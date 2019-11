Pepito no cuenta cuentos

Foto: Ramón Brizuela Roque.

Los precios: problema de gran complejidad y difíciles de explicarlos. José Osvaldo Cueto Gómez habla alto, más bien ruidoso, esa es su forma, pero no cuenta cuentos… aunque le digan Pepito.

La entrevista estaba pactada desde antes de publicarse los topes de productos agropecuarios, incluso cuando la gente solo especulaba y no se sabía cómo serían.

Pero al suceder, tuvimos que esperar casi 20 días, porque los alimentos hicieron mutis al estilo de tragedia griega, pero no fue por malaventura, sino por la realidad cubana.

La explicación no fue por negación de los cuentapropistas –aunque algunos no lo creen así–, nada de huelga u oculta-miento, sino por los intermediarios –muy ajenos a los nuevos precios– y no querían ceder.

Las razones fueron varias: los productos regularmente proceden de fuera del territorio, probablemente unos cercanos, no obstante, exponen la distancia, los riesgos y la conveniencia personal. Pero ellos tienen los camiones y peinan los campos y cifran su esperanza en Pinar del Río.

Palabras de Pepito

El primer entrevistado, en su modesta opinión, ayuda a comprender lo complejo, porque acumula un cuarto de siglo en la venta de productos agrícolas al detalle. Se estrenó como dependiente en el mercado de La Línea; luego por razones de proximidad se trasladó para el del «Hermanos Cruz» y en el año 2011 cogió la carreterilla por los cuernos, mejor dicho, por las barras, hasta el día de hoy.

Puede hablar de todas las etapas. De cuando iba a Viñales –incluso por la izquierda– a buscar malanga a 15 pesos la lata (estimada en 25 libras), pagaba el transporte y vendía a 3,50 la libra; además pagaba el 10 por ciento del producto para alquilar la tarima, y luego, cuando la malanga se puso a cinco pesos, la seguía vendiendo a 3,50.

Eran otros tiempos, no había aparecido el periodo especial ni tampoco la oferta y la demanda ni los revendedores con signos de peso en las pupilas. Estos intermediarios eran personas que facilitaban a los campesinos llevar el producto a la ciudad y sin lucro.

Pepito, ahora con el conocimiento que posee del negocio y una experiencia mayor, comprende la situación de la población, y sumado a su sentir como cubano, le hace pensar que era necesario estabilizar los precios, pero naturalmente hay productos muy difíciles para comercializarlos por déficit o por ser de tierras más lejanas… más el síndrome de la adulteración de precios en la sociedad.

«Con precios menores se suponen mayores compradores –argumenta– , eso es una ley del comercio, pero comprar plátano fruta en mano a seis pesos, luego madurarlo y venderlo a dos pesos la libra, presupone riesgos; los plátanos verdes se ven bonitos, pero cuando maduran el que se pone feo nadie lo compra… eso es merma.

«Comprar pepino, 90 libras en un saco a 240 pesos, para venderlo a tres la libra, es otro problema; sin embargo, con la naranja es diferente, se adquiere la libra a 3,50 y la podemos vender a 5,00 pesos, pero bueno, como dice el refrán una mano lava la otra… así sucede con los productos, con unos se ayudan otro.

«Hay muchas cosas que son de apreciación, como el ajo y la cebolla, ¿qué entiende por grande o por pequeño el vendedor y que considera el comprador? Cuando hay abundancia del producto, todo marcha bien.

«Yo, aparte de los gastos del día, mensualmente pago 100 pesos de patente y 87,50 por la seguridad social, además de remunerar a una persona que me lleva las finanzas.

«Se debe tener en cuenta que a la placita hay que visitarla y a diferencia apareció nuestra figura para visitar a los clientes, hay que zapatear la calle. Pero pocos evalúan el beneficio prestado.

«Sabemos que esto se resolvería en el futuro, primero con el crecimiento de la producción, luego si se estableciese un sistema de aprovisionamiento mayorista por parte del Estado y también que los topes se igualen aún más entre provincias. Lo peor son los proveedores que traen los alimentos de un lugar con precios diferentes a los nuestros y tienen riesgos.

«Después de 21 día sin poder vender por no tener aprovisionamiento de viandas, cuando salieron los nuevos precios, en la primera malanga que compré me faltaron 36 pesos para compensar la inversión: la tierra en el saco y pedazos invendibles fue la causa.

«Aunque creo que tenemos que seguir, llegarán tiempos mejores no dudamos, y la economía nos acomodará».

Pedro González Cabrera

«Hace tiempo tengo una licencia de vendedor de productos agropecuarios de forma ambulatoria y en principio mis clientes estaban satisfechos, aunque algunos preferirían que bajaran más los precios, no es posible cuando aplicamos los cálculos.

«Existen productos difíciles a la hora de vender, porque el precio no se ajusta a la ganancia, tenemos gastos de diferentes formas y nos pasa a casi todos. Yo, incluso, se lo he explicado a autoridades con las que he conversado.

