Donde se forman juristas del futuro

Profesores de la escuela y especialistas del sector jurídico asumen la docencia de la carrera de técnico en Derecho. / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

La voz de la profesora Katiuska Gandul se escucha en el aula de la carrera de técnico medio en Derecho, en el politécnico Primero de Mayo de Pinar del Río. Les recuerda a los alumnos el contenido de la clase anterior, acerca de cómo elaborar textos con mayor calidad.

Observamos un local bien ambientado y preparado para el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que 30 estudiantes iniciaron en el mes de septiembre una especialidad que se cursa por primera vez en el centro, y que los preparará para asistir directamente –en el ejercicio de su profesión– a los registradores, notarios, jueces, abogados y juristas en sentido general.

El director de la institución, Osniel Rodríguez Gato, explicó a nuestro equipo que la carrera dura tres años y medio, que el último semestre es de práctica preprofesional, y que los alumnos terminan aptos para trabajar en todas las ramas del sector de Justicia.

Es una especialidad bien codiciada, por eso optaron por ella en el presente curso más de 500 estudiantes de todos los municipios de la provincia. De los seleccionados, solo Sandino, La Palma y Consolación del Sur no están representados.

JUSTICIA EN EL AULA

Katiuska Gandul Jaime, subdirectora técnica de la Dirección Provincial de Justicia, les imparte la asignatura de Redacción de Instrumentos Jurídicos.

«Es una asignatura básica, porque el perfil de ellos es técnico. De no seguir los estudios universitarios van a ser los técnicos en Derecho, cartularios, auxiliares en el registro civil, técnicos jurídicos de registro en la propiedad, secretarios de sala, asistentes fiscales, que están muy relacionados con los profesionales del sector, y que deben tener conocimientos básicos que les permita auxiliar a los licenciados.

«En mi materia ellos finalmente van a redactar instrumentos jurídicos, para eso se les dan elementos básicos de cómo redactar un texto, comunicarse y poder interactuar con las personas.

«En la provincia hay mucha necesidad de estos técnicos medio, porque hoy la mayoría de los cartularios, auxiliares en el registro civil, técnicos jurídicos de registro en la propiedad y secretarios de sala no tienen esa calificación ni el conocimiento mínimo, lo cogen con la práctica, pero realmente esta carrera ayuda mucho para el futuro de los juristas en Pinar del Río y el país. La iniciativa comenzó el curso pasado en tres provincias de Cuba, y en el presente en el resto de los territorios».

LA GUÍA

Yodelka Díaz Barreto, licenciada en Marxismo e Historia, y profesora guía, reconoce que estos jóvenes son alegres, pero profundos, y cuando habla de ellos se aprecia el orgullo que siente por sus alumnos.

Nos explica que el plan de estudio tiene bien concebidas las asignaturas de formación profesional básica y específica, y que la especialidad cuenta con respuesta laboral.

«Ellos seguirán recibiendo taquigrafía, y la Teoría del Estado y el Derecho que es la asignatura más compleja, y la base teórica para el resto de las materias de la especialidad.

«Aquí hemos recibido la visita de Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia y de la metodóloga nacional de Historia, quien atiende la carrera por el Ministerio de Educación, y que intercambió durante mucho rato con los estudiantes y la familia.

Sobre el claustro de profesores, Díaz Barreto opinó que es de excelencia.

«Todos –los 12– tienen mucha experiencia y formación pedagógica, y siempre se encuentran dispuestos a entregar lo mejor para formar a los futuros profesionales».

FUTUROS JURISTAS

Son alumnos de muy buen índice académico en sus estudios de secundaria básica y que eligieron la especialidad porque se vieron atraídos por ella. En el aula se observa disciplina sobre todo y también hay un ambiente de amistad y respeto entre ellos.

Para Leyani Miló Pérez, miembro del consejo de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en la escuela, la carrera le parece excelente.

«Siempre me cautivó el Derecho, y desde chiquita lo quise estudiar, y por supuesto aquí me he enamorado más de él. Ya tuvimos unas tres semanas ubicados en las entidades de Justicia de la provincia Pinar del Río y vimos las actividades que ellos realizan y nos interesaron mucho, a mí siempre me ha gustado impartir justicia».

Maykol Luis Amaro Sánchez, uno de los cuatro varones del grupo, confesó que prefiere ser fiscal, y que hasta el momento ese es su sueño.

Mientras, Yasmín Esther Menéndez Abreu nos habló de sus compañeros como un colectivo unido, en el que todos se llevan muy bien, lo mismo los alumnos internos como externos. Ella comentó sobre la reacción de su familia cuando eligió la carrera.

«Se pusieron contentos, siempre me aconsejaron que tenía que elegir bien porque era mi futuro. Yo me veo como fiscal en unos años, es lo que prefiero».

Para Dalmar Sánchez Izquierdo, del municipio de Los Palacios, los profesores son buenos. «Lo que no entendemos nos los vuelven a explicar, y cuando tenemos tareas y presentamos problemas ellos nos ayudan». Ella es interna, por eso opina sobre las condiciones del albergue de las niñas. «Lo han mejorado cantidad, tenemos televisor, cortinas para el invierno, no es como en nuestras casas, pero estamos cómodos».

Si hay algo en lo que coincidió la dirección del centro, los profesores y los alumnos fue en reconocer el apoyo que reciben de las diferentes entidades del sector de Justicia en la provincia, quienes están presentes en cada actividad y momento del curso, e interactúan de forma permanente con la escuela.