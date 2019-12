ECOVIDA: una institución atrapasueños

Iniciar la vida laboral en el Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (ECOVIDA) es una suerte para los graduados universitarios que se incorporan como parte del servicio social.

Llegan – como todos- con la incertidumbre de los nuevos tiempos y muy pronto comienzan a escudriñar en áreas del conocimiento, siempre con el acompañamiento de prestigiosos tutores, quienes los guían en el recorrido por teorías y antecedentes del tema y les presentan a la naturaleza como el universo que concede, con nobleza, la gestión de resultados científicos.

Entre dudas y orgullos inician los primeros postgrados, los primeros eventos. Comienza a forjarse la identidad como investigadores, los sueños se hacen más nítidos en el horizonte y los pasos para su conquista se instalan como parte del proyecto de vida, precisando de tiempo y energías para la actualización, el diseño metodológico, el trabajo de campo, la evaluación de los procesos y la socialización de resultados.

Para Omar, Angélica María, Karlen y Yanet, hacer una maestría y aspirar a una categoría de investigador otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente era asunto de sus profesores, de profesionales de experiencia. Con edad promedio de 26 años, estos jóvenes ya exhiben logros que dignifican la gestión del centro pinareño, al tiempo que refuerza la superación como una de sus premisas esenciales.

Según Omar Ernesto Falero Álvarez, ingeniero agrónomo, futuro máster en ciencias y estudioso de la fauna invertebrada, el orgullo profesional se resume en pocas líneas: “Llegas de la universidad con conocimientos básicos y en la práctica alcanzas la visión que necesitas, ingresas con tu esfuerzo a la comunidad científica, aprendes a ser útil a la sociedad, puedes estudiar a tu provincia y hacer público tus resultados al mundo.

“Mi capacitación constante me ha hecho crecer no solo como profesional, sino como persona. Vivo en Consolación del Sur y viajo en camioneta a la ciudad Pinar del Río, pero eso no me pesa, porque mi centro laboral es como una escuela donde aprendo y me formo cada día”.