Los años de «La Niñita» Yera

Aunque para nada desconocida por sus compañeros y su familia, la noticia de su mención en la televisión nacional –nada más y nada menos que por el Ministro de Justicia de la Isla– nos impactó, tanto a nosotros como a ella.

Contar con tanta experiencia en un sector y una profesión tan importante y loable para la sociedad, es digno de reconocimiento, y en el caso de María Eugenia Rodríguez Yera está más que justificado.

Y es que la «La Niñita» Yera, conocida así por sus allegados, es la única registradora civil en toda Cuba que cuenta con 44 años de trabajo ininterrumpido en esta rama.

Para ella, la Dirección Municipal de Justicia de Consolación del Sur es su segunda casa, y según sus palabras no concibe su vida sin los archivos y los libros que tanto atesora.

«Comencé en 1975 a trabajar en el Registro Civil de Consolación del Sur. Empecé como auxiliar registradora y hoy soy la registradora principal. Son muchos años, es verdad, pero han pasado muy rápido. Eso es lo que sucede cuando haces algo que amas».

«La Niñita» asegura que su profesión es muy interesante y que para nada le resulta difícil, complicada o siquiera agotadora, a pesar de que por su oficina transitan diariamente entre 40 y 50 personas.

A lo largo de todos estos años, como es de suponer, María Eugenia acumula varios lauros y reconocimientos, mas, ante la pregunta obligada sobre tales agasajos, prefiere no presumir, al tiempo que explica que lo verdaderamente importante es la satisfacción de ayudar a los que precisan de sus servicios.

Pero, ¿qué sintió al verse referida en el espacio televisivo Hacemos Cuba?

«Imagínate, una emoción muy fuerte. Todo surgió a raíz de la reciente visita del Ministro de Justicia a Consolación. Él elogió nuestro trabajo y se fue muy satisfecho, orgulloso y asombrado de que una registradora como yo llevara 44 años en esta profesión. Es grande saber que soy la única de toda Cuba que carga en sus hombros esa experiencia. Quizás sea un poco presuntuoso por mi parte, pero fue como si hubiera ganado una medalla olímpica.

«Este es un programa muy visto por los cubanos, y al hablar sobre mí, el teléfono no dejaba de sonar. Ha sido uno de los días más felices de mi vida, pues tanto amigos como familiares y conocidos me felicitaron. Mentiría si dijera que no me llenó de regocijo, porque es en momentos como esos en los que de verdad te percatas de la magnitud y la importancia de tu trabajo para los demás».

Ya es famosa.

«¡Qué va!, sería una fanfarronería de mi parte. Es solo un compromiso y un reto mucho mayor. Solo eso. Es cierto que se carga con una enorme responsabilidad, pero nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo de mi familia. Ellos han sido la clave de mi éxito».

Con una sonrisa y algo de nervios por las cámaras y la entrevista, María Eugenia explica que no concebiría su vida sin el Registro Civil, sitio en el que asegura que estará compartiendo saberes y «haceres» hasta tanto tenga uso de razón y fuerzas.

Por supuesto, de nada valen la sabiduría y la experiencia si no se transmiten, razón por la cual «La Niñita» ha tenido bajo su cargo la guía y el asesoramiento de muchos jóvenes, algunos de los cuales comparten hoy sus oficinas.

Su consejo para estas nuevas generaciones no es otro que el de trabajar con respeto, ética, dignidad y responsabilidad.

Al inquirir sobre «sus archivos» no deja de sonreír y comenta que en Consolación del Sur los primeros libros datan de 1894; al igual que el Registro Civil del consejo popular de Alonso de Rojas, que también está refundido en el municipio desde el año 1966.

De igual forma, con orgullo refiere cómo se guardan y cuidan celosamente los 292 libros de nacimiento, los 88 de matrimonio, los 102 de defunción y otros tres libros de ciudadanía que incorporaron a los primeros habitantes españoles radicados en territorio consolareño al optar por la ciudadanía cubana y renunciar a la propia.

Ahora bien, quisiéramos sacar nuestras inscripciones de nacimiento. ¿Cuánto demoraría?

«Obtener un trámite aquí solo demora por la búsqueda. El ciudadano debe traer la fecha en que nació, contrajo nupcias o falleció en el caso de un tercero. Pero si no se tienen esos datos de igual forma los que lo solicitan se irán complacidos. Solo es cuestión de un poco más de tiempo».

Algo importante es que actualmente se lleva a cabo un proceso de migración de archivos en papel hacia el universo digital. Hoy se trabaja con el Sistema Informático para el Registro del Estado Civil (Sirec) que brinda más confiabilidad, celeridad y viabilidad a los trámites.

Por eso, el uso de las nuevas tecnologías computacionales es esencial, y en ese apartado María Eugenia, a pesar de su edad, se mueve como un pez en el agua.

«No se puede renegar del desarrollo y a pesar que no soy ni de lejos de las nacidas bajo la era digital, debo decir que me fascina este nuevo mundo y no dejo de aprender de él. Soy una de las defensoras de este nuevo sistema; me encanta trabajar con él, pues dinamiza nuestra labor».

Así es María Eugenia, desenfadada, alegre, servicial, responsable y con mucho sentido de pertenencia por su entorno laboral.

Su amabilidad y preparación son hoy muy apreciadas por cada persona que se acerca al despacho, un lugar donde la profesionalidad, la ética, la amabilidad y los deseos siempre de complacer al cliente son lo primero.