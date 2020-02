Cuando la cura lleva por nombre Rosendo Sánchez

Por sus méritos y su trabajo al servicio de los demás, este especialista en Medicina Interna recibió el Escudo Pinareño, máxima distinción que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río. Sirva este material para enaltecer su labor. / Fotos: Heidy Pérez Barrera.

Uno de los recuerdos que no olvidamos de cuando éramos niños son las visitas al médico: las veces que tuvimos que llorar por una herida, una inyección, un ingreso en una sala de hospital, un hueso roto, una sutura o cualquier síntoma de dolor que nos llevara a un centro asistencial.

Estos hechos, generalmente, nada guardan de felicidad, al contrario, siempre que lo pensamos traen consigo casi la sensación del mismo malestar; sin embargo, allá por los finales de la década del ´50 y principios de la del ´60, hubo un pequeño que no le temía llegar a las consultas del doctor Tosca, aquel hombre que antes de examinar al inocente, conversaba con él e intentaba endulzar hasta el alma con unos caramelos.

Del mismo modo y con la misma ternura habla hoy, más de medio siglo después, sobre la paciencia, ternura y complicidad de la enfermera Eulalia, ella, al igual que el doctor Tosca quedaron en el imaginario del niño como personas muy adecuadas y correctas que despertaron en él la motivación por la Medicina.

INICIOS DE UNA LARGA VIDA

A pesar de los recuerdos someros que asoman a su mente, el doctor Rosendo Sánchez Núñez, especialista en Medicina Interna del hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, confiesa que fueron sus primeras consultas como paciente las que hicieron que se enamorara de la profesión, las mismas que despertaron sensibilidad ante los problemas de los demás y cierta inquietud por ayudar a los necesitados, al punto de tener bien definido cuando alguien le preguntaba qué haría de grande «siempre dije: seré médico».

No solo a Tosca y a Eulalia recuerda Rosendo. Desde que decidió conversar conmigo, más con tono coloquial que con el de una entrevista para el periódico, sentados en el lobby del «Abel Santamaría», noté que es un ser humano agradecido de todos los que de una forma u otra influyeron en su formación.

Ejemplo de ello fue Luis Machín, un médico casado con una prima suya al cual considera su patrón y su motor impulsor, pues fue quien lo indujo por el camino correcto hasta lograr la meta. Por él fue a La Habana a estudiar la enseñanza secundaria, tiempos difíciles marcados por la lejanía de sus padres y por la ausencia de la novia, una muchacha buena y linda que lo acompañaría la vida entera.

Regresó a Pinar del Río a cursar el preuniversitarios en el instituto Hermanos Saíz, donde terminó estudios en 1973 con la dicha de abrazar en sus manos el certifico que lo autorizaba a transitar los surcos de la Medicina. Fueron apenas poco más de 20 los elegidos en la provincia para ir hasta el instituto de ciencias básicas y preclínicas Victoria de Girón en la capital.

DISPUESTO A CURAR EN SU TIERRA

Fue de esos alumnos que regresó a su terruño apasionado por la Anatomía y la Fisiología, ansioso por trabajar y parecerse en algo a sus mentores; veía en la unidad docente pinareña el lugar que a partir de entonces sería su propia casa.

«Resultó un momento importante para mí. Cuando llegamos había un solo hospital, el León Cuervo Rubio. Teníamos limitaciones, apenas dos aulas y un teatro pequeño, dimos clases bajo un framboyán, sentados en bancos de concreto; había dificultades, pero nos esforzamos, recuerdo las clases de Microbiología a cielo abierto y las discusiones de casos allí mismo, no importaba nada más que aprender».

En el ´78-´79 es quizás cuando aparecen los primeros indicios de su especialidad, al Ingresar en el internado vertical de Medicina Interna, donde se desarrolló desde tercer año como alumno ayudante de la carrera, específicamente de Propedéutica Clínica, bajo la educación de Marcos Montano Díaz, Rafael García Portela, Humberto Rodríguez Hidalgo, Carmen Serrano Verdura y Amalia Arango, por solo citar algunos.

