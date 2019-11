Iniciarán proceso de inscripción de ciclomotores

Foto: Abel Rojas Barallobre.

Desde el próximo lunes 25 de noviembre y hasta el 29 de febrero del 2020 se inicia el proceso de inscripción general de los ciclomotores que circulan en el país, según estableció la Resolución 35/2019 del Ministerio del Interior, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 79 ordinaria del 14 de octubre de 2019.

En esta fecha comienza la primera etapa del proceso, para las personas naturales de la provincia Pinar del Río poseedoras de ciclomotores de combustión interna hasta 60 cc.

Teniendo en cuenta que la inscripción de este tipo de ciclomotores es excepcional y por única vez, los propietarios están obligados a concurrir en este término y los que no lo hagan pierden la oportunidad de regularizarse, por lo que no serán inscriptos y, por tanto, no podrán circular.

Los interesados deben presentar factura de compra o contrato de compra-venta emitido por la entidad comercializadora para los adquiridos en el país, certificado de importación o el modelo de solicitud de inscripción emitidos por la Aduana General de la República para los importados.

Se aclara que quienes no posean la documentación anterior o esta conste a nombre de otra persona, deberán realizar una declaración jurada ante el funcionario, acreditando la posesión lícita del medio, la forma y fecha de adquisición y los datos registrales.

Es necesario presentar el ciclomotor en buen estado técnico y de limpieza para realizar la inspección. (Debe tener en buen estado el aditamento para la colocación de la chapa).

Los beneficiados tendrán que abonar 45.00 pesos en sellos de timbre: 40.00 por la inscripción inicial (Incluye la licencia de circulación y chapa de identificación) y 5.00 por la pegatina. Se exigirán en CUP de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios.

Los interesados pueden llamar al teléfono 48723497.