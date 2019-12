¿Qué hacer el 31 de diciembre?

Para fin de año puedes elaborar una sabrosa sangría tradicional para brindar con las visitas. Esta bebida, originaria de España, consta generalmente de vino tinto y frutas, aunque existen tantas variedades como ingredientes a utilizar.

Para su preparación necesitas una botella de vino tinto –se puede sustituir por otro tipo–, el zumo de una naranja y un limón, así como rodajas de estos cítricos para el adorno, trozos de varias frutas y ramas de canela, hielo troceado. Puedes utilizar además un vaso de otra bebida.

Elaboración. Vierte en una jarra los zumos, el azúcar y el vino. Remueve ligeramente hasta que disuelva toda el azúcar, agrega las frutas y los palos de canela y deja reposar durante una hora al menos, para que las frutas asimilen la bebida y la sangría tome el sabor de la canela.

Añade hielo al gusto y deja enfriar unos minutos. Sirve en copas altas adornadas con las rodajas de naranja y limón.

EN LA CENA del 31 hay quienes dicen: «Hoy es un día especial, no importa si me paso, después hago dieta». Sin embargo, no hay que renunciar al cerdo, se puede hacer una comida sana, sin exceso de grasa. La opción son unas costillas con piña.

Reúne dos kilogramos de costillas de cerdo, un cuarto de taza de aceite vegetal, una cucharada de mantequilla, varias rodajas de piña, sal y un poquito de pimienta molida.

Preparación. Corta y perfila las costillas y aplástalas con una maceta utilizando un paño; sazónalas con sal y pimienta. Unta a las costillas el aceite, colocándolas en la parrilla o plancha, cocínalas durante cinco minutos por cada lado. Cuando estén doradas, están listas para servir con rodajas de piña glaseadas en el horno con la mantequilla por encima. Acompáñalas con moros y cristianos, yuca, tostones y ensalada. Así no se pierde la tradición de la comida criolla.