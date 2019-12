José Luis y sus innovaciones

Foto: Ana María Sabat González.

José Luis te la puede arreglar», así le dijo el técnico del taller de reparaciones de la Empresa de Servicios Técnicos Personales y del Hogar en Pinar del Río, luego de examinarle la olla eléctrica del modelo Midea, de las que venden en las tiendas recaudadoras de divisa.

-Pero… ¿quién es José Luis, un trabajador por cuenta propia?

-¡No que va! Es un técnico de aquí del taller.

La respuesta le devolvió el alma al cuerpo a la clienta. Había una esperanza para su problema, de lo contrario, a desembolsar otra vez para comprar un equipo nuevo.

Un buen rato después en la mesa de trabajo del joven José Luis Rodríguez Castro, tras mucho batallar con taladro, lijas, pinzas, cortadores y más, la olla funcionó y bien.

Hubo risas y agradecimiento para el técnico, quien nunca dijo que no tenía solución el equipo, más bien examinó, buscó de aquí, de allá, cortó, inventó, y la arregló.

Este joven, graduado hace 10 años en el politécnico Primero de Mayo, trabaja desde ese tiempo en el taller de al lado de la tienda La Mía, y ahí con su esfuerzo y sus inventivas ha logrado resolver problemas a las personas que llegan con equipos sin aparente solución.

«Es complicado porque no tenemos todas las piezas y mucho menos los recursos. Gracias a que hacemos innovaciones, trabajamos y no nos quedamos parados», nos confesó.

«Por ejemplo, la olla lleva una pieza que se llama placa de apoyo, que es de metal y no la hay, entonces con un pedazo de platina confecciono un molde y la hago; cuando dicen que la resistencia no sirve, porque se le partió un tornillo o está calcinada donde va la rosca, con el taladro pongo los tornillos de abajo para arriba en vez de arriba para abajo y la saco a trabajar.

«Y a las ollas de la tienda que hasta ahora carecían de arreglo, le hacemos adaptaciones de todo tipo: de sello de silicona, cubierta, resistencia, del presostato, del reloj…

«Ahora mismo hace como un año que no hay relojes de 45 minutos y le adaptamos el de 90.

«Y los automáticos de presión faltan hace como tres meses, entonces bajo los platinos –ya sea de un termostato de mantenimiento o de un reloj– y hago el termostato de presión de la olla.

«Tenemos mucho trabajo y pocas piezas, por lo que tuve la iniciativa de empezar a inventar, a innovar y a buscar soluciones para poder resolver los problemas». ¿Y el salario?

«Gano por todas las reparaciones que hago: si recupero una tapa es 13.90 pesos, de esa cantidad el 50 por ciento pasa a mi salario; hay otras cosas que no están muy acordes, a veces me paso el día entero reparando una olla que cuesta 300 pesos, lleva cinco pesos de mano de obra y son 2.45 lo que gano; o sea, mientras más innovo cobro más, pero el trabajo y la demora son mayores.

«Cuando hay piezas salgo en 1 300 pesos, más o menos; cuando innovo, si tengo bastante trabajo, en más de 1 000; si no en 400 o 500. Realmente no se paga lo que uno hace, me gusta mucho inventar, tengo ideas para eso.

«Lo que más disfruto es cuando el cliente se pone contento porque tuvo solución su equipo. Ver que supuestamente su olla no tiene arreglo y yo los siento en mi mesa y sale y con garantía y funcionando».

¿Qué es lo que más te preocupa en tu trabajo?

«Que cada día hay menos piezas. Pienso que es un problema de gestión, pues en el caso del fogón de inducción hace una año que no entra placa amarilla y en una tienda de Bauta se encuentran a la venta; también la falta de herramientas, las que utilizo son mías particulares».

¿Siempre estás de buen carácter?

«Sí, cuando estoy de mal carácter no trabajo».