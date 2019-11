El despertar de Sucel Camila

Gracias a la preocupación del Estado cubano, sobre todo por los niños, Sucel Camila, al igual que cientos de niños de esta Isla, se abrieron al mundo de los sonidos y a la reinserción social / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Los ojitos claros de Sucel Camila Medero Pereda parecen que se van a «comer» el mundo, ellos hablan por sí solos, comunican, expresan... Esa fue la primera impresión que nos llevamos cuando conversamos con la pequeña de 10 años, en su escuela José Antonio Echeverría del consejo popular Hermanos Cruz, de Pinar del Río.

En el aula de cuarto grado ella es una más, así la vemos relacionarse con sus amiguitos, su maestra y atender las clases que le imparten. Todo parece normal, solo un pequeño dispositivo electrónico detrás de su oreja la diferencia de los demás, y es que Sucel Camila tiene un implante coclear.

La niña fue sometida a una cirugía cuando tenía tres años de edad y le colocaron una prótesis auditiva, o sea, un dispositivo electrónico de avanzada tecnología, capaz de sustituir el sistema de transducción de las células ciliadas no funcionales del oído interno y convertir la energía mecánica sonora en señales eléctricas, las cuales son transmitidas al nervio auditivo.

Esta operación se aplica a aquellos pacientes con sordera neurosensorial, según se explica en la información Implantes cocleares: Una experiencia exitosa en Cuba, publicada por la página digital de Granma.

Refiere el sitio, además, que este proceder médico constituye una opción para el tratamiento de la hipoacusia, la multidiscapacidad y la sordoceguera.

UN PADRE AGRADECIDO

Sucel Camila, según su papá Otto Leonyd Medero Ungo, nació el cuatro de abril del 2009.

«Nos llamaba la atención que sucedían ruidos y ella no reaccionaba. Muy atenta a todo y los ojos muy llamativos», nos cuenta.

«Ella siempre estaba buscando algo y con mucho genio, y cuando cumplió el año veíamos que no reaccionaba, hasta que unos vecinos nuestros nos dijeron: ‘¡Oigan despierten que la niña no escucha!’.

«Entonces al año y tres meses le hicimos la audiometría, que fue en la cual se detectó que tenía una hipoacusia neurosensorial severa bilateral.

«En La Habana contactamos con el Programa Nacional de Implantes Cocleares y la controlaron.

«Realmente era desesperante, porque ella iba creciendo y tomando modos de actuación bien complicados para nosotros, que estábamos tan poco preparados para enfrentar la situación, fueron momentos fuertes...

A la niña la operaron el 25 de febrero del 2013 y el cuatro de abril es su segundo cumpleaños, porque precisamente en esa fecha comenzó a escuchar.

Medero Ungo afirmó con agradecimiento que Sucel Camila ha avanzado gracias a un sistema, tanto de educación como de salud, «pero esa persona que hay ahí sentada –y señaló para la maestra de la niña– tiene un peso decisivo.

«Ella tiene obsesión con su maestra, nos pone a correr a nosotros porque tiene un modo de actuar dentro de la casa impresionante, es muy independiente y posee mucho interés. Lo primero que hace es llegar y quitarse el uniforme, ubicarse bien, organizarse y sentarse a hacer la tarea, siempre con la orientación de nosotros que tratamos de sacarle el máximo y con la guía de la maestra».

El papá destacó el papel desempeñado por el Centro de Diagnóstico del municipio, «hay un sistema diseñado que funciona, no digo que perfecto, pero sí funciona, y es muy importante.

«Creo que hay que agradecer mucho, hay familias que no entienden, pero es una gran suerte que a ella le haya tocado nacer en este país, con el sistema que tenemos, porque de otra manera no hubiera sido posible.

«El año pasado a Sucel le perfeccionaron todo el sistema tecno-lógico, le dieron el micrófono y tenemos la garantía de que la niña va para adelante y será como los otros con esa misma discapacidad: una profesional lista para servir a nuestra sociedad y a la Revolución, y creo que sí, que estamos en condiciones para enfrentar ese gran reto todos los días».

ELISABETH, LA MAESTRA QUE SE CRECIÓ

La maestra Elisabeth García López ha tenido que autosuperarse para poder asumir el reto / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Elisabeth García López, quien desde hace 24 años se dedica a enseñar, es la maestra de Sucel Camila.

«Soy graduada de la enseñanza Primaria y me he tenido que preparar para trabajar con ella, gracias le doy a la maestra de apoyo de la escuela José Martí, que me ha capacitado para que el aprendizaje de la niña sea bueno.

«Desde mis clases hago con ella el trabajo correctivo compensatorio para que me entienda de la mejor manera.

«Es una experiencia para mí maravillosa, porque nunca había trabajado con este tipo de niños, yo la quiero mucho y ella a mí, y me gusta en gran manera la labor que realizo. A ella le doy atención diferenciada y me siento como si fuera su otra madre».