«Como la malanga, la yuca y el boniato regularmente los traen de otros territorios y los topes son diferentes, son más altos que los de Pinar del Río y nos crean dificultades, porque esos vendedores nos exigen mayor pago y eso choca con el precio que podemos poner aquí. Ellos quieren poner los precios caros y que nosotros pongamos los bajos… al final tendrán que ceder.

«Los clientes lógicamente piensan en su bolsillo… y nosotros también; se dice que cada cierto tiempo los precios los van analizar, eso sería bueno, pero creo que será fácil».

Esteban Rodríguez Blanco

«En el campo, cuando llega una visita, el pollo para la comida es el que está cerca en el patio, porque el huido que anda por el monte nadie lo busca… y así sucede con los carretilleros, todo el mundo les va a arriba, mientras que los ilegales se pasean a la vista.

«Hay osados que nos acusan de huelguistas o de esconder los productos para obligar a bajar los precios, eso es incierto e incómoda, olvidan que entre nosotros hay revolucionarios, algunos en otros tiempos ocupamos responsabilidades y los hay hasta internacionalistas, no somos una nueva clase.

«Para opinar hay que tener conocimiento, analizar los detalles y luego hablar, no se puede manifestar por el bolsillo, sino también pararse en la parte opuesta.

«Varias personas que generalizan y para ellos carretillero es quien vende en las calles, nos confunden, por eso los ilegales nos hacen tanto daño… ¿Y qué se hace contra eso?

Reynaldo Pino

Él no es vendedor, sino un jubilado de Consolación del Sur, que accedió al periódico por la vía telefónica y quiso expresar sus opiniones: «Uno de los principales problemas que nos perjudican los precios son la aparición de revendedores que llevan la mejor parte, porque ni el campesino que produce ni el vendedor minorista recibe los mayores beneficios.

«Y está la figura del ilegal, que en cada pueblo se conoce, ¿por qué no se actúa sobre ellos. Aquí en Consolación del Sur en el llamado punto de la granja urbana apareció un nuevo truco; mi esposa fue a comprar manteca y ahora la obligan a comprar costilla, entonces tienes que pagar otro precio mayor, si siempre estaba el producto separado, es que están buscando lo más caro.

Tengo una preocupación, a veces escucho que decomisaron un camión con ajo o con cebolla y me pregunto ¿por qué el Estado no encuentra donde están esos productos y surte las placitas? ¡Porque de algún lado lo buscan los particulares!

Juanito Corrales Placeres, subdirector para la atención del trabajo por cuenta propia.

«En el tiempo transcurrido, hemos observado que como media los cuentapropistas en los municipios han respetado las regulaciones estatales, aunque quizás algunos se excedan. Tengo en concreto la experiencia de cuatro municipios en que lo he comprobado.

«Todos pueden colaborar a que se cumpla las medidas, por ejemplo, el Mercado de la Alameda que es grande, está funcionando con productos y ajustado a los precios, aunque eso les cuesta llegar a arreglos con los proveedores, y verdaderamente eso es una batalla cada día».

La población está permeada por los excesos que desarticularon todos los sistemas de precio y evocaba la llegada de los topes; la provincia solo tiene trabajadores de salario medio (no me busquen las excepciones), no es una urbe industrializada ni de grandes empresas generadoras de dinero, –unos con más y otros con menos– pero todos viven de su renta.

También hay que tener en cuenta que no todos fueron beneficiados por el aumento salarial y en alguna medida se busca una estabilización, y es difícil que responda absolutamente a todas las expectativas.

Con conocimiento de causa

Jorge Luis Sala Rosette, vicepresidente de la Economía en el CAP, con el conocimiento suficiente recuerda que la aparición del intermediario, fue una ayuda para que el campesino se ocupara de sus tareas, pero la oferta y demanda más el periodo especial, más otras razones lo desvirtuaron.

«El propósito de modificar los precios cada cierto tiempo es ideal, pero muy difícil, porque nuestra agricultura es muy cambiante y dependeremos de la abundancia y la época del año, y necesaria-mente requerirá de un ejército de gente para controlar.

«Con honestidad podemos asegurar que Pinar del Río no es de las que más bajó los precios y tuvimos presente ayudar tanto a la población como a los cuentapropistas. No es el trabajo de un hombre en un buró, sino la búsqueda y análisis de fichas de costo y otras variables; no podemos satisfacer todos los deseos, pero al menos establecer una media según la circunstancia actual y una necesidad del futuro.

«Creo que lo más perjudicial para ambos son los ilegales, que generan el descontento, pero contra eso debe ayudar los organismos de control y de manera decisiva la contribución de la población.»

La pretensión periodística es acercarse al problema de manera equitativa, no solucionarlo definitivamente, queda mucho en el tintero y variables no vistas aquí. Ante un fenómeno todos creen tener la razón. Pero no olvidemos que filosóficamente existe mi verdad, tu verdad y la verdad.