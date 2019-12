Una vez más honramos a nuestros héroes

El pueblo de Consolación del Sur, rindió merecido homenaje a sus héroes en la histórica jornada de diciembre de 1989. / Foto: Archivo Guerrillero.

Corría el siete de diciembre de 1989 y en Cuba se les daba justa sepultura a los caídos durante los 14 años de lucha en Angola y en el cumplimiento de otras misiones internacionalistas militares y civiles. Los muertos honorables regresaban a su tierra.

Los restos mortales de 2 289 (2085 cubanos caídos en misiones militares y 204 que realizaban tareas de carácter civil) los recibió la Patria, en fecha en que se conmemoraba el aniversario 93 de la caída en combate de Antonio Maceo y de su ayudante Panchito Gómez Toro. Esto se conoce en la historia de Cuba como Operación Tributo.

TESTIGO DE LA HISTORIA

Pinar del Río tuvo muchos hombres desvelados en aquellos días de diciembre de 1989, que también lloraron por los caídos en otras tierras. Ellos tuvieron instantes de conmoción y de tristeza, de sostener en sus brazos a quienes les había sido arrebatada la vida.

Ignacio Cámara Castillo. / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

El teniente coronel de la reserva Ignacio Cámara Castillo rememora cómo sus manos ofrecieron sostén a familiares, amigos, compañeros, que en la madrugada del siete de aquel último mes del año esperaban –casi desalmados– lo que quedó de sus seres queridos.

Se dirigió desde el día antes hasta Chirigota, en Mango Jobo, municipio de San Cristóbal, en donde estaban todos los guacales de los mártires llegados a Cuba. Allí ayudó a transportarlos hasta Candelaria, donde serían expuestos en lugares públicos. A él le fue encargado este territorio para garantizar la solemnidad de la ceremonia.

Junto a otros dos compañeros pertenecientes al Poder Popular y al Partido en la provincia, se encargó de lo referido a la organización de la actividad.

Recuerda la despedida de duelo en el panteón destinado a los caídos por la defensa de la Patria, «fue un momento triste, patriótico, todos lloramos un acontecimiento que marcó a cada cubano.

«Hasta hoy no he dejado de asistir al cementerio cada año, siento que es un compromiso para contribuir a no olvidarlos, sería como renunciar a Martí o a Fidel. La historia merece seguir viva.

«Sabíamos que Cuba no los abandonaría, ellos eran de aquí y así lo dijo el Comandante».

LA HISTORIA SENTIDA EN CARNE PROPIA

Julio Pérez Hernández. / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

Para Julio Pérez Hernández, teniente coronel de la reserva, recordar los hechos es bien triste y más cuando 16 de los mártires, cuyos cuerpos recibieron sepultura ese día, los mataron a su lado, en Cassinga.

«Yo era el jefe de operaciones de esa unidad que estaba en el sur de Angola, a unos 260 kilómetros de Sudáfrica, donde se produjo la masacre el cuatro de mayo de 1978 que provocó más de 500 muertos namibianos». Hay mucho dolor en las palabras de este hombre. La misión que le correspondió a Pérez Hernández en la Operación Tributo fue controlar y chequear (junto a otros dos compañeros) el acondicionamiento de los locales donde iban a velar los caídos de 13 municipios, menos de Mantua que no hubo ninguno.

Tuvo el honor de estar en el lugar donde se recibieron y separaron los restos fúnebres por municipios y la responsabilidad de controlar cuestiones organizativas específicas para que llegaran a sus destinos sin dificultades.

También mencionó el recibimiento de la familia y del resto de la población que tributó honores en la velada solemne.

«Fue el día más sufrido para mí porque recibí hasta a mis muertos, ¿cómo podría estar? Fue un impacto allá en Angola y aquí. Estas cosas me chocaron mucho y todavía lo tengo grabado en mi mente, porque la historia no se puede olvidar.

«Participo todos los siete de diciembre en la peregrinación, como principio y es una obligación rendirle homenaje a los compañeros caídos».

LA JUVENTUD EN LA OPERACIÓN TRIBUTO

Carmelo Torres Martínez. / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

Carmelo Torres Martínez, que en aquel entonces con solo 20 años, era primer oficial de operaciones del Estado Mayor Municipal de Pinar del Río, fue uno de los oficiales a los que les dieron la tarea de servir de jefe de escuadra del pelotón ceremonial, el cual iba a realizar la guardia de honor de los combatientes caídos.

Nos habló de la preparación previa que tuvo el batallón de ceremonia y la Banda de Música Provincial; de que se tuvo en cuenta cada detalle y movimiento para lograr la solemnidad.

La guardia de honor en el municipio de Pinar del Río fue en la Sala Polivalente.

«Para mí aquello resultó muy emocionante, primero por ser joven y segundo por haber estado en una misión internacionalista». El entrevistado acababa de llegar de Nicaragua.

«Con respecto a la Operación Tributo nos llamó la atención la unión de los familiares a la hora de entrar a la ‘Polivalente’ y de recibir a sus muertos; fue un momento crítico, emotivo y de dolor para todos. De llanto, muchos compañeros lloraron, a mí me emocionó la familia del combatiente al que me tocó custodiar.

«En el traslado hasta el panteón iba dentro del vehículo porque era el jefe de la escuadra y por cada lado del carro fúnebre tres compañeros custodiaban. Fue emotiva la acogida que le dio el pueblo pinareño en el trayecto por toda la calle Rafael Morales hasta el cementerio».

«Voy cada año al panteón por una cuestión de principio, de respeto y lealtad a sus ideales. Eso nos hace más fuertes todavía, porque uno se mira en ellos, quienes fueron a ofrendar sus vidas sin ningún interés, sencillamente a cumplir con el deber que tiene todo revolucionario».