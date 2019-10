Radio Guamá: a los 50 suena mejor

La periodista Alina Cabrera Domínguez fue una de las galardonadas con la Medalla Conmemorativa Aniversario 50 / Foto: Januar Valdés Barrios

Desde el año 1931 del pasado siglo se hacía radio en Pinar del Río, pero no fue hasta el 24 de octubre de 1969, que la señal sonora de la familia pinareña se convirtió en Radio Guamá. En la actualidad, su colectivo de 165 trabajadores celebra medio siglo de llegar al hogar de cada vueltabajero.

Según María Victoria Menoya, directora de la emisora, la radio cuenta hoy con muchas fortalezas. «La principal está en su cercanía con los públicos, con las comunidades que se ven reflejadas en ella. Damos voz a la gente, a los dirigentes y a veces somos puente entre el pueblo y las autoridades en programas de participación ciudadana», refiere.

Radio Guamá tiene nueve corresponsalías en municipios de la provincia, excepto en Minas de Matahambre y Sandino que poseen sus propias emisoras. En el 2020 esperan inaugurar la de Consolación del Sur que transmitirá alrededor de tres horas diarias.

«El perfil de la programación es variado, producimos programas de diferentes cortes: de orientación, informativos, culturales, recreativos, históricos, deportivos, dramatizados y en función de ellos ponemos todo el talento artístico y técnico profesional de nuestros trabajadores», añade la directora.

FUNDADORES

Una de las transmisiones en exteriores que tanto agradecen los radioyentes / Foto de Archivo de Radio Guamá

Una emisora que lleva 50 años en la preferencia del público le debe bastante a quienes comenzaron a erigirla. Juan José Rodríguez Morales (Kito), es una de esas personas.

«Empecé siendo muy joven como operador de audio en lo que era la emisora vieja, donde se fundó el cuadro dramático con muy pocos actores y actrices, una musicalización incipiente, un efectista, un solo micrófono en un espacio de casi dos metros cuadrados, a veces sin aire.

«Allí surgió Operación secreta, era el año ‘68 o ’69 del pasado siglo. Ya cuando pasaron la emisora para Colón 14, en el ‘76, teníamos herramientas increíbles en comparación con lo de antes, y casi la obligación de trabajar con traje, porque se recibían muchas visitas.

El conjunto dramático de Guamá hace soñar al público con novelas de muy buena factura / Foto: Januar Valdés Barrios

«Me hice musicalizador y así estuve los últimos 32 años que laboré en la emisora. Por mis manos pasaron obras de infinitos autores, novelas, cuentos, teatros, aventuras. Tengo que agradecerle a Rolando Gómez lo que aprendí con él.

«Me jubilé en el 2010 con 46 años de labor y en estos 50 años un trabajador de la radio debe sentirse orgulloso de que su quehacer llegue a la gente. Pienso que también hay que recordar a los que ya no están y tanto hicieron».

DIRECTORES

Numerosos han sido los directores de espacios que dejaron su sello en la emisora. Nombres como Carmen María Cardoso y Nora Peláez Naranjo le han dado prestigio a la programación a través de los años.

Andrés Lorenzo Montequín lleva trabajando en la radio 16 años como escritor y director de programas.

«Mi primera experiencia profesional fue como escritor del programa humorístico De domingo a domingo, que asesoraba Ramón Esteban Díaz, quien se atrevió a escoger mis guiones, que al final fueron grabados por el talentoso grupo dramático. La habilitación como director me posibilitó escribir y dirigir otros espacios, además del humorístico; así llegaron para quedarse Fiesta en la cooperativa, Como que montuno eres, ambos proyectos dedicados a los hombres y mujeres del campo».

Pero en su labor también destacan De Pinar sus melodías y Ritmo caliente, entre otros.

«Guamá ha sido una gran escuela para mí, no solo por la superación académica recibida, sino por la formación ética, pues la disciplina, el respeto al colectivo de trabajo y al oyente, resultan esenciales para desempeñar una eficaz labor.

«Saber que los oyentes te esperan, confían en ti y agradecen lo que haces, implica una deuda que solo saldas cuando ofreces un producto radiofónico sincero, atractivo y de calidad. Esa, pienso yo, es la fórmula para contar con la preferencia de los radioescuchas, a los que agradezco públicamente su fidelidad».

LA EXPERIENCIA

Julio Duarte Alonso ha pasado 46 años de su vida en la radio y a pesar de que ya va pensando en el merecido retiro, reconoce que la emisora es como su hogar.

«En todo este tiempo el trabajo ha sido mucho y duro. Ser narrador deportivo es algo bien difícil, al igual que la labor de comentarista, pero siempre te reconforta saber que el público te agradece, que tus compañeros de trabajo te apoyan».

Pero no se puede hablar de Julio sin su cómplice en la narración. La dupla Julio-Ferrer ha acompañado al pinareño durante incontables series de béisbol y otros eventos deportivos.

«Laborar como lo hemos hecho nosotros por más de 40 años no es cosa fácil. Incluso, hemos tenido pequeñas discrepancias, pero por suerte siempre han quedado ahí. Siento la satisfacción de que esa dupla haya perdurado durante tantos años y mantenido viva, porque sé que detrás vienen muchachos talentosos que van a saber continuar esa historia y ese legado».

EL RELEVO

Zorileydis Pimentel es una de las reporteras jóvenes que aseguran el relevo de la prensa radial en la emisora y en la provincia. En los años que lleva ejerciendo el periodismo mucho ha crecido al tener que enfrentarse a una rutina productiva bien dinámica.

«La vida en la radio es muy agitada, porque son varios espacios informativos y todos salen diariamente, entonces hay que estar en una producción constante de noticias, ya que hay un nivel de inmediatez que no poseen otros medios. Es una dinámica que te obliga a estar preparado, atento, al día».

En relación con el nivel de audiencia y el impacto en los jóvenes, reconoce que aunque en ese aspecto se ha avanzado bastante con la entrada de locutores noveles con nuevas ideas, esa es una asignatura pendiente.

«La radio para mí ha sido una escuela, porque he crecido en la medida en que he tenido que enfrentar los diferentes retos que el mismo trabajo te pone enfrente. He aprendido a hacer radio, de la mejor manera posible».

PREMIOS

Una exposición dedicada al medio siglo de la emisora se inauguró en el Museo Provincial de Historia como parte de las actividades por el aniversario. Además, se entregó la Moneda Conmemorativa Aniversario 50 a un importante grupo de radialistas y de personas vinculadas al medio. Con carácter especial se le confirió este reconocimiento al comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera.

Igualmente, en la gala realizada en la tarde de ayer en el teatro Milanés, se distinguió a Elina Pelegrí Trujillo con el Escudo Pinareño. También el medio recibió reconocimientos del ICRT, la Radio Cubana, al igual que otros de organismos y entidades del territorio.