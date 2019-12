Una maestra artista

Homenajear a los maestros debe ser una tarea constante, sin embargo, diciembre constituye un mes especial para reconocer la labor de personas que se destacan en esta profesión. Belkys Martínez Hernández es una profesora que por más de 30 años lo ha dado todo por el magisterio en Pinar del Río.

Los pasillos, los camerinos, la platea y hasta el escenario del teatro José Jacinto Milanés conocieron del ajetreo infantil de Belkys Martínez Hernández. Su mamá era la auxiliar de limpieza y la vendedora de papeletas, y allí, en ese lugar emblemático para los pinareños, transcurrió parte de su niñez.

«Recuerdo que me fascinaba ese mundo de la escena, de hecho, me gusta mucho cantar, soy una actriz frustrada.

La timidez y el miedo escénico me frenaron para lanzarme a esa vida artística, aunque sí hice algo al respecto, trabajé con el grupo de Aldo del Río de forma esporádica».

Entonces la hoy profesora de Matemática de la secundaria Tomás Orlando Díaz sonríe, y es como si imaginara al público de aquel entonces y sintiera de nuevo la emoción de los aplausos.

Pero Violeta Hernández Torres, su progenitora, no solo le facilitó su atracción por el arte, sino que le legó su disciplina y abnegación por el trabajo... ¡ah!, y el amor por la Matemática.

«Mi mamá echó pie en tierra por nosotros, nos crió con el tejido y como auxiliar de limpieza, ganaba 75 pesos. Ella se graduó de noveno grado cuando triunfo la Revolución pero me ayudó mucho, me revisaba las tareas y todo lo demás. Fue ganadora de concursos de Matemática, no siguió los estudios porque tenía que criarnos a mi hermano y a mí, pero podía haber llegado lejos».

Belkys hizo su primaria en varias escuelas de la capital pinareña y de esa etapa de la vida recuerda con cariño a su maestra Gisela, de primer grado, una fuente de inspiración para ella.

Después de la secundaria básica, que cursó en la Julio Antonio Mella, escogió la escuela formadora Tania la Guerrillera.

«Dice mi mamá que cuando era chiquita yo ponía una mesa con laticas y les daba clases. Me pasaba todo el tiempo así. Por mi estatura vinieron entrenadores de la Eide y estuvieron detrás de mí para el baloncesto, pero me decidí por el magisterio.

«Siempre me gustó ser maestra. Estuve cuatro años en la formadora de maestros y me gradué. Allí tuvimos una preparación integral, aprendimos hasta a dibujar, por eso mis murales son tan hermosos, porque me enseñaron las artes visuales, la plástica y la música.

Sé tocar piano, pintar; en Literatura nos daban una obra y debíamos decir el autor, época, características; asimismo con las obras musicales, qué instrumentos eran los que predominaban, los cordófonos, los aerófonos... fue una carrera fuerte, los profesores eran maravillosos.

«En el último año nos reunieron en el teatro y nos hicieron un llamado porque hacían falta profesores de Química, Física y Matemática.

«Eso me daba la posibilidad de trabajar en la secundaria básica con un horizonte más amplio. Estuve dos cursos en Sandino y en el tercero nos vincularon la práctica con el estudio, el resto del tiempo nos fuimos para la Isla de la Juventud».

Luego volvió a Sandino y a los dos años fue que pudo trasladarse para Pinar del Río, para la secundaria básica Carlos Ulloa, en el consejo popular Hermanos Cruz.

«Allí conocí a un claustro maravilloso, al centro llegabas con un problema y antes de irte ya te ibas con consejos para resolverlo, porque nos ayudábamos mucho. Íbamos a campismos, fiestas, pero éramos un grupo de jóvenes que nos comíamos el mundo y a la hora de dar las clases era con mucha calidad».

Después nació su primer hijo y no cogió licencia de maternidad porque su mamá se lo cuidó, pero cuando el segundo sí tuvo que parar.

«Cuando terminé la licencia me ubicaron en la ‘Julio Antonio Mella’ y había que dar varias asignaturas, me tocaron Matemática, Física e Informática y las asumí.

«Participé en todas esas transformaciones, luego impartí Química y Biología, y a pesar de eso estuve firme; en ese plantel trabajé 10 años».

Por la necesidad de acercarse a su casa, se le dio la facilidad de una plaza en la «Tomás Orlando Díaz».

También asumió la preparación para los exámenes de ingreso al instituto preuniversitario de ciencias exactas (IPVCE) Federico Engels.

Duros fueron los años en que Belkys conjugó el trabajo con el cuidado de los hijos, la atención a los ancianos de la familia y a su maestría. La voz le cambia cuando habla de estos tiempos, los cuales enfrentó con entereza y también salió con su titulación como máster.

PREPARAR Y DAR UNA CLASE...

«A veces no tienes el tiempo suficiente para preparar una clase en la escuela y lo haces en la casa, en la madrugada; disfruto planificarlas, eso me relaja.

«El aula para mí se convierte en el escenario. Mi mamá me dice: ‘Actúa’. Me encanta el trabajo con los muchachos, enseñar y apreciar cómo aprenden y para lograrlo, busco todos los medios, porque uno posee la metodología, pero hay que ir un poco más allá para poderles llegar, ya que la asignatura de Matemática es muy reacia para ellos y el profesor debe hacer que les guste. En realidad, hay que ser artista para que la disfruten y les llegue.

De sus alumnos nos habló de una muchachita que fue excelente académicamente, y de otro que no lo era pero que también se robó su corazón y su atención.

«Tenía problemas académicos y en su casa, pero sacamos lo mejor de él, por ejemplo cuando había un trabajo voluntario era el más destacado, así como en la escuela al campo, logramos que se graduara de noveno grado y le dimos seguimiento en la continuidad de estudio.

«Ese fue el único niño que al año siguiente de haber terminado el noveno grado fue a la escuela el día del maestro y nos llevó de regalo unos areticos pequeños, para mí y para la profesora de Inglés.

«Ese muchacho se mantiene pendiente de nosotros donde quiera que nos ve, ya él se graduó de técnico medio y eso para mí es un gran orgullo, hoy es un hombre de bien y preparado para la vida».

DEL RESPETO Y MÁS

Esta educadora considera que el profesor se gana el respeto de los alumnos y de la familia con la preparación y la calidad de las clases, y en cuanto a los retos de los docentes reflexiona:

«Las posibilidades que poseen los estudiantes en cuanto a tecnología están por encima de las de los maestros. Ojalá contáramos con memorias flash y una tableta para acceder al cúmulo de información que tienen los muchachos.

«Ser maestra es mi vida, disfruto ser profesora guía y los alumnos son como mis hijos: los amo. Un estudiante con problema deviene reto y prefiero las situaciones difíciles porque cuando ves el fruto te sientes satisfecho.

«Los valores los formo en el trabajo diario, con cada situación que se presenta en el aula, ese es el punto de partida para exprimir todo lo que pueda».

UN PEDACITO DE SÍ

Habla con pasión de sus hijos Lázaro Ernesto y Néstor Darío, de lo que han logrado en sus estudios y eso la llena de orgullo. «Cuando vengan los nietos voy a estar vieja», comenta con ternura, porque está segura de que para ella y su esposo, a quien admira por su inteligencia, no hay nada más importante que la familia.