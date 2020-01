Analiza dirección de Justicia de La Palma trabajo del 2019

Foto: Yurina Piñeiro Jiménez.

Durante la reunión de balance del trabajo anual de la Dirección Municipal de Justicia (DMJ) de La Palma, la subdirectora técnica de este organismo a nivel provincial, Katiuska Gandul Jaime reconoció el desempeño favorable del área de inscripción de la propiedad e insistió en la necesidad de erradicar las deficiencias significativas existentes en la actividad de Registro Civil.

La directiva destacó el trabajo de la joven abogada que funge como registradora, quien a pesar de los pocos años de experiencia laboral (solo dos), junto a su auxiliar logró revertir para bien el estado del Registro de la Propiedad del territorio palmero.

“Ella ha puesto mucho empeño en que esta área salga adelante y así ha sido. Muestra de ello es que en comparación con el año anterior, la inscripción de solares yermos aumentó considerablemente para un total de 127 inscripciones y que se expedieron 114 notas simples informativas para la legalización de este tipo de parcelas asignadas a la Dirección Municipal de Planificación Física para su uso y administración.

“El avance de esta actividad se evidencia además en la prestación de servicios a la población, la que también creció respecto al 2018. En el año pasado de un plan de 300 asuntos registrales a tramitar se radicaron 550, por lo que también sobrecumplieron su plan de ingresos económicos”.

Respecto al área del Registro Civil, Gandul Jaime explicó que el territorio palmero presenta problemas en labores claves como los expedientes de subsanación de errores, la inserción de folios en el Sistema Automatizado del Registro Civil (SIREC) y la emisión de documentos registrales.

“En el 2019, La Palma registró cerca de 180 solicitudes de subsanación de errores; cifra superior a la etapa que le antecedió. Pero la deficiencia radica no solo en el aumento, sino además en la calidad de los expedientes que se procesaron, en los cuales encontramos errores de calificación y confección.

“La DMJ presenta deficiencias también con el programa de inserción pues solo cumplió el plan anual al 14 %, mientras que de forma general lo hace a un 23 %. Ciertamente hoy el personal de este departamento no cuenta con el equipamiento informático necesario para impulsar la actividad, pero el atraso se arrastra desde que inició el programa en el 2011, no por la falta de equipos sino por no priorizar esta tarea, que tan determinante resulta en la celeridad de las tramitaciones de la población.

“Otro desacierto que mostró el territorio fue en lo referido a las devoluciones de documentos registrales, que aunque solo sucedió con un caso, se involucionó porque en el 2017 no hubo ninguna y además la devolución no respondió a errores técnicos, sino a negligencias del personal del Registro”, argumentó la subdirectora de la Dirección Provincial de Justicia (DPJ).

Al igual que la generalidad de los municipios de Pinar del Río, La Palma mantuvo durante el año 2019 servicios notariales aceptables. Los resultados de las dos visitas sorpresivas a la unidad notarial fueron positivos, pues a pesar de detectar algunos errores, los especialistas de la DPJ no evidenciaron señales de alerta.

En nombre de las 12 féminas que integran el colectivo laboral, la directora municipal de Justicia, Maydelis Osorio Rodríguez ratificó el compromiso de su equipo de alcanzar mejores resultados en el 2020 en las distintas áreas de trabajo, con apego al código de ética de los juristas cubanos.