DESDE EDUCACIÓN

De parte de Educación la opinión especializada nos vino de Nimia Pérez Valdés, maestra de apoyo para niños con implante coclear en la provincia, perteneciente a la escuela José Martí, que como centro de recurso y apoyo presta ese servicio para los infantes con necesidades educativas de carácter comunicativo.

«Sucel en un primer momento estuvo en el círculo infantil Centenario de Baraguá y la preparación comenzó desde ahí con la logopeda, psicopedagoga y las estructuras de dirección.

Nimia habló además de que la familia desempeña un rol importante en este proceso, porque hay mucho vocabulario de uso cotidiano, que es de la casa, del medio, del día a día y es necesario para apoyar lo docente.

«Educación atiende 41 alumnos con implantes cocleares, de ellos 11 están fuera del sistema, porque trabajan, se hicieron técnicos medio y 30 se encuentran en los diferentes niveles de enseñanza, desde la primera infancia hasta la universidad, donde único no tenemos en estos momentos es en preuniversitario, atendemos estudiantes de todos los municipios, excepto de Viñales. Pinar del Río es el territorio que más tributa con 19, y la enseñanza es la Primaria».

Sucel Camila, al igual que los demás niños implantados, tiene el derecho de atenderse en las consultas del Policlínico de Especialidades con los logofoniatras que la evalúan. La rehabilitación se desarrolla entre Educación y Salud.

DESDE SALUD

El doctor Roniesky Borrego Peraza, especialista en Otorrinolaringología en primer grado y actualmente frente al Programa de Implante Coclear en el hospital pediátrico Pepe Portilla, nos explicó que a todos los niños cubanos al nacer entre las primeras 24 y 48 horas le hacen una evaluación de emisiones otoacústicas, y se detecta si hay problemas con la audición. De ser así, se les diagnóstica, estudia y atiende.

Se les da seguimiento a los tres, seis, nueve meses y al año; si todas las pruebas dan normal se les da el alta, de lo contrario, se les trata con emisiones otoacústicas, la misma del nacimiento, con potenciales evocados auditivitos de estado estable y del tronco cerebral.

Si algunas de estas pruebas dan positivas, si el niño tiene una infección por meningoencefalitis o empieza a presentar problemas de la audición se le capta y se le hace una valoración por la consulta de Audiología, de Foniatría y por el pediatra del área. Después en dependencia del tipo de audición se le pone prótesis y se le prepara para el implante coclear y se hacen las coordinaciones con La Habana.

Luego que se realiza la operación en el hospital pediátrico Borrás-Marfán, de La Habana, los pacientes reciben en la provincia la rehabilitación.

A esa tarea también se dedican especialistas y técnicos del servicio provincial de Logopedia y Foniatría del Hospital Pediátrico, al frente del cual están las doctoras Leydelys Castillo Valdés y Rosabel Lozano Becerra.

Las especialistas explicaron que en el primer año posimplante se hacen evaluaciones sistemáticas y se indica y direcciona la estimulación en dependencia de la fase en que se encuentre el niño. Además, comentaron sobre los factores de los que depende la rehabilitación, entre los que destacaron el papel de la familia.

Ailenys Rivas Brito, licenciada en Logopedia y Foniatría, y Regla Marisol Martínez Rojas, integrantes del equipo rehabilitador, mencionaron las cinco etapas del implante que se juntan en cuatro niveles: el de detección-discriminación, discriminación-identificación, identificación-reconocimiento y reconocimiento-comprensión.

En esa consulta los niños avanzan hasta que en la última fase pueden entablar una conversación sobre diferentes temas, hablar por teléfono y seguir una lectura.

LO QUE HACE EL AMOR

Nacer en Cuba es un privilegio. En este país, según páginas digitales, existe una cobertura nacional para el diagnóstico, estudio y atención a los beneficiados con esta cirugía, en la que se incluye la reposición del dispositivo cada seis años y su mantenimiento.

La cirugía de un implante coclear ronda los 30 000 a 60 000 dólares; sin embargo, en Cuba es completamente gratuita y existe un programa de pesquisa en recién nacidos para detectar de forma precoz factores de riesgo de discapacidad auditiva.

Sucel Camila es uno de los alrededor de 500 que se beneficiaron en el país con el implante coclear, ella nos confesó sentirse bien con su maestra y que ha aprendido mucho sobre El mundo en que vivimos, Matemática e Inglés.

También nos habló de sus amigas Glendys, Analy, Flabia, Beatriz y Helen, y además nos confesó que le gustan los cumpleaños.

Su casa, cerca del policlínico Hermanos Cruz, la están remodelando para cambiar su situación constructiva, gracias a que el Estado le asignó a sus padres un subsidio.

Aires de confianza y optimismo rondan a esta familia, que una vez más dan sus gracias por haber nacido en Cuba. Hoy Sucel Camila es una niña reinsertada en la sociedad con posibilidades de formarse como una profesional más y ser independiente en su vida.