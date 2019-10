En Santa María buscan alternativas

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

Los 22 trabajadores de la granja acuícola Santa María, del municipio San Luis, llevan más de un mes en lidia para mantener vivas a las clarias y tilapias que tienen en las piscinas y estanques, ante la carencia del pienso que requiere alimentarlas.

Riquelme Álvarez Vargas, jefe del establecimiento que se subordina a la unidad empresarial de base (UEB) Extractiva Pinar del Río, señala, que según le han informado el problema es la baja disponibilidad de combustible para el traslado de la comida y lo alejado de su ubicación.

Como alternativa ellos realizan capturas en las lagunas para la cría extensiva, las procesan para alimentarlas al menos una vez a la semana, a la siembra comprometida con la producción del 2020, pero la falta de experiencia del colectivo en la actividad limita los volúmenes de captura.

Todavía tienen en existencia suficiente biomasa para, de normalizarse la situación, lograr ciertos niveles de producción. El plan para este año era de 130 toneladas (t), de las cuales debían aportar 55 hasta la fecha y tienen un real de 42.

Maybel Barrera Posada, técnico en Biología pesquera, señala que la claria ya empezó a depredarse, una práctica común en la especie conocida por su voracidad y al realizar el cambio de agua a las piscinas, notan la ausencia de ejemplares pequeños.

Aunque es un centro especializado en la cría de dichos animales, al no contar con suficientes alevines para garantizar lo planificado, incluyeron tilapias, de las cuales esperaban obtener 10 t. Lo que no ha sido posible por la falta de pienso, no obstante, hasta el momento no reportan muertes de las mismas.

Los problemas que enfrentan inciden negativamente sobre el salario promedio de los trabajadores, los cuales se suman al ahorro energético que requiere el país, desplazando el bombeo de agua hacia los estanques y piscinas, fuera del horario pico y adecuando la jornada laboral para facilitar el traslado de los obreros que residen más alejados del centro.