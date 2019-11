Tejeda y la felicidad, entre rones y canteros

José Luis Tejeda Hernández, quien antes fuera fundador de la fábrica de ron El Valle, dedica hoy sus días al cultivo de los productos en la agricultura urbana.

Este hombre ha cambiado muchas veces de traje para afrontar la vida; de niño campesino a joven de ciudad, jefe de pelotón de artillería, esposo, padre, fundador de la fábrica de ron El Valle y finalmente de nuevo al campo, dedicado a la agricultura urbana, como si a sus 80 años preparara un cierre reposado para la vida, que en cíclico andar lo ha devuelto justo a la esencia de quien siempre se consideró: un pequeño nacido de la tierra, allá en “La Palma, Consolación del Norte”.

Tejeda, como se llama a sí mismo mientras evoca conversaciones y episodios del pasado, recuerda cuando a sus once años, su padre trajo a toda la familia a vivir a la ciudad, y que en sexto grado dejó la escuela para dedicarse a trabajar en el campo, porque “había que ayudar para alimentar a todos”. Se refiere al capitalismo como “la época pasada” y cuenta que no pudo seguir sus estudios en ella; pero que luego los retomó y llegó a administrar varias entidades de la Empresa de Bebidas y Refrescos, como la Jupiña y las plantas de hielo.

En lugar de militar, esposo

A este hombre de ojos verdes y sonrisa joven no le gusta que otros lo manden, aunque aplica una lógica simpática al respecto, pues piensa que “desde que nacemos, obedecemos la autoridad de otros. Sólo al alcanzar una vejez lúcida se es independiente, pero si uno está enclenque, entonces no hay vida”.

En los inicios de la Revolución fungió como jefe de pelotón de artillería y participó en la lucha contra bandidos, sin embargo, ese camino no era para él.

“Era campesino y no me gustaba el orden militar, a pesar de que luego continué integrado como civil, pero no tenía vocación para eso. Yo me quería casar, tenía novia y ella me esperaba, solo que dije desde el principio que habría boda cuando tuviera mi licenciamiento del ejército y así lo hice”.

Para cumplir su voluntad, estuvo seis meses en labores en la caña y al terminar el plazo contrajo matrimonio, del que nacieron sus dos hijos.

A su hija, la encauzó por el camino de la medicina por cuestión de un sueño propio que hoy le produce mucho orgullo, mientras, su hijo que antes le acompañaba en las tareas en el organopónico, ahora maneja “la reliquia familiar”, un Lada 2105 que su esposa ganara en 1989, por mérito propio en la fábrica de Guayabita del Pinar.

Quien nació para quilo ... sí llegó al real

De toda su trayectoria en la Empresa de Bebidas y Refrescos, rememora con particular zalamería, aquella anécdota de cuando le propusieron elaborar en la fábrica de ron El Valle, otro aguardiente: el Paticruzado de Santiago de Cuba.

“Estuve nueve días de intercambio en Oriente, con especialistas que tenían sus reservas sobre si existían o no las condiciones ideales para fabricar el Paticruzado aquí en Pinar del Río. Me pidieron regresar y enviar muestras de nuestras materias primas, y ¡cuál sería mi sorpresa al recibir luz verde para comenzar la producción!. Los santiagueros dijeron que nuestros ingredientes estaban en mejores condiciones que los suyos propios”.

En 1963 Tejeda comenzó a trabajar en la Empresa de Bebidas y Refrescos donde habría de jubilarse cuando su momento llegó.

“Antes de comenzar tuve que pasar cursos sobre procesos para tratar las bebidas y aprender todo de esta industria, porque mi función era dirigir al personal y sin conocimientos, imposible. Con esos saberes, fundé la fábrica de ron El Valle, donde al principio recibíamos el caldo de La Habana y aquí se embotellaba. Luego se construyeron las naves de añejamiento y comenzó la producción propia de la fábrica”.

“A mi esposa la inserté en la de Guayabita del Pinar en cuanto mis hijos pudieron ir a la escuela. Ella aún trabaja, a sus 73 abriles. Yo decidí que ya había cumplido y me dediqué al campo”.

Los nuevos trabajadores de la fábrica de ron hoy no lo reconocen, y no gusta de ir por ahí buscando el favor ajeno, cuando todo lo que hizo fue el resultado de su labor; pero no se siente echado a un lado. Quienes saben de su labor, lo dotaron hace mucho tiempo de su amistad y admiración.

Campesino de ciudad

De camisa, pantalón, botas y sombrero me recibió Tejeda en el organopónico El Caguairán, entre sonrisas y dicharachos sobre la vida, y cómo uno no puede detenerse para que no le caigan los años. Los canteros verdes hablan de su dedicación y el espíritu con que asume esta responsabilidad hace casi dos décadas.

Desde su jubilación, en lugar de tomarse un descanso de la agitación de la vida laboral, trabaja junto a su concuño todos los días de la semana, “solo las mañanas para que el sol no los castigue”, porque 80 años no son pocos, pero pueden ser útiles.

Ya en el campo otra vez obtuvo la máxima categoría por sus resultados en materia de trabajo, sistematicidad y producción, pues al decir de sí mismo, nunca ha escatimado horas ni días para trabajar. Siempre ha tenido el concepto de que donde esté y su trabajo no sea bueno, simplemente se va. Aquí, se ha quedado.

Tejeda habla con la misma pasión de sus canteros sin malas hierbas, que de la quimérica tarea de construir una industria del ron en Pinar del Río. Son etapas diferentes de la vida, asumidas con la consciencia de que, sentirse útil es el secreto para que el espíritu no muera.

Yo no iba buscándolo, su historia me encontró.