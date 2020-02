Los 108 de Marcelina

Foto: Ariel Torres Amador.

Marcelina Morales Iglesias es una consolareña de pura cepa. Una de esas que gracias al sudor de sus manos, desde sus comienzos, labró un camino para su familia. Ella, a pesar de su edad, sí a pesar de sus 108 años, es una mujer a la que el brío y las ganas de vivir aún le sobran.

Marcelina en su juventud.

Muchos aseguran que ya no sonríe ni canta como antes, pero si se le evocan los recuerdos adecuados, un brillo sin igual late en sus pupilas al tiempo que regala a los presentes algunas décimas y contares de su juventud.

Por supuesto, la historia de una mujer centenaria con su vivacidad no escapa a la vista de sus vecinos y amigos, quienes aseguran que ni el infarto cerebral que sufrió recientemente hizo que olvidara sus memorias.

Marcelina pasa sus días como cualquier persona de tan avanzada edad, ganándole tiempo a la vida de acuerdo a sus deseos y capacidades; mientras su familia, vecinos y médicos le entregan protección, seguridad y todos los cuidados necesarios.

Esta centenaria cuenta que fue ama de casa, y que trabajó sembrando tabaco junto a sus diez hermanos. Ella pertenecía a una familia modesta, por lo que todos en el hogar debían aportar su granito de arena.

“Yo cosía para la calle a precios baratos, no como ahora que todo está caro. En aquellos tiempos también tejía y bordaba en mi casa”.

Sus hermanos, recuerda, murieron relativamente jóvenes y rememora las miserias de la Cuba de su niñez y su juventud, antes del triunfo de los barbudos de la Sierra Maestra.

“Consolación era muy bello cuando era niña. La vida era muy difícil antes, pero había mucho verdor y se escuchaba música por todas partes. Era todo muy bonito. Hoy vivo más tranquila y más cómoda. Soy vieja pero tengo todo de sobra y todos tenemos la salud que no teníamos antes”.

“Yo cantaba mucho, me sabía tantas canciones. Me sentaba en el portal y todo el que pasaba se quedaba mirando, y había algunos que hasta se sumaban y me seguían. ¡Mira a Marcelina como canta!”, decían.

Ante la pregunta obligada, ella ríe y dice que no tiene ni guarda secreto alguno para su longevidad. Su mayor tesoro, afirma, es saberse feliz rodeada de su familia, sus hijos y sus nietas a las que adora con el alma.

“Me siento orgullosa de los logros de mi familia, especialmente de mis nietas. Estoy contenta también por el gobierno que tenemos. Mi única pena es ser vieja, pero tengo mucha gente que me quiere y eso me pone feliz”.

Como a todos, le gustaría ser recordada con risas, cuentos y sobretodo con mucha felicidad; partir con el regocijo de saberse desde hace muchos años una mujer consagrada a los suyos, todos educados y personas de bien.