Nuevas estrategias para recuperar la memoria histórica

La creación de un plan para consolidar la Gestión Documental en la provincia de Pinar del Rio se lleva a cabo por parte de organismos e instituciones del territorio con el fin de su recuperación en óptimas condiciones.

Este mecanismo tiene como objetivo esencial la preservación del patrimonio documental de la nación, tarea priorizada en los lineamientos del sexto congreso del PCC y la recién aprobada Constitución de la República.

En el encuentro sostenido entre los responsables del proyecto y el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Vueltabajo, Yuri Triana Velázquez, delegada de esta entidad enfatizó en la creación de diferentes normas para garantizan la salud, seguridad y capacitación de los trabajadores del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo.

Agregó también que es de carácter obligatorio la introducción de documentos electrónicos y el control de estos, así como la custodia y preservación de la documentación.

Se conoció además que varios organismos presentan resultados positivos en la gestión documental, tal es el caso del ministerio de las Comunicaciones, específicamente la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), la Empresa de Correos, DESOFT, Radio Cuba y los Joven Club de Computación.

Por otra parte, se supo que la mayoría de los locales destinados a esta labor son insuficientes, no tienen las condiciones necesarias, no cuentan con un plan de capacitación en esta actividad, no tienen historia archivística actualizada o no poseen los planes de conservación adecuados, entre otros requisitos.

En el año 2019 se recibieron 203 censos; guías de empresas, entidades, organizaciones religiosas y fraternales, así como personas naturales de todo el territorio, además la proposición de inscripción de 23 documentos provenientes de ocho entes en el Registro del Fondo Estatal de Archivos, el cual cuenta con solo 168 documentos registrados.

La actividad fue oportuna para interpretar la memoria histórica nacional como la vía para obtener resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo de la nación, así como garantizar la defensa del patrimonio cultural.