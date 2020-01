La papa y sus expectativas

La siembra está distribuida en 30 hectáreas en Pinar del Río, 27 en Consolación del Sur y ocho en Los Palacios. / Fotos: Vania López Díaz.

El comienzo de diciembre devino momento para retomar la siembra de papa en Pinar del Río, como un anhelo materializado de las estructuras productivas que hace una década dedicaban sus tierras al cultivo del tubérculo.

Con toda la atención de los responsables en el éxito de este empeño, se reconsideró la cantidad inicial de 100 a 65 hectáreas a plantar, debido a que la presencia de condiciones óptimas para esta tarea solo en el área ratificada tendrían un impacto favorable en los resultados.

Según autoridades de la provincia en conferencia de prensa, Cuba ha invertido este año unos 46 millones de euros para garantizar los insumos necesarios en la siembra de papa y Pinar del Río se esfuerza por obtener rendimientos que justifiquen el regreso permanente del tubérculo a sus tierras.

DELEGACIÓN-CAMPESINOS: SIMBIOSIS NECESARIA

La preparación de tierras y la fertilización son claves para el éxito de la cosecha.

Las labores de recuperación de esa vianda se centran en municipios donde tradicionalmente se desarrolló el cultivo, por lo cual asumieron la plantación la cooperativa de créditos y servicios Pascual Martí y la de producción agropecuaria Águedo Morales, en Consolación del Sur; el polo productivo Hermanos Barcón, en el municipio cabecera y la empresa agropecuaria Cubaquivir, en Los Palacios.

Precisamente, en esta nueva campaña la Delegación de la Agricultura ha confiado el éxito al protagonismo de campesinos que por sus resultados tienen la responsabilidad de retomar viejas técnicas y actualizar su empleo eficiente para recoger en la cosecha unas 22.5 toneladas por hectárea, rendimiento productivo mínimo de las variedades holandesas Rudolph y Manitou, sembradas por primera vez en el país.

Eduardo Diego Cruz es el campesino con mayor extensión de tierra a sembrar, con 30 hectáreas compactas localizadas en Hermanos Barcón. De apenas 29 años y residente de la zona aledaña al polo productivo, el joven se enfrenta a una experiencia desconocida debido a que el cultivo del tubérculo se abandonó en el área durante los años del periodo especial.

«Las tierras que obtuve en usufructo hace casi seis años fueron las que hicieron que recayera sobre mí la responsabilidad que hoy tengo. Entre mis cinco caballerías se encuentran los suelos óptimos para la papa, donde antes se cultivaba. El año pasado tuve también buenos resultados en la cosecha de frijoles, boniato y maíz.

«Nunca he estado en contacto con el tratamiento que se debe dar a la papa en el campo, pero escucho a quienes poseen en experiencia, incluso, tengo algunos dentro de mi fuerza de trabajo fija, que es de 10 hombres. También he asistido a los seminarios de capacitación donde he intercambiado con personal adiestrado en esta labor, dentro y fuera de la provincia. Conozco mi tierra y el compromiso es recoger de los campos el mejor resultado posible: por nosotros no va a fallar».

Con mayor madurez en la actividad de la agricultura, pero involucrado con igual entereza en la actualización de los modos de hacer para tratar estas variedades de papa, está Roberto Barrabés González, productor de la CCS Pascual Martí, quien tiene a su cargo seis hectáreas de papa sembradas.

«Esta constituye una nueva experiencia, es un compromiso, sin duda y recibimos mucha supervisión por parte de los especialistas de la delegación que han hecho los estudios de suelos. Mi brigada de trabajo es la misma desde hace 10 años, tengo confianza en ellos, quienes además han recibido la capacitación y aspiran, como yo, al rendimiento máximo de la variedad Manitou que es la que sembramos aquí».

Robertico, como le conocen los allegados, tiene 46 hectáreas a su cargo desde hace 16 años y es experto productor de frijoles, melón y tomate con destino a la industria, los que resultan aportes invaluables para la alimentación del pueblo.

La siembra de 65 hectáreas del tubérculo en el último mes del 2019 significa la rehabilitación de tierras que antiguamente se usaban en su cultivo y marca un nuevo renglón productivo para la alimentación en la provincia Pinar del Río.

GARANTÍA DE RECURSOS ESPERA SU MATERIALIZACIÓN EN UNA PRODUCCIÓN SUFICIENTE PARA TODOS

Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado de la Agricultura en la provincia, afirmó que Pinar del Río trabaja en un programa de desarrollo integral para llegar a 600 hectáreas de papas sembradas durante los próximos tres años; para ello existe la disponibilidad de todo el fertilizante químico necesario para las labores en el campo y se ha insistido en apoyar el tratamiento de los suelos con compuestos orgánicos que faciliten un mejor rendimiento del producto.

«Como complemento al aseguramiento destinado a la venidera cosecha se han recuperado y puesto en marcha implementos agrícolas como el cultivador-fertilizador y las máquinas ensambladora y cosechadora en la unidad empresarial de base de talleres agropecuarios Humberto Lamothe», aseveró el funcionario.

Los sistemas de riego, eslabón susceptible para el éxito del cultivo, están en condiciones óptimas, debido a que la papa necesita abundante agua para lograr los resultados esperados.

Sergio Travieso Sánchez, director del polo productivo Hermanos Barcón, donde se localiza el grueso de las áreas productivas de papa, aseguró que el sistema de riego, abastecido con diésel, «no solo tiene la maquinaria, sino que cuenta con una reserva de combustible suficiente para ejecutar los 22 a 29 riegos para mantener las plantas saludables hasta la cosecha».

El subdelegado de cultivos varios señaló la importancia de este tubérculo en Pinar del Río al enfatizar en que «a pesar de ser una producción de balance nacional, la existencia de papa en la reserva de alimentos en la provincia constituye una garantía de abastecimiento en tiempos de crisis, como la actual, en que el combustible escasea para transportarla desde otros lugares del país.

Existe también la expectativa de exportarla en el futuro, en dependencia de cómo se comporte el rendimiento del cultivo en la provincia, debido a que los suelos arenosos de esta región hacen de la cosecha del tubérculo un proceso más simple, en el cual la vianda y su piel se maltratan poco. Esto posibilitaría una calidad que pudiera aprovecharse para el envase y exportación de la misma.

Cuba espera sembrar 7 750 hectáreas de papa en esta campaña, en Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Villa Clara y solo el 13 por ciento de las semillas utilizadas fueron obtenidas nacionalmente.

Según expresó Enel Espinosa Hernández, director de agricultura del Ministerio de la Agricultura, el país debe obtener un rendimiento total de 160 000 toneladas de producción para contribuir con la alimentación de los cubanos.