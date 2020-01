Huellas de amor de Martí

La cabeza de Martí no era tan grandota como esos bustos que se muestran de él en las escuelas. Era delgado, eso sí, de frente amplia y orejas un poco separadas del rostro. Bromeaba con que las tenía así por los jalones que le propinaron sus maestros en una escuela de barrio de La Habana.

Cuentan que físicamente, no era muy diferente de esos tabaqueros cubanos que conoció en las factorías de Tampa y Cayo Hueso, los cuales se quedaban lelos oyéndole discursar sobre la Patria y sus héroes. Había vuelo poético en aquella oratoria, capaz de despertar la nostalgia por la tierra lejana.

El político e intelectual Enrique Collazo, coronel del primer Ejército Libertador, quien polemizara con Martí en cierta ocasión, no pudo menos que reconocer su valía, así lo describió:

“...Luchador inteligente y tenaz que había viajado mucho, conocía el mundo y sus hombres; siendo excesivamente irascible y absolutista, dominaba siempre su carácter, convirtiéndose en un hombre amable, cariñoso, atento, dispuesto siempre a sufrir por los demás; apoyo del débil, maestro del ignorante, protector y padre cariñoso de los que sufrían; aristócrata por sus gustos, hábitos y costumbres, llevó su democracia hasta el límite. Era muy nervioso, un hombre ardilla; quería andar tan de prisa como su pensamiento, lo que no era posible. Subía y bajaba las escaleras, como quien no tiene pulmones. Vivía errante, sin casa, sin baúl y sin ropas; dormía en el hotel más cercano de donde le cogía la noche o el sueño; comía donde fuera mejor y más barato, ordenaba una comida admirablemente y sin embargo comía poco; días enteros se pasaba con vino Mariani; quería agradar a todos y tenía la manía de hacer conversiones, así es que no le faltaban desengaños. Era un hombre de un gran corazón, que necesitaba un rincón donde querer y ser querido. Tratándole se le cobraba cariño a pesar de ser extraordinariamente absorbente."

Martí dejó huellas de amor y ternura en el alma de cuantos lo trataron, como aquella emigrante cubana de nombre Paulina Pedroso, que le brindó posada y cariño en su modesta pensión de Tampa.

Era ella natural de Pinar del Río, amante de la música y la poesía. Fundó junto a otros revolucionaros “La Liga”, sociedad enfocada en la superación cultural de los emigrados negros.

“En 1892, en una cena de bienvenida al Delegado del Partido Revolucionario en Tampa, en la que le envenenaron uno de los platos, fue atendido en casa de Paulina. Ella, devenida enfermera, veló su sueño, le suministró sus medicamentos, atendió sus necesidades y los cuidados prescriptos por el doctor Barbarrosa, durante los días de gravedad y luego en la convalecencia. En carta a su María Mantilla, Martí contaba: “He estado enfermo, y me atendieron muy bien la cubana Paulina, que es negra de color y muy señora en su alma”.

Paulina lloró por fuera y por dentro cuando supo de la muerte de su amigo. Un periódico de Tampa le publicó el poema donde plasmó su dolor:

“Te quise como madre, te reverencio como cubana, te idolatro como precursor de nuestra libertad, te lloro como mártir de la Patria.

“Todos, negros y blancos, ricos o pobres, ilustrados o ignorantes te rendimos el culto de nuestro amor...”

Martín Herrera fue otro pinareño que se vio forzado emigrar a Cayo Hueso cuando acabó la Guerra de los Diez Años, pues se había involucrado en acciones contra España.

Allá siguió conspirando junto a otros patriotas por una Patria sin yugos ni amos.

“En su hotel, todo cubano recién llegado tenía crédito o albergue. Jamás pensó en su provecho, ni disfrutó beneficio alguno, su siempre menguada bolsa estuvo constantemente a disposición de la Patria”, apunta Francisco Valdés Alonso en su artículo “Martín Herrera, el amigo de Martí”.

El activismo de Martín, lo llevó a conocer al “Más universal de los cubanos” y a entablar con él una amistad hermosa. El recuerdo de aquel soñador de bigote muy poblado y ojos almendrados, lo acompañaría hasta el último instante de su vida.

Cuando acabó la contienda del 95, regresó a Cuba y fungió como maestro primario y funcionario de una Oficina de Correos. San Juan y Martínez sería su destino final. Allí puso una casa con su amada esposa América León. Cuentan que en un sitio privilegiado del hogar, la pareja conservaba su mayor tesoro: el sillón traído de Cayo Hueso donde una vez se sentó el Apóstol.

