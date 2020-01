La única joya de mi abuela

Cada vez que entro al cuarto de mi abuela, el anillo me observa acusador o quizás sea mi conciencia que me traiciona por aquella promesa que le hice a principios del año pasado y no he cumplido; cuando, mientras nuestra casa se derrumbaba para ser rehecha, ella guardó su única joya porque el desgaste de los años había hecho demasiado estrago en su estructura y casi podía doblarse con solo hacer un poco de presión.

La reparación prometida no ha llegado, unas veces por economía, otras porque olvido lo importante que resulta para ella usar esa prenda en el dedo anular de su mano izquierda, en seña perenne de que una vez y para siempre, estuvo casada con mi abuelo.

Ese detalle se lo debo, aunque no es precisamente la mujer más presumida del mundo pues su carácter la lleva a ser en ocasiones irritantemente humilde, como si la vida la hubiera formado para conformarse con poco, con nada si fuera preciso; pero de su anillo de oro blanco sí que presume orgullosa.

No creo que el momento de la entrega haya resultado excepcionalmente romántico. Él era un hombre de pocas palabras, carente de amor filial por ser huérfano a poca edad, lo que se diría en buen cubano “un arado americano” en cuanto a relaciones sociales; pero la enamoró. ¿Cómo fue? Tal vez ella misma no sabe contarlo.

Eso sí, tiene grabado con precisión en la memoria aquel momento en que él visitó por primera vez su casa y ella sirvió el dulce en un juego de dulceras de cristal calado que aún conserva como una reliquia, como si fuera la única posesión de valor que se llevó de su casa el día que ambos fueron a vivir solos en una casita de campo.

Los ingresos del trabajo de ambos en el despalillo en la carretera de Viñales no alcanzaron para una alianza para él, eso, o los dos compartían la visión de que los detalles estaban destinados a las mujeres y en asunto de hombres esas nimiedades no eran necesarias para casarse. Con un anillo de mujer bastaba, en señal material de la unión.

Ella lo ha llevado por más de 50 años, sin desligarse de la argolla como si ello representara un anclaje de su matrimonio, un símbolo inequívoco del esfuerzo de él para regalarle algo valioso en medio de la escasez, un indicio del sacrificio que estuvo dispuesto a hacer por mostrarle con un gesto lo que quizás la dureza del carácter podía negar: su amor.

Hoy, pasado un año de que ella retirara la alianza para conservarla, yo he decidido dejar de aplazar fechas y extender mi promesa hasta el próximo día de las madres o cumpleaños; he decidido hacerle un espacio, pedir ayuda al resto de mi familia, hacernos responsables de lo que tanto representa para ella.

Antes de lo que cree, nosotros, su familia, vamos a devolver el anillo al dedo anular de su mano izquierda y ella sabrá que la acompaña su única y más valiosa joya, la muestra más fehaciente de que ella lo amó y él también, el legado más hermoso que ambos pudieron dejar que somos todos nosotros los que descendemos de su amor.