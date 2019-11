Cuerpos relucientes en galería Guerrillero

Fotos: Januar Valdés Barrios.

Una exposición cargada de realismo quedó inaugurada en la tarde de hoy en la galería del periódico Guerrillero, a propósito de cumplirse 19 años de la creación del sitio web del semanario.

Cuerpos relucientes II es la muestra personal del artista de la plástica Víctor Manuel Guerra Arteaga (Machi), miembro de la Asociación Hermanos Saíz y ganador recientemente del Salón de Arte Joven auspiciado por esa organización.

La figura humana y en especial el cuerpo femenino son el epicentro del conjunto de seis obras que componen la expo, que a decir de su artista, trata sobre todo de sentimientos.

“Siempre trabajé el tema de los estados de ánimo, muchos de ellos los he experimentado yo mismo. Y como me gusta la anatomía de la mujer, los reflejo a través de ellas, de su figura. No siempre es una única muchacha, un cuadro puede ser la mezcla de varias, uso el rostro de una, el cuerpo de otra y así voy componiendo hasta que llego a lo que quiero”, explicó el Víctor Manuel.

Cuerpos Relucientes se debate entre el realismo y el hiperrealismo, valiéndose de una pincelada elegante, el uso del color imponderable y el particular diseño de cada composición. Pero todo ese virtuosismo técnico es apenas un guiño, cuyo telón de fondo pretende reflexionar y sensibilizar el alma de otros. Así lo define Lázaro Prieto González, jefe de la sección de artes plásticas de la AHS, en las palabras del catálogo.

Al preguntarle sobre las impresiones que espera dejar en el público el autor de la muestra expresó: “Cada quien se quedará con un mensaje diferente, unos con los sentimientos que se expresa, otros con el físico de las muchachas, que cada quien le dé una lectura diferente. Eso me gusta de la pintura, que se puede interpretar de diferentes formas”.

El público pinareño podrá disfrutar de las obras durante todo un mes.

Ver también: Arte joven en el Museo de Historia

Obra: Inocencia II. Óleo sobre lienzo.

Obra: Transgresión II. Óleo sobre lienzo.

Obra: Transgresión III. Óleo sobre lienzo.