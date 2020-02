Hay que mirar con ojos más grandes

Nos estamos poniendo viejos. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina y para el año 2050 sería una de las naciones con mayor número de adultos mayores en el mundo.

Hace años se pronosticó y se emprendieron medidas, el problema es saber cuánto hemos avanzado y si ha sido con la celeridad necesaria, que al parecer no.

Según estudios de especialistas cubanos, «El adulto que envejece se ve forzado a encarar la incertidumbre profesional y social, la variabilidad o desaparición de los afectos y la fragilidad de las relaciones con sus semejantes. No solo se es viejo, sino que además se siente viejo, lo tratan como a un viejo y ve que sus coetáneos mueren porque son viejos.

«Hasta el momento, los manuales que abordan la ancianidad lo hacen con énfasis en orientaciones relacionadas fundamentalmente con el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero es difícil encontrar un abordaje de aspectos que contribuyan al desarrollo de aquellas aristas del sujeto que enriquezcan su espiritualidad y vida emocional, tales como habilidades comunicativas y de convivencia, mejoramiento de la imagen de sí mismo, autoestima y motivaciones, entre otros aspectos que de hecho intervienen en el equilibrio del proceso salud enfermedad».

En foros, conferencias, congresos de mayor o menor magnitud y hasta a nivel de organismos locales, se aborda parte del problema, pero se enfoca a medias y no aparece el remedio, pues ni las mismas autoridades a veces se dan cuenta de lo que falta por hacer.

Hay planes, muchos planes, pero si asistes a una reunión de gerontólogos es cuando mejor puedes medir lo largo que será el camino.

No vamos a aventurarnos en cifras, porque las estadísticas están claras, aunque las soluciones no. Se ha hecho, pero estamos muy lejos de lo que hay que avizorar y el problema no es nacional, sino mundial.

Por razones del ahorro, la modernidad y las prácticas de última generación, a los adultos mayores les es difícil leer hasta las prescripciones de sus medicamentos, porque cada vez la letra es más pequeña.

Algo similar ocurre en tiendas o quioscos, pues las etiquetas de los precios de los productos se colocan a una distancia que es casi imposible ver por adultos mayores, lo que entonces nos hace pensar que el comercio está diseñado solo para jóvenes.

Hay disimiles ejemplos más, pero mencionamos el comercio porque son de visita obligada, aunque ni siquiera las farmacias se libran del problema.

A modo de seguir por el camino de la complejidad de las cosas, introduzco un tema que escuché de un gerontólogo en una conferencia. Las luces de los semáforos no están diseñadas, hasta el momento, para la tercera y cuarta edad.

El problema está en los tiempos de las luces y en algunos lugares no hay relación entre el ancho de la calle y el tiempo que se le concede al peatón. Algo parecido sucede con los minusválidos, para los cuales se ha luchado al eliminar barreras, pero no todas se han quitado.

En muchos organismos que ofrecen servicios es notable el confort para los empleados, sin embargo no siempre sucede así con el que aguarda porque o hay poco mobiliario o no está diseñado para largas esperas.

No se puede sindicar a un centro en particular, ya que en cuanto a la distinción de edades para la atención de los servicios no se ha tramitado nada; en algunos lugares las embarazadas tienen un mínimo privilegio, no siempre surgida la idea del lugar, sino de la buena fe de los concurrentes. Incluso, en los ómnibus hay asientos reservados… que en ocasiones deben de exigir para que los faciliten. Pero a nadie se le ha ocurrido pensar que una señora de 80 años a veces se siente peor que una embarazada.

No quisiera imaginar que estas cosas no se han hecho o ni siquiera pensado, porque no aparecieron «las orientaciones».

La gente se limita a repetir que en poco tiempo habrá más personas en la calle y menos para producir, pero con eso no basta todo. La dinámica demográfica es amplia y no bien entendida por la sociedad y no debe sorprendernos.

La solución no es solo más camas hospitalarias, casas de abuelos y hogares de ancianos, porque en fechas muy cercanas habrá personas de ese tipo pero que no todos necesitarán esos servicios, es más, muchos estarán envejecidos y trabajando.

Y al decir trabajando es porque una mayoría de los cuidadores de niños, adultos y enfermos son atendidos por personas que igualmente reclamarían ayuda propia si tuvieran condiciones.

Un documento reciente expone «si quiere ver cómo cambia un país, no hay mejor manera que observar su dinámica demográfica, proceso que obliga a repensar la forma en que la sociedad está organizada para brindar respuesta a los cuidados necesarios que estos cambios suponen».

Los números de los adultos de la tercera edad crecen vertiginosamente, y los especialistas han notado que los de la cuarta edad vienen a igual paso. Cuba, por su sistema de salud es un ejemplo claro de porqué vive más gente de los que mueren, a pesar del férreo bloqueo.

Alguien dirá «Ahí viene la cantaleta del bloqueo». Se imaginan cómo viviríamos los cubanos si no tuviéramos las limitaciones alimentarias, los déficits de medicamentos y de las condiciones placenteras de vida, porque la agresión externa no es solo a la economía, sino también a los sentimientos, las preocupaciones, el confort… y a cambio lo que atesoramos cada vez es más estrés.

Hasta en lo psicológico tenemos problemas por resolver, pues la gente joven –una parte– se burla de los viejos solo por su número de años e ignoran que esa es la estación final del tren en que montaron al nacer y a la que llegarán sino se les descarrila el viaje antes de tiempo.

Ser viejo es sinónimo de haber vivido, gozado y triunfado, por eso está ahí… aunque para llevar la vida tengan que mirar con ojos más grande ante los escaparates de las tiendas.