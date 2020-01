El arte de Lucas

Pedro Antonio Martínez. / Fotos: Cortesía del entrevistado y Pedro Lázaro Rodríguez Gil.

Quizás el nombre de Pedro Antonio Martínez no diga mucho salvo para su familia, vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Pero si revelamos una pista de su profesión, (actor) ya el imaginario comienza a cambiar.

Por supuesto, el diapasón de conocedores se abriría completamente al presentar a este joven como «Lucas», uno de los protagonistas de la telenovela cubana Entrega.

Este artista, natural del municipio de Consolación del Sur, y orgulloso de saberse pinareño, acapara por estos días los distintos escenarios nacionales, pues ni el cine, la televisión o el teatro le son desconocidos.

Ante una petición nuestra, accedió jocoso a esta entrevista exclusiva para los medios provinciales.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la actuación?

«Todo empezó aquí, en el propio Consolación, con Dennis y Yurizan, dos instructores de arte que comenzaron a trabajar conmigo desde que era pequeño. Al principio montábamos obras de teatro a nivel de barrio para los vecinos, poco después lo hicimos más extensivo y acaparábamos varios CDR.

«Al ingresar en la escuela secundaria básica Catalina Valdés, ya aquel juego de un niño se convirtió en algo más serio. Me embullé a hacer las pruebas para la Escuela Nacional de Teatro (ENA) en la convocatoria respectiva en Pinar del Río, y allí me captaron para el subsiguiente proceso en La Habana.

«Terminé mi educación en la ENA e hice las pruebas para el Instituto Superior de Arte (ISA) donde ahora curso mi segundo año».

¿Cómo llegas a la televisión y al cine?

«El mundo detrás de las cámaras se presentó a través de Lista a Tope, un programa de Cubavisión meramente informativo para el verano; también en este canal formé parte de otro proyecto de entrevistas a jóvenes promesas de la cultura cubana.

«Ahí comenzaron a abrirse puertas y a llegarme propuestas con la Escuela Nacional de Cine, algunos papeles en cortometrajes y otras series de corta duración.

«He hecho videoclips y he participado en varias películas de corte internacional, algunas se estrenan ahora mismo en Estados Unidos y esperemos que pronto el público cubano pueda disfrutar de ellas.

«Otra de las películas es Habana Selfie por los 500 años de fundación de La Habana, bajo la dirección de Arturo Santana, que ya está en cartelera en todos los cines de la capital».

En conversaciones previas comentabas sobre la experiencia dentro de la telenovela cubana, cuéntanos…

«Sin duda la telenovela ha sido uno de los proyectos más ambiciosos y de mayor rigor. Esta travesía fue maravillosa; una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de compartir con mis amigos, y eso hizo que no hubiese tensiones en el set.

«También el hecho de trabajar con un director como Alberto Luberta y una dirección actoral de Osvaldo Doimeadiós –quien no perdía un detalle para lograr la perfección– fue espectacular.

«Fueron meses de sacrificio para obtener lo que hoy los televidentes disfrutan en ese espacio que es la telenovela cubana. Es una labor ardua. Y lo que no se dice es que muchas veces ese mismo trabajo te traiciona y el producto final no sale todo lo bueno que hubieses querido.

«Al final vale la pena y la experiencia que te llevas es magnífica, siempre piensas que está hecha desde tus entrañas con todo el amor del mundo y así lo compartes con el público».

«Me parece muy bonito el hecho de que las personas en la calle me reconozcan y opinen que la novela les gusta. Se me acercan y me comentan que está muy bien lograda y que es actual, de corte más joven».

¿Qué significa para ti el nombre de Edith Massola?

«Tenemos una relación muy linda. Somos madre e hijo y así nos llamamos. Es mi segunda mamá.

«Edith me brindó desinteresadamente su mano cuando llegué a La Habana y me ha dado todos los consejos y la ayuda posible que pudiera brindarle una madre a su hijo. Paula, su hija, es mi hermana y también me ha ayudado muchísimo.

«Ambas me acogieron y me dieron las herramientas que he necesitado en este tiempo para enfrentarme a cada proyecto y a las cámaras.

«Es una familia maravillosa la que ha construido Edith y de la que me siento muy orgulloso de formar parte. La familia Massola es mi familia; tanto es así, que entre ellos y sus amistades cariñosamente bromean con que soy el Massola más ´negrito´.

¿Y tu familia… la de nacimiento?

«Siempre pienso en ella. Me pregunto si les gustará un papel o no y entonces decido si me arriesgo. Varias veces no he querido asumir un rol por cuestiones de gustos personales o diferencias con el guión y demás, pero mi mamá y mi abuela me piden que los acepte. Ellas quieren verme crecer y las complazco.

«En mi carrera ellas son una piedra angular. Juegan un papel definitorio. Pero es grande el esfuerzo que demanda estar en varios escenarios a la vez por complacerlas y siempre un corto receso viene bien para repensar propuestas y trayectoria futura».

LCB II …

«Allí aprendí mucho y fue donde mejor viví el proceso de unión y complicidad que se tiene con los demás actores que participaron en escenarios tan complejos. «La filmación fue exhaustiva y las locaciones eran prácticamente vírgenes. Incluso, tenemos anécdotas de ríos y lagunas donde tuvimos que nadar, –hábitat natural de un cocodrilo– que de forma preventiva y momentánea los equipos de producción junto a especialistas de la zona de la Ciénaga de Zapata tuvieron que sacar para poder filmar.

«Es increíble lo que no se ve detrás de las cámaras. Fue agotador. El proceso comenzaba diariamente a las cuatro de la mañana y regresábamos de noche. Fue adentrase en zonas de mosquitos, san-tanillas… indescriptible es la palabra. Pero el esfuerzo valió la pena. Ahora mismo pienso tomar un aire para descansar un poco los humos de la actuación, pues la serie la comenzamos en mayo de 2019 y concluyó el pasado diciembre».

¿Satisfecho entonces con tu trabajo?

«No sabría decir si estoy satisfecho o no con el resultado de mis personajes. Me cuesta muchísimo ser autocrítico con mis proyectos, nunca puedo valorar si estoy conforme o no. Creo que el mejor medidor de un actor es el pueblo, que como espectadores son los que tienen la última palabra».

¿En cuál escenario te sientes más cómodo?

«Me quedó sin duda alguna con el teatro. Creo que es la única plataforma que da la posibilidad de expresión real a un actor. Es sentir la adrenalina de saber que no hay repetición ni cortes. Es darlo todo de verdad».

Por último, comparte con nosotros tus proyectos

«Ahora mismo estoy filmando una película titulada El niño de goma. Está dirigida por Marcos Díaz y se prepara por Alemania para el Festival de Cannes.

«Trabajo como modelo en varias revistas, entre ellas Garbos, Cuba Plus, y la reconocida marca Nestlé me seleccionó para ser la imagen de sus líneas en este 2020.

«Recientemente tuve la dicha de participar en videoclips de Reik, Beatriz Luengo, Descemer Bueno y otros.

«Por ahora quisiera hacer un poco más de cine y seguir en el teatro que me encanta. No obstante, pienso tomar un descanso para volver al ruedo con nuevos bríos».