Marianela y sus amigos

Marianela está feliz en su nueva escuela y ahora no tiene que madrugar para trasladarse hasta La Coloma.

Antes de que su voz respondiera afirmativamente, la amplia sonrisa y el brillo de los ojos anticipaban la contestación.

Marianela Rodríguez Ramírez es una alumna de segundo grado en la escuela primaria Luis Augusto Turcios Lima, ubicada en el kilómetro 21 de la carretera a La Coloma, y sí, ella está feliz de haberse trasladado a este centro.

Escuela primaria Luis Augusto Turcios Lima.

Eso fue posible gracias a la construcción de dos aulas, reclamo hecho por los residentes en la comunidad a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, en visita efectuada en septiembre del 2018.

La ampliación de dos aulas incide positivamente sobre la calidad del proceso docente en la primaria Luis Augusto Turcios Lima.

La población de ese asentamiento aumentó, al construirse viviendas para quienes vivían en la playa Las Canas, zona priorizada en la tarea Vida por la vulnerabilidad a inundaciones.

Caridad Camejo Zambrano es bibliotecaria y maestra encargada en ausencia del director que tiene bajo su responsabilidad otros cinco centros. Entre los beneficios más notorios de la ampliación resalta que pueden trabajar mejor en la doble sesión, esencial en un centro donde se implementa la variante multigrado.

Ese par de turnos docentes permite hacer un uso más eficiente de los medios audiovisuales y explotar las potencialidades de cada educando, algo que el hacinamiento limitaba. Por otra parte, el impacto social es inmenso, pues niños a quienes sus padres trasladaban diariamente hasta el seminternado de La Coloma ahora asisten a esa escuela, como sucede con Marianela.

Y los niños no mienten, asegura la sabiduría popular: esta pequeña no titubea al confirmar que se siente mejor aquí y aprende más. Al preguntarle a ella y sus compañeros de aula, donde hay estudiantes de primer y segundo grados, si no les confunde lo que la maestra explica a sus amiguitos, la negación es rotunda.

A juicio de Ismael Díaz Velázquez, metodólogo municipal del sector rural y del Plan Turquino, la modalidad multigrado ofrece ciertas ventajas, como la reafirmación de los contenidos, y el desarrollo de habilidades para el trabajo independiente en los escolares.

Destaca que la preparación del claustro se fortalece y que actualmente disponen de todos los medios necesarios para que el proceso docente educativo cuente con la calidad requerida.

La matrícula del centro asciende a 38 alumnos y comprende desde prescolar hasta sexto grado, cuatro maestros trabajan de forma permanente allí, el resto laboran rotando por las otras escuelas de la zona en la que imparten materias como Educación Física y Computación.

Al frente de una de las aulas está Amada Bellamé Valdés, quien, al desempeño profesional dentro del magisterio, añade la responsabilidad de representar a sus vecinos en la Asamblea Municipal del Poder Popular Pinar del Río, es la delegada.

Afirma que esa era un viejo reclamo de la población, que ahora están muy contentos y también el colectivo de educadores.

Además de la escuela en la comunidad del 21, se mejoró la infraestructura constructiva de la bodega, el consultorio del médico y la enfermera de la familia, colocaron un servicio de telefonía pública y se construyó un parque infantil, entre otras acciones que tributan a elevar la calidad de vida.