«La Medicina Interna para mí en aquel entonces era el médico que atendía al adulto de forma general, pero iba a la especialización; quien ve las enfermedades fundamentales del hombre, ya sean del corazón, los pulmones, los órganos digestivos; era un mundo interesante presto para enamorar».

La vocación hizo que el alumno sobresaliera entre muchos y alcanzara el título de instructor no graduado y a los seis meses de concluir los estudios ya era docente principal. Siendo residente se introdujo en la docencia, y fue ahí que comenzó otra de las pasiones de Rosendo: su trabajo en el aula, los primeros discípulos fueron en Propedéutica y hoy son especialistas.

En ese instante entró a escena uno de los alumnos insignias del profesor, que no por distante en edad ni en kilómetros, se aleja de los principios, la vocación y la profesionalidad de Rosendo: Alejandro Padilla Concepción, otro médico extraordinario, presidente ahora del Capítulo Pinareño de Medicina Interna, «ahí él es un bastión, un patrón, uno de los nuevos paradigmas, por ello San Luis es uno de los municipios punteros, gracias a Padilla, porque él aprendió a entregarse».

En común tienen más que la misma academia o igual especialidad, tal vez el hecho de que los primogénitos jimaguas del doctor sanluiseño hayan nacido el mismo día del cumpleaños del profesor, coincidencia que los acerca con mayor fortaleza. Aún más allá, por su trayectoria, ambos se enorgullecen de haber recibido también juntos el Escudo Pinareño, un estímulo que pone al alumno y al maestro justo en el mismo escalón, el de la excepcionalidad.

PARA SANAR… LAS MANOS, EL CORAZÓN Y LA VIDA

La investigación que sirvió para la terminación de la residencia del doctor Rosendo la hizo en pacientes diabéticos.

«Fue una tarea noble. No teníamos computadoras ni tecnología alguna, hacíamos encuestas y planillas sobre sábanas y pilotes. Ya en el ´83 inicia en el país un programa llamado Docencia médica rural, y es cuando se fueron los internos a los municipios.

«A mí me tocó Guane y puedo decir que me siento guanero, lógicamente todavía consulto a muchos pacientes de allá, contaba apenas con 27 años. En esa tierra de occidente aprendí mucho, estaba deseoso de crear, de atender, de ver, tenía internos que hoy son médicos reconocidos. Allí el trabajo fue significativo, después continuaron otros, rindió frutos, salvamos vidas, hicimos labores intervencionistas desde el punto de vista de la medicina». Y no es para menos, porque fue el primer especialista en llegar al municipio; pero después sintió la necesidad de venir a Pinar y regresó como jefe de servicio de Medicina Interna del recién inaugurado hospital Abel Santamaría. Allí y en el mes de julio abrió la sala C, primera de esa especialidad.

Este centro tiene un significado especial para el médico que se desempeñó como primer jefe de servicio e integrante del primer Comité del Partido creado allí: «Trabajamos seriamente con los residentes que trajimos cuando la puesta en marcha del hospital, entre ellos Padilla, también con la atención a los alumnos de Medicina.

«Me siento bien al trabajar con mis compañeros, pues creo que la labor no la hace un solo hombre, la hacemos todos, nosotros junto a la enfermera, a los auxiliares», por ese vínculo tal vez con los trabajadores es que asume como secretario del sindicato en el ´93. Para 1995 fue nombrado vicedirector de atención al paciente grave, el primero que tuvo el hospital, hasta el 2001, allí atendió el servicio de urgencias y las terapias.

«Estoy comprometido con mi labor, con mis colegas, mi hospital y con mi país, pero no estoy satisfecho, creo que puedo hacer más y la entrega del Escudo Pinareño me obliga a ello; casi cumplo 65 años y nunca he pensado en jubilarme, mientras tenga fuerzas y pueda aportar, lo haré con satisfacción.

«Quiero trabajar hasta el último aliento, en tanto el que se hace médico lo es para siempre y al empezar la vida laboral, cada día es un compromiso con las próximas 24 horas y con el pueblo que te sigue, acostumbramos a responder a deshoras: así somos los médicos. Con esta profesión prestigiamos a Cuba en el mundo y eso no lo opacará nadie».