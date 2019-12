Escuela joven que crece

La pedagógica de Sandino fue inaugurada el curso anterior. Este año lectivo se ufanan de contar con la matrícula y el claustro completos y de un centro que mejora con el tiempo.

A la escuela pedagógica Rafael Ferro Macías, de Sandino, llegamos en horario vespertino. El pasillo central brillaba y el sofocante calor se iba despidiendo al chocar con el aire refrescante que recorría la institución.

Había mucha actividad. Desarrollaban la semana de lucha antidrogas: debates y talleres en las aulas. En las canchas algunos practicaban voleibol, unos dedicados a la limpieza en los albergues, otros en las aulas recibían clases.

Yasmany Almenares, el director, nos puso al tanto de la estructura interna del centro y de lo que hacen para que la calidad de la docencia y de la vida interna no se afecte.

El joven director de la escuela pedagógica asegura que siempre buscan alternativas para que la vida en el centro no se afecte. / Foto: Januar Valdés Barrios

«La matrícula general es de 260 estudiantes, 122 de primer año, 100 de segundo y 38 en tercero, provenientes de la «Tania» a continuar estudios aquí. Existen dos especialidades: Primaria y Primera Infancia.

«Tenemos alumnos de Mantua, Guane y Sandino y hasta ahora no registramos ninguna baja. El mayor número de los que abandonan son de primer año, debido a su inadaptación a la vida interna, a estar alejados de los padres, de la familia. Esta escuela llegó para solucionar ese problema, aunque todavía no se resuelve del todo. Hay estudiantes de lugares bien lejanos como La Bajada, Dimas, Macurijes. En esta etapa el año pasado la matrícula tuvo 10 bajas. A estas alturas no hay ninguna».

Amanda Laura Momblas Ramos cursa el segundo año y vive en Mantua. Durante su vida de estudiante nunca había estado becada, pero desde el primer año se adaptó bien.

Amanda Laura dice estar muy a gusto en la escuela, pues tienen condiciones de vida muy favorables. / Foto: Januar Valdés Barrios

«Me gusta mucho la carrera. La escuela tiene muy buenas condiciones en los albergues y demás áreas. Los profesores imparten clases excelentes, la comida siempre es variada y bien elaborada. Hacemos bastantes actividades, también nos dan tiempo para la recreación. Me siento a gusto aquí y lo más importante es que en un futuro podré transmitirles a los niños lo aprendido», dice la joven.

EL CLAUSTRO

La plantilla general es de 84 trabajadores, 41 de ellos son docentes.

«El claustro está completo, el curso anterior contábamos con 30 maestros y ahora son 41, porque al aumentar la matrícula, necesitábamos más. Además, hay un año nuevo, el tercero, en el que se imparte un grupo de didácticas, por lo que había que incorporar a profesores con suficiente experiencia para encargarse de esas asignaturas.

«De hecho, tenemos un doctor en Pedagogía Especial en el municipio que asesora el trabajo metodológico, que hace su prestación social en la escuela e imparte dos asignaturas que requieren de un especialista», refiere el director.

La mezcla de experiencia y juventud hace posible que los departamentos funcionen con un equilibrio muy favorable para la calidad de las clases.

«Ya había cuatro jubilados reincorporados y sumamos cuatro más; en cuanto a los recién graduados el año pasado eran cuatro y este llegaron cuatro más: uno de Cultura Política; uno de Matemática y dos de Pedagogía Psicología, que son los primeros egresados de la Universidad de Pinar del Río en esa especialidad, y eso nos hacía mucha falta», asegura Almenares.

Volver a impartir clases ha sido una grata experiencia para Aleida Carvajal. / Foto: Januar Valdés Barrios

Hace dos cursos que Aleida Carvajal García se reincorporó a dar clases. Se jubiló cuando laboraba en Educación Municipal en Guane con 46 años de trabajo.

«Mis compañeros conversaron conmigo y me reincorporé. La verdad, nunca pensé hacerlo, porque hace aproximadamente un año me dio un infarto y no quería volver, pero para ayudar a la escuela lo hice. Aquí imparto Fundamentos de Pedagogía, después en el segundo semestre me corresponde dar Didáctica de El Mundo en que Vivimos y de Ciencias Naturales. Es muy buena la experiencia, me parece que he trabajado aquí toda la vida», afirma esta maestra, quien además es guía de grupo.

Rosana Valdés Peralta es una de las psicopedagogas recién graduadas incorporadas a la institución. Esta joven está convencida de lo útil de su labor, pues está en sus manos el futuro de la educación de las nuevas generaciones. Su salario es de 1 425 pesos y por las condiciones de la escuela le aumentan 100 más.

Enfrentarse a un aula con adolescentes es un reto que agradece Rosana Valdés / Foto: Januar Valdés Barrios

«Me gradué a finales de junio y el servicio social nos corresponde aquí. Como somos recién graduadas y nuestras prácticas siempre fueron en escuelas primarias, como psicopedagogos, dar clases nos fue un poco complicado porque son adolescentes, pero está la base y con el apoyo de los más experimentados nos ha ido bien.

«Tengo alumnos muy grandes y fuertes de carácter, por eso es necesario encontrar las herramientas más adecuadas para trabajar con ellos. Pero es gratificante llegar al aula y ver que reciben bien lo que enseñas», asevera.

RETOS, LOGROS, ALTERNATIVAS

En la medida en que avanzan se les ha hecho esencial aprender el funcionamiento de varios aspectos desconocidos para ellos. Por ejemplo, hacer un diseño de trabajo metodológico no es lo mismo en un centro mixto que en uno de este tipo y requiere de mucha preparación.

Por otra parte, no tienen limitaciones de logística. «En esta escuela existen mejores condiciones que en otras. Los muchachos toman agua fría, los albergues están buenos, hay una vida interna adecuada.

«Debido a la situación del país, hay recursos que no han llegado en tiempo. Aún no contamos con los laboratorios de Física y Química, pero sí con un aula tecnológica o inteligente, algo importante que casi todas las escuelas pedagógicas poseen y que facilita muchas cosas en la institución.

«Lo más crítico fue el mobiliario, pero se buscaron mesas del Campamento de Pioneros y de lugares donde sobraban.

«En lo relacionado con la energía, concienciamos a todos, reforzamos los equipos de guardia, porque a veces hay que apagar prácticamente todo, no obstante, hemos logrado que los muchachos tengan una vida lo más normal posible, sin extremos, con su recreación cuando se pueda y con el estudio concentrado en las áreas iluminadas.

«Hay una cámara fría muy consumidora. En el horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de seis de la tarde a 10 de la noche, de 210 kW que gastábamos, consumimos casi 150. La apagamos en ese tiempo, pero tratando de que no se eche a perder la leche, el yogur y los demás alimentos.

Además, la dirección y el colectivo de trabajadores siempre buscan alternativas y soluciones a problemas que puedan existir.

«Contamos con dos fogones de aserrín activados y un aserrío cerca en caso de que haya alguna situación con el gas licuado.

«También tratamos de variarle el menú a los muchachos: aquí normalmente hay vianda, dulce y el plato fuerte que no falta, unas veces mejor que otras, pero está», concluye el director.

La «Rafael Ferro Macías» es un centro joven que sin duda va por más, para que en el futuro la educación de los niños de la provincia Pinar del Río esté garantizada.