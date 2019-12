Ester, nombre de guerrera

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

Ella ha llevado una vida de azarosos contratiempos que no han mermado su espíritu ni apego al trabajo. Con 78 años, administra desde hace más de 40 el mercado industrial La Época en el municipio de San Luis.

Ester ya perdió hace mucho el esplendor de la juventud. A sus 78 años las arrugas del rostro que una vez se endureció por la pérdida del esposo, relatan una vida llena de sacrificios. Las uñas amarillas por la nicotina y el cuerpo menudo cuentan historias de desvelos, tazas de café y cigarrillos mañaneros antes de ir al trabajo cada día, durante los últimos 44 años.

La encuentro recostada a un mostrador, rodeada de cajas para inventario, de gente del pueblo que la saluda y dependientes que jaranean con ella mientras las colas avanzan. Le cuento mi interés por su historia y se asombra: «¡Alaba´o, mi´jita!.. ¿Yo en el periódico? Vengan, pasen al almacén».

El mercado industrial La Época también está marcado por el tiempo, sus estanterías adornadas con conchas de papel y letreros escritos con la mejor caligrafía por los trabajadores, sus mostradores con cristales rotos, sus compartimentos superiores sin productos que mostrar; han envejecido junto a Ester. Esta es como ella misma diría, su casa, y los años parecen hacer estragos en ambas, mientras prueban la resistencia con que sus estructuras enfrentan la vida.

Ester es delgada, una ligera curva en su espalda ha quebrado la esbeltez que habría tenido en su juventud; la voz, gutural y enérgica y los ojos tristes, llenos de pesares del pasado.

«Nací en un caserío que ya no existe. Aquello era lo último del mundo, pero de ahí salió gente que sirve. De niña tuve que hacerme cargo de mis hermanos para que mi madre trabajara, porque mi padre nos abandonó. Ella estaba medio inválida, laboraba en una escogida y yo cuidaba de los niños.

«Luego comencé a trabajar como doméstica en la casa de Heriberto Mora, un hacendado de allá donde yo vivía; allí lavaba pañales y limpiaba la casa para la señora por 1.50 pesos al mes. Pasamos hambre. Así supe lo que era llevar una casa mucho antes de casarme».

Ester confunde fechas, ya no recuerda claramente los acontecimientos de su vida en orden cronológico, aunque sí sabe cuáles de ellos marcaron un punto sin retorno para convertirla en la mujer que ha sido.

«En 1964 o 1965 me casé con mi esposo en una ceremonia sencilla. Algún tiempo antes nos habíamos conocido durante un trabajo voluntario en una escogida de tabaco y ahí comenzó todo.

«Después de casados, tuve dos abortos mientras me desempeñaba como educadora en un círculo infantil en el pueblo y Reinaldo decidió que ya no trabajaría más tan lejos de la casa. Yo había estudiado tres años en La Habana en Ciudad Libertad para convertirme en maestra, pero lo dejé.

«Luego mis hijas nacieron y nos mudamos a un edificio en el pueblo. Cuando ellas tenían 13 y 15 años, su padre falleció de cáncer en los pulmones y yo, con 39, enviudé».

Los años que siguieron, según me cuenta Ester, definieron cuánta resistencia podía tener ella para sobrellevar la crianza de sus hijas adolescentes y ser la única cabeza de la familia.

«No me volví a casar jamás, mi esposo era el jefe de la Policía en San Luis, un hombre intachable. Cuando una pierde un buen compañero de vida, ya no quiere saber de nadie más. Antes era así».

Ester pasó hambre otra vez, un hambre de espíritu y compañía que le endurecería el carácter, y aquella que sufriría para guardar a sus hijas lo que podía acopiar durante el tiempo que pasaban en la beca. «Para ahorrar comida, iba a la casa de una amiga y allí siempre tenían mi plato listo, porque lo que yo podía conseguir era reserva para las niñas. Así llegaron a ser doctora y militar.

«Ellas hicieron sus vidas, ninguna vive conmigo, solo mi nieto, el único varón; pero a los hijos no se les puede tronchar la vida y yo les di alas para que fueran felices. Como su padre no estaba, decidí por los dos».

Ester confiesa que aún no piensa en el retiro, que su familia la deja hacer su voluntad hasta hoy porque ella es fuerte. Amanece a las seis de la mañana cuando ya no puede seguir en la cama y que fuma a escondidas a pesar de su angina de pecho y las recomendaciones de sus hijas; «total, que cuando la pelona llama, nadie se escapa».

Insiste una y otra vez en reconocer el trabajo de su equipo y que cada mérito se lo debe a ellos, me dice que no tiene lujos porque se ha empeñado en vivir honradamente de lo que hace y que por favor no le tomemos fotos que no le gusta ser reconocida, pues no trabaja para eso. Se acomoda la corta melena gris, sonríe, es tarde; el lente ya ha captado su simplicidad y fortaleza.