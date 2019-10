Reconocen a profesionales de emisora provincial Radio Guamá

Fotos: Januar Valdés Barrios.

Como parte de las actividades por el aniversario 50 de la emisora provincial Radio Guamá, de Pinar del Río, un grupo de profesionales fue agasajado en reconocimiento a su trayectoria en un medio de comunicación que se mantiene en la preferencia de los lugareños.

En el Museo Provincial, 50 hombres y mujeres recibieron la moneda conmemorativa Aniversario 50 de Radio Guamá; seis la distinción Raúl Gómez García, la más alta condecoración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura; y la condición Maestro de Radialistas le fue entregada al actor Humberto Arencibia Ruiz.

Alina Cabrera Domínguez, una de las homenajeadas en la jornada, aseveró que Radio Guamá le inculcó el amor hacia la radio, la responsabilidad por el trabajo y constituyó su primera formación en el lenguaje radiofónico.

Fue la que me facilitó mi desempeño profesional posterior, en la corresponsalía de Radio Rebelde en el territorio. No me imagino la vida sin la radio, acotó.

Jesús Benítez Rubio, Premio Nacional de Radio y quien dedicó 65 años de su vida a la llamada emisora de la familia pinareña, destacó que Guamá le permitió superarse siempre y de ese modo se convirtió en realizador de sonido, locutor, actor, director de programas musicales y dramáticos.

Es una emisora que tiene de todo, además, sobresale por su compromiso con el pueblo y las transmisiones 24 horas para complacer las más diversas preferencias, precisó.

Surgida el 21 de febrero de 1931, la radio luego del triunfo de la Revolución, el 24 de octubre de 1969, asumió su nombre actual por decisión popular, en referencia a una emisora clandestina existente antes del 1 de enero de 1959, la cual transmitía desde México como si lo hiciera desde las montañas de Vueltabajo.

Hoy, asume la misión de producir y transmitir programas de orientación, informativos, culturales, recreativos, deportivos y dramatizados, en los que priman el talento artístico y técnico profesional de su colectivo.

Se encarga, asimismo, de comunicar al mundo la realidad de la provincia más occidental de Cuba, a través Internet, en idiomasespañol e inglés.