que fuera más cariñoso y comprensivo y no lo quiero perder por nada de este mundo. ¿Cómo debo conducirme mejor?

Psicóloga: La violencia es inaceptable, pero es un mal que padecen muchos, sobre todo las mujeres que, por herencia de la cultura, siempre se han considerado en una posición de subordinación al hombre. Todos sabemos que las parejas viven momentos de tensiones, que rompen con el idilio de los primeros tiempos, pero tenemos a la mano una herramienta poderosa que es la solución para resignificar la relación o terminarla en caso de que sea necesario. Se trata de la comunicación, donde se exponen los puntos de inconformidad sin atacar ni culpar al otro. En sí misma, lleva implícita palabras claves como “disculpas” o “perdón”, las que enunciamos ante el convencimiento de habernos equivocado.

La mejor forma es que intentes ya poner fin a la violencia, que, por demás, es un ciclo y muchas veces tiende a reproducirse en frecuencia e intensidad, en la medida en que los hombres necesiten reforzar su hegemonía machista. Debes informarte sobre todo lo que se ha escrito del tema y los esfuerzos que hace Cuba hoy para enfrentarlo.

Sentarte a hablar con tu novio sobre el tema, en un momento místico que crees para los dos, donde le presentes toda la información que has acopiado y expongas tus posiciones de renuncia frente a este mal, puede ser una alternativa para que pongan a prueba la calidad de la relación que existe entre los dos. No pierdas de vista que lo que se quiere se cuida y que es la ternura, antídoto de la violencia, el alimento de la pareja, a pesar de peleas y desacuerdos. Si te quiere, cambiará. Si no cambia, la decisión está en tus manos.

Gracias por esta genial idea. Soy Maritza González, llevo casada 20 años y mire qué regalito me han dado por este 14 de febrero. Me enteré que mi esposo tiene otra hija, una casi recién nacida y estoy destruida en pedazos. No sé qué hacer.

Psicóloga: Aunque la pareja comparte espacios comunes (generalmente en el hogar), existe la individualidad de las partes, que se expresa de diferentes maneras, cuando cada miembro de la pareja está en otros espacios de socialización (trabajo, reunión con amigos, por ejemplo).

En 20 años se viven momentos trascendentales, pero es una etapa donde la pareja se sostiene, más que por la lujuria de los primeros tiempos, por otros placeres, concentrados, por lo general, en el proyecto de familia que han construido. Es la etapa de crisis matrimonial donde aparecen sorpresas para ambos cónyuges, pues la capacidad de vivir nuevas impresiones la mantenemos viva, a pesar de la edad biológica.

Creo que estás frente a una situación que solo los involucra a ustedes como pareja. A nadie más. Tendrán que conversar mucho y decidir qué se hará frente al nuevo acontecimiento. No tengas miedo de expresarle tus emociones ni de replantearse, de conjunto, nuevas maneras de vivir la relación de pareja.

Sin dudas, ha pasado un evento importante que no puedes pasar por alto. Lo importante no son las explicaciones, sino el afrontamiento que puedan hacer juntos. A partir de ahora, el tema de “el respeto” debe ser motivo de debate en sus conversaciones íntimas, donde lleguen a acuerdos que necesitan cumplir, en nombre del amor y de los 20 años vividos.

Un saludo a Guerrillero. Tengo una buena relación con mi novio, estamos enamorados, pero él quiere tener relaciones sexuales sin condón, porque dice que con él no siente nada y yo desgraciadamente tuve un Nick 1 y debo cuidarme. ¿Ya no encuentro formas de explicarle, me ayuda?

Psicóloga: La información es el arma más poderosa en casos de este tipo. Trata de gestionarla para tu novio (internet puede ser una buena fuente) y, de ser preciso, relaciona las consecuencias del sexo sin protección con las enfermedades cérvico uterinas.

