Talento al compás de un balón de fútbol

Lázaro Luis Rivera Rodríguez. / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

Lázaro Luis Rivera Rodríguez vive en San Juan y Martínez, tiene 20 años y realiza el servicio social en Contabilidad, pero su verdadera pasión es con un balón de fútbol.

Hace aproximadamente seis años que El Taja, como le conocen en su terruño, se dedica al fútbol freestyle, o estilo libre, un arte que consiste en realizar varios trucos con una pelota usando cualquier parte del cuerpo.

“Lo aprendí solo, viendo videos. Una vez me llevaron uno a la casa y me gustó, entonces me puse a buscar más y a tratar de hacer lo mismo hasta que aprendí”, dice este muchacho, quien confiesa que le gusta más el freestyle que los números.

“Todos los días dedico alrededor de dos horas a practicar. Siempre trato de incorporar movimientos nuevos, técnicas mías que no he viso en ninguna parte. Al principio me costaba trabajo, pero ya me resulta fácil”, agrega.

Hace poco tiempo fue invitado, junto a otros dos jóvenes, uno de La Habana y otro de Villa Clara, a realizar una exhibición en el Club Habana, donde Erick Hernández establecía un nuevo récord en el dominio del balón.

En Cuba, muy pocos se dedican a esta modalidad, la aspiración de esos pocos es llegar a formar un equipo y competir en los diferentes torneos que organiza la Federación. Mientras tanto, en Pinar del Río, hay un joven talento que disfruta hacer malabares con su cuerpo al compás de un balón.