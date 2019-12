Los «pendientes» del año viejo

2019 preparó su fiesta para recibir el final de su existencia, engalanó la casa, planificó Nochebuena. Sus hijos armaron el árbol de navidad y aunque están acostumbrados a que no haya regalos por estas fechas, adornaron cada rincón para hacer del hogar una celebración por otro año de vida.

El vecindario lo va a visitar la víspera de año nuevo para despedirlo, le compraron sidra y postales que claman prosperidad para el futuro; mientras los traviesos planean llenar un cubo con agua para hacer limpieza de lo que el 2019 trajo que no fue placentero, exitoso o feliz.

Les ha pedido a todos que dejen en sobres las peticiones, los pongan en su mesa, enciendan velas por él y vayan a celebrar. Todos se retiran al ajetreo del festejo y él comienza a leer.

Por ahora solo quiere paz mientras languidece en la tranquilidad de su hogar, su tiempo casi termina, ¡y tuvo tanto que no logró para sus hijos! Aún necesita que ellos entiendan que son la clave de los éxitos, que solo con trabajo se construyen los caminos, que constituyen los protagonistas de cada transformación y que las amenazas sí son reales.

Son cientos de miles, todo el mundo pide algo: salud, libertad quienes no la tienen, metas profesionales, ser padres, triunfar en un negocio, ser aceptado por su familia, amarse más a sí mismo. 2019 no sabe cómo responder a cada una de las cartas.

Ha visto angustiosamente cómo sufren algunos y ha contemplado con orgullo el crecimiento de otros, muchos no han sido felices, pero sí se han hecho más fuertes. Sabe que los salarios aún no alcanzan, que el próximo año traerá transformaciones radicales que él no pudo concretar, que sus hijos homosexuales todavía luchan por la aceptación y que la economía de la casa no es lo suficiente a que ha aspirado para darle a los suyos la vida que merecen.

Tiene planes, busca soluciones para terminar con la crisis, pero su tiempo ya termina. Entonces escribe, escribe aprisa una carta larga con orientaciones para su sucesor, donde le incita a escuchar, a reflexionar cada vez más con su gente, a contar con ellos, a concretar lo que hace tiempo se proyecta pero ha tomado mucho en llegar, a ser amigo de sus amigos e implacable con quienes quieran dañar a los suyos, a unir a las familias, a bajar de los pedestales y codearse con quienes están en la base y hacen funcionar la maquinaria que nos mueve.

Continúa escribiendo, le han quedado proyectos pendientes por cumplir, sabe que salud no puede garantizarles a sus hijos porque la vida le arrebata esa posibilidad de las manos y se siente triste; sin embargo, se repone, se levanta del lecho y corre hacia la puerta de su vecina más confiada: Cuba de la Caridad. Ella le ha colaborado en cada ocasión.

Lo recibe con un fuerte abrazo, le brinda todo lo que tiene en casa, conversan sobre lo que hicieron juntos y los retos que esperan. Él casi se apaga. Ella recoge la carta, le presenta un amigo que pro-mete ayudar, estrechan las manos, se abrazan fuerte, se funden uno en el otro mientras el reloj marca las 12 de la madrugada. 2020 espera ser útil para que sus hijos recibidos como legado, sean un poco más felices.