Lo más importante es que tu novio comprenda. Muchas veces la negación del uso del condón forma parte del estereotipo machista de que reduce el placer sexual femenino. Por eso, en cada relación sexual protegida, hazle saber de tu placer y tranquilidad, para que él gane en seguridad.

Busca recursos cariñosos para hablarle del tema.- No lo violentes. Ve paso a paso con información detallada. Tienes que saber discernir si lo que le pasa a tu novio es un prejuicio masculino (que se disuelve con información) o de un egoísmo infantil. Cuando estés segura, toma las riendas de tu decisión. Por ahora, te sugiero que no abandones la inteligente decisión de protegerte en cada relación sexual.

Buenos días. Tengo 30 años y hasta ahora solo he mantenido relaciones con hombres casados. Con uno de ellos tuve una hija pensando que así lograría que se quedara conmigo. Me siento sola, incapaz de tener una relación que pueda mostrar ante todos. Ya no sé si el problema soy yo, si es que no sé escoger.

Psicóloga: Si ya has tenido la experiencia, seguramente has aprendido para siempre que el amor no tiene atajos: ni hijos, ni dinero, ni comodidades. Nada. Lo único que lo apresa es la compatibilidad que exista entre dos personas, el deseo, la atracción.

Quiero recordarte que hay momentos en la vida en que sentimos tristeza inmotivada. No la podemos explicar, pero está dentro de nosotros. Puede estar asociada, para el caso de la mujer, a ciclos hormonales, o a circunstancias que nos ponen en riesgo sentimental. Por ejemplo, para quienes están solteros, el 14 de febrero no es una fecha alegre; como no lo es el día de las madres para quien ha quedado huérfano. Desde aquí, puedo explicar que te sientas sola por estos días.

No te culpes, pero comienza a mirar a las personas descomprometidas. Te van a ofrecer más seguridad y la posibilidad de construir el proyecto de pareja que estas deseando.

Eso sí: con 30 años muchas compañías vas a encontrar (sexuales, afectivas, familiares). La vida para ti recién empieza y lo importante es que hagas tuyo el viejo refrán de las abuelas (hoy tarareada por Gente de Zona): “mejor estar solo que mal acompañado”

Tengo 16 años, pero mis padres me tratan como si tuviera 5. Yo quiero salir, divertirme y tener novio, pero para ellos soy una chiquilla. No me entienden cuando les digo cómo me siento, por eso dejé de hablar con ellos. Tengo un novio un año mayor que yo y quisiera regalarle tener relaciones por primera vez. Mis amiguitas me apoyan, pero se lo comenté a una prima mayor que yo y me dijo que no lo hiciera. Estoy confundida.

Psicóloga: El cuerpo de una mujer no se regala, porque no es un objeto. Así nos han visto los hombres por mucho tiempo, y por ello hoy perdura la violencia que tanto daño ha hecho a muchas mujeres en el mundo. Hay muchas cosas que puedes regalar a tu novio por el 14 de febrero. El asunto de tener relaciones sexuales con él, es una convicción tuya, siempre que sientas que estás viviendo una relación de pareja que amerite tan simbólica entrega.

Aunque ahora no lo veas, es muy lindo llegar a viejitas y recordar con beneplácito nuestras primeras relaciones sexuales. Estás a tiempo de pensarlo mejor. Igual debes saber que hay diversidad de prácticas sexuales, muy placenteras, que no implican la penetración, y son una bella prueba de amor y deseo por nuestra pareja.

En relación con tus padres, si te molesta el trato, tienes que empezar por revisar tu actitud hacia ellos. La confianza se gana dando confianza. Si tus padres notan que tú no eres madura en tus decisiones, sino enfrentas los temas de la escuela con responsabilidad, si no cooperas con las labores de la casa y no demuestras con tus acciones cotidianas que ya tienes 16 años, entonces te van a seguir tratando como a chiquilina. Resuelve tu manera de proyectarte, que ellos sientan que ya eres una joven con decisión y criterio y, de mantenerse la situación, está pendiente una conversación con ellos. No olvides salvaguardar el respeto, es de los sentimientos más lindos que puede existir en las relaciones padres-hijos.

