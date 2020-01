«No nos detienen las carencias»

El sentido de pertenencia distingue a Gricel Lamas Hernández. / Fotos: Susana Rodríguez Ortega.

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Transporte de Carga y Pasajeros en Guane llama la atención por ordenada y limpia.

Son cuestiones intrascendentes, que no deberían generar el asombro de nadie, pero desgraciadamente la limpieza no es un denominador común en todos los puestos de trabajo; por lo que se torna grato toparse ejemplos como este.

En el comedor pequeño, las mesas están dispuestas con gracia y vestidas con manteles coloridos. Hay un asta colosal con la bandera cubana en la fachada y un mural con la imagen del Che que son las «cosas más lindas del mundo» a los ojos de Gricel Lamas Hernández, directora de ese colectivo laboral, distinguido como Vanguardia Nacional por su gestión de excelencia.

El 2019 fue un año duro. De un plan anual de 179 toneladas de combustible debieron trabajar con 119; o sea, 60 menos de las previstas, lo que trastocó todo el sistema montado.

«Haz tus planes a lápiz y entrégale el borrador a Dios», dijo Gricel durante la entrevista que concedió a nuestro semanario. «La reducción de combustible, debido a la situación que afronta el país, nos hizo cuestionarnos cómo lograr índices de consumo más eficientes que tributen a la economía nacional y nos ayuden a perfeccionarnos como entidad.

«Debo decirte que las soluciones fueron pensadas de conjunto. Desde marzo pasado sesiona en cada jornada, a las cuatro de la tarde, un consejo energético donde analizamos la cantidad de combustible empleada en la actividad del día anterior, se contabiliza cuántos viajes se dieron, lo que se ahorró y se proyectan los esquemas de tráfico del día siguiente, dejando evidencia escrita de todo ese sondeo», prosiguió.

«Entre las medidas adoptadas estuvieron paralizar líneas altamente consumidoras como la Kamaz y quedarnos con los motores marca Yuchai. Por su parte, en la recogida de pasajeros, privilegiamos a los ómnibus Diana. «Tuvimos en cuenta la protección de los equipos cesantes; en tal sentido tomamos nota de su estado técnico. Velamos además por la reubicación de los choferes de estos vehículos en puntos de embarque, talleres o en otro carro más eficiente en los que actualmente comparten turno con otro conductor».

Gricel añadió que establecieron cinco nuevos puntos de embarque y priorizaron algunos servicios fundamentales para la población como la transportación de la canasta básica, el pan y los productos de Comercio. En ocasiones fue posible cubrir kilómetros vacíos al reunir en un mismo viaje paquetes de carga de más de un cliente.

Igualmente protegieron las rutas de ómnibus dirigidas a los destinos de montaña, las zonas intrincadas y el consejo popular Isabel Rubio (el más poblado de Guane).

Distintos organismos del territorio fueron convocados para apoyar la transportación de personas y mercancías y se recurrió además a los porteadores privados para que cubrieran rutas estatales en momentos de mucha dificultad.

«Hubo noches que no tuvimos nada que ofrecer y debimos personarnos en la Terminal a explicarle a nuestro pueblo qué estaba pasando. Para ello, nos hicimos acompañar por autoridades de la Asamblea Municipal del Poder Popular y del Minint», refiere la directora.

LIDERAZGO

La entrevista con Gricel tuvo lugar en su oficina. Me acomodé en un sofá al costado de su buró y ella en su puesto habitual. Presentí desde un principio que no me hallaba frente a una burócrata, lo cual confirmé un rato más tarde, cuando su secretaria la llamó y la jefa me pidió que la dispensara pues debía ausentarse por unos minutos.

Conversé entretanto con Luis Olfrides Pérez Rodríguez, energético y jefe de gestión y control de flotas (GPS) de la entidad, quien fuera delegado directo al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de Sochi.

En un momento de nuestro diálogo, Luis me invitó a mirar por la ventana de cristal que estaba a mis espaldas, quería llamar mi atención sobre algo que ocurría afuera: Varios mecánicos estaban sentados en el suelo con sus overoles azules y entre ellos, Gricel, como una más de aquel grupo que pretendía hallar solución para un carro averiado a última hora.

«Ese es su método, y la gente al verla tan cercana, la sigue. De eso se trata el liderazgo», señaló Olfrides sin ocultar su admiración.

Cuéntame de tu trabajo, le pedí al joven.

«Mi tarea y la de mis compañeros de departamento es contabilizar, a través del sistema de gestión y control de flotas o GPS, los kilómetros recorridos por cada chofer, el combustible existente en la base, el que se ha consumido y el que queda en los tanques de cada carro, para de esta forma estimar los índices de gasto pro-medio y trazar estrategias para lograr mayor eficiencia», refirió.

«Una amistad mía me dijo: `Ahora con la falta de combustible sí que trabajan poco`, pero se equivocaba, estamos el doble de ocupados», aseveró Olfrides, que por estos días se estrena como papá y desea que las horas se encojan para estar temprano en casa con su bebé.

La mayoría de los trabajadores de la Empresa son jóvenes como él. Algunos aportan su grano de arena desde las oficinas, otros trabajan lo mismo de día que de noche en la reparación de motores averiados o manejan decenas de kilómetros con cargas preciosas bajo su responsabilidad, empezando por las vidas humanas. Varios, incluso, pernoctan en las comunidades de difícil acceso y sirven de ambulancieros si surge alguna emergencia.

CUANDO EL AHORRO SE TRADUCE EN CIFRAS

El colectivo de esta UEB es vanguardia nacional por su labor de calidad al servicio del pueblo.

Las medidas de ahorro adoptadas en dicha base surtieron su efecto, por ejemplo: la asignación de combustible por trayecto para el transporte de pasajeros durante el 2019 fue de 5,37 litros, pero el consumo promedio equivalió a 4,89, lo cual generó una diferencia de 0,48.

Esta pudiera antojársenos una cifra insignificante; sin embargo, cuando la multiplicamos por los viajes realizados durante el periodo (15 425) percibimos un ahorro de 7 404 litros.

En la actividad de carga se salvó otro monto considerable. Adquirir todo ese combustible en el exterior le habría costado a Cuba 6 000 dólares aproximadamente, sin contar el precio del flete.

«Dichos resultados fueron posibles gracias al compromiso de nuestro colectivo, que no escatima esfuerzos para servir a su pueblo. No nos detienen las carencias», señaló Gricel una vez que volvió de la reunión con los mecánicos.

«Me siento orgullosa de mis muchachos. El relevo está garantizado», añadió y regaló una sonrisa maternal al energético, sentado a mi lado.