Ivette Cepeda: “Me voy una vez más, vestida de cariño”

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Apenas se hizo acompañar de una guitarra, le bastaron las canciones y el recuerdo de su última visita a Pinar del Río en el año 2015, para homenajear también a Pedro Junco, como peculiaridad de aquella ocasión, olvidó en la Habana su vestuario de escena, pero aún obligada por las circunstancias a lucir atuendos ajenos, confesó que de aquí se fue vestida de cariño.

Y una de estas tardes volvió por segunda vez, a entregar nuevamente su don al público le sigue, al cual siempre les dice que “cantar es muy importante, pues te puede cambiar la vida, no pude huir de la música y por ella hoy soy feliz”. Son palabras de Iveete Cepeda, “una poeta” como la calificara alguien que disfrutó su concierto sentada detrás de mí, tarareando cada melodía.

Le bastó “poner el corazón y cantar con fuerza, con la mente, con todo, solo así la tristeza se va... se fue”, dijo Ivette al interpretar uno de sus primeros temas de aquella velada en Vueltabajo, lugar que influye en ella desde las escuelas al campo cuando era estudiante, después de forma especial, por admirar artistas no solo de la talla de Pedro Junco, sino también de Ariel Alfonso, Samuel Concepción, Arlenis Rodríguez y Maria Elena Lazo.

“Pero detrás de mí serán inolvidables la influencia de dos de mis músicos nacidos en esta tierra, quienes además de ser colegas, son excelentes amigos, del día a día, hermanos de batalla, ellos me unen a esta ciudad”.

Con Ivette la tristeza se va / Foto: Jaliosky Ajete RabeiroLa interprete respondió a Guerrillero justo con el tono de naturalidad que la caracteriza.

¿Cuánto ha cambiado Ivette Cepeda desde el disco Estaciones hasta País, su última entrega?

Uno pasa por un proceso de madurez, ese cambio no depende de mí, sino de cómo mi corazón ha procesado el hecho de que yo no canto mi necesidad, yo me fundo con el público y trato de entender cuál es la necesidad espiritual que tenemos, a eso le canto y por supuesto al amor, a la convivencia como enfoque para progresar, a la unidad de cada cubano, a nuestra tierra, a la vergüenza por todo lo que podemos hacer con nuestras manos y no hacemos, a la comprensión, pero siempre con alegría.

¿Qué caracteriza sus canciones?

“Casi siempre es apasionada, lo mismo narra una historia romántica que un hecho social, otra puede ser la confrontación, tal vez, ahora me siento más madura, quizás más llamada a no dejar pasar este tiempo, en tanto soy una mujer de 56 años y considero que no debo convertirme en alguien que no dijo lo que creyó importante, quiero vivir, no de las canciones famosas de los años ´50 y ser una cubanita más que canta sones y guarachas, aunque me encantan; yo quiero vivir en mi hoy, no importa si desde el son, la guaracha, el guaguancó, pero sin olvidar la existencia de un compositor joven ávido de ser cantado o de un compositor viejo que niega su paso al olvido. A eso me dedico y trato de hacerlo con respeto hacia todos”.

¿Se caracteriza como una bolerista solamente?

No, no me interesa defender ningún género en particular, soy una cantante que escoge los vestidos de sus canciones, puede ser que alguna tenga un mensaje digno de ser vestido de bolero y otra digna de un guaguancó, mientras, una se deja vestir de un bossa nova o de una balada rock y el reto está ahí, en saber llevar bien el vestido, ya sea largo o corto.

“Me importa más el mensaje, que tenga algún sentido y quede en los corazones, a algunos puede inquietarlos o tal vez aliviarlos, otros tan siquiera cantarán. No obstante, siento que si la canción a mí me impactó puede tener un atractivo en la gente, no importa la edad de mi público, la música nos hace a todos jóvenes, lindos, capaces.

¿Qué hay reservado para el público que sigue a Ivette Cepeda?

“Vivimos en tiempos de trabajar muy duro para terminar las producciones discográficas sin que te caiga el desánimo encima, son tiempos muy vertiginosos, y yo, digamos que me pongo un poco lenta para esa vorágine.

“Ahora mismo estamos en la recta final de un disco por los diez años de trabajo junto al grupo Reflexión, una antología, sobre todo de los artistas con los que hemos colaborado. También se cocina un nuevo disco que llevará por nombre La rosa de Jericó, al cual le incluimos temas inéditos de compositores cubanos, así como unos posiblemente olvidados, pero que necesitan apenas un poquito de abrazo para volver a renacer”.

La cantante Ivette Cepeda amenizó con su excelente voz una de las tardes del Festival de la Cultura Pinareña “Nosotros” / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

¿Cómo influye en usted la gran aceptación que ha tenido su música en el público que la escucha?

“Yo siempre sueño que detrás de cada actuación todos podemos recibir una bendición, estar en un tiempo de paz, quizás somos personas que no nos conocemos, tenemos distinta formación, gustos musicales, crianza y sin embargo pasamos un rato muy bien juntos, se conocieron unos y se trataron otros, se van con un alivio, una alegría interna, como con un descanso del alma; si eso ocurrió es porque Dios estuvo entre ellos y nos regaló algo lindo, por lo tanto yo me voy feliz, contenta, guardo el instante como un momento de respeto para mi corazón.

“El público siempre me pone la parada muy alta y yo no me puedo volver atrás de las mismas cosas que hemos cantado y dicho, tengo que mantenerme firme, optimista y bajar de peso”, sonrió.

ALGUIEN COMPATIBLE CON EL AMOR

La Ivette que llegó hasta el occidente pinareño lloró sobre el escenario, echó la culpa a los que le aplaudimos por olvidársele la letra de lo que ha cantado mil veces, conversó con la audiencia antes de cada canción, los abrazó con apenas notas musicales, trajo a Sabina, a Noel Nicola, Toni Pinelly, Amaury Pérez y a otros autores hasta aquel reducido espacio, nos hizo viajar por otros rincones de este mundo y recordar composiciones olvidadas vueltas otra vez hermosas en su voz.

Ella, tan sencilla como exclusiva, vino y dejó el compromiso de regresar, pues no puede quedarse con apenas dos roces de amor de este comienzo de país, como ella misma expresara, tiene que compartir muchas veces más con la princesa de Cuba, esta vez no en la Casa de Promociones Musicales La Sitiera, sino en un sitio que haya cabida para más gente, tal vez en un parque, precisó.

Quiere reanudar nuevas citas para cantar un guaguancó y por qué no, País, un tema que necesita espacio, contacto directo con la gente, para todos juntos sentir lo que transmite la voz que canta.

Al escenario llegó un líder de la canción pinareña, cubana en general, no pudo obviar su estancia en la tierra natal para estrechar en sus manos a la invitada de lujo, allí estaba su amigo Raúl Torres, otro de los motivos de Ivette para sentir un vínculo muy fuerte con Pinar del Río.

Muchos consejos brotaron de la voz aclamada, mensajes de esos que te inspiran y te dan las fuerzas para vivir la vida; “lo que has tenido con amor, defiéndalo”, expresó segura y firme, por ello tal vez es que exhortó a buscar un entendimiento con uno mismo, posible solamente a través del amor.

Al público dijo: “usted ame y cante”, así se despidió la mujer soñadora, después de una hora seguida regalando talento, buena voz y poesía. Marcó el próximo encuentro desde la propia despedida, la cual estuvo matizada por una combinación perfecta entre ella y la escritura de Silvio Rodríguez Ángel para un final.