Tengo un novio maravilloso, detallista, cariñoso. Llevamos más de 5 años juntos y es la persona con el que quiero pasar mi vida. Pero a veces veo en él comportamientos machistas que no me gustan. Son sencilleces, como que no me ayuda con las cosas de la casa, me exige cosas a mí que él no hace por ser hombre, a veces me trata como si estuviera dentro de mis responsabilidades cuidar de él. ¿Cómo hago para que cambie?

Psicóloga: Hacerle entender, a base de ternura, que las relaciones de pareja fructifican en la horizontalidad y el diálogo y no en el mandato imperativo. Es importante que lo eduques en la comprensión de que el cuidado es una autorresponsabilidad y que ya pasó la etapa en que las mujeres vivían solo para estar en función de las labores domésticas y la atención a la familia. No lo asumas como egoísmo, es parte de la tradición cultural machista y el temor de los hombres a perder poder y control. Si lo quieres, harás que comprenda.

Ayudar a la mujer es una posición de dominación. El trabajo en la casa es cooperado, porque la casa es un espacio común. Nadie ayuda a nadie. Los miembros de la pareja contribuyen a los quehaceres en función de sus disponibilidades de posibilidades y tiempos. Háblale de la Ley de Paternidad responsable que existe en Cuba, para que tu novio comprenda cómo se ha avanzado en el país en lo relativo a la equidad de género.

Tengo 20 años y ya he tenido varias novias. Eso para mis amigos es sinónimo de hombría. Mi mamá solo me dice que me cuide y trate bien a la muchacha que esté conmigo. Yo disfruto con ellas, pero nunca he sentido que me he enamorado. A veces veo a hombres en la calle con otros ojos. Me da miedo que termine siendo homosexual. Eso es normal o tengo algo de qué preocuparme.

Psicóloga: Nada es anormal en la sexualidad, siempre que no existan daños para terceras personas o para ti mismo. La preferencia sexual no es una enfermedad ni un castigo. Los cánones heterosexuales son una imposición judeo-cristiana, pero las preferencias por personas del mismo sexo, y por ambas, son tan antiguas como la historia de la humanidad.

Lo más importante es no renunciar a lo que somos por los convencionalismos.

Las preferencias hetero, homo o bisexuales no definen tus valores como persona. Si sientes miedo por algo, que sea a la pérdida de tu libertad.

Yo soy todo amor con mi pareja. Siempre estoy buscando maneras para hacerlo sentir bien, buscando detallitos que le gusten. Él no es así conmigo, supongo porque es como todos los hombres, que ninguno está pendiente de cosas así. ¿Es que todas las mujeres tendremos que hacernos la idea de que el romance solo es cosa nuestra?

Psicóloga: El romance entre la pareja y no pertenece a ningún género en particular, solo que existen condicionamientos históricos y sociales, donde el hombre, desde la comunidad primitiva, vivió más para las actividades públicas (caza y pesca en aquel entonces) y las mujeres para la protección de la familia y la procreación. Así se formó la sociedad y todavía esos rezagos cobran ecos en ambos géneros.

Socialmente a los hombres se les reprime llorar cuando niños, por el temor de los padres a que sean homosexuales. La frase “los hombres no lloran” la hemos escuchado muchas veces, y eso da al traste con seres humanos que rehúyen de la ternura, porque la asocian con blandenguería.

Los hombres sí pueden ser románticos, pero entendiendo que la sociedad se los ha prohibido, tenemos que educar a nuestras parejas sexuales, teniendo como principio que el amor con amor se paga.

Eso sí, cuidado con los romanticismos fatuos, porque no todas las circunstancias que vive la pareja se prestan para la mística. Esos son momentos especiales, que tienen que estar alejados de las tensiones que mujeres y hombres vivimos cotidianamente.

Si eres creativa, intenta descubrir este 14 de febrero cuán creativa puede llegar a ser tu pareja.

