Presencia del caracol gigante en Pinar del Río

Foto: Archivo Guerrillero.

No fue por casualidad que un guardabosques del poblado viñalero de Puerto Esperanza, encontró el ejemplar de 12 centímetros del caracol gigante africano que puso en alerta a las autoridades del territorio.

Estaba al tanto de cómo lucía y cuáles eran los sitios más propicios para su desarrollo gracias a los espacios de capacitación desarrollados por la Delegación Provincial de la Agricultura, a raíz de la aparición de este molusco en el año 2014 en un barrio de La Habana.

El hallazgo en Vueltabajo fue validado el 26 de junio por autoridades de sanidad vegetal tras el análisis de dos ejemplares obtenidos en la zona. De esta forma se incluía Pinar del Río como el decimocuarto territorio a nivel nacional que reportaba la presencia de un ejemplar de alto índice de peligrosidad a nivel internacional.

Según remarcan los especialistas este género de molusco, considerado una de las 100 especies más dañinas del mundo, puede provocar severos daños en la agricultura, la salud de las personas y la biodiversidad, de ahí la importancia de las medidas de prevención en los diferentes niveles.

De África a Vueltabajo

El caracol gigante es una especie terrestre nativa del este de África. No obstante, dado su potencial de dispersión está presente en Asia, Oceanía y Suramérica. Según consta en los registros su introducción en el continente americano data del año 1939 en Hawai.

En Cuba fue identificado por vez primera en junio de 2014 en el Reparto Poey, municipio Arroyo Naranjo, y en la actualidad está diseminado por todas las provincias excepto Cienfuegos y Guantánamo, territorios en los cuales aún no hay constancia de su presencia.

Según refieren las autoridades del territorio los espacios más habituales para su localización son asentamientos poblacionales principalmente jardines, patios, escuelas, basureros o solares. No se reportan pérdidas en la agricultura, daños a la salud humana o la biodiversidad.

Aunque este molusco puede dispersarse de manera natural, solo es importante a escala local. Por lo que sus principales vías de dispersión están asociadas a factores externos como la actividad del hombre al utilizarlos de mascota, con fines ornamentales, carnada para la pesa, fines religiosos, así como el traslado de sustratos y plantas.

Es válido resaltar además que las condiciones climáticas de Cuba favorecen su establecimiento y desarrollo dado la prevalencia del follaje tropical, la alta humedad y la ausencia de barreras naturales que impidan su dispersión.

Estructuras agrícolas atentas

Este caracol se caracteriza por un comportamiento voraz, la gran capacidad reproductiva, el crecimiento corporal acelerado y la gran resistencia a condiciones ambientales adversas. De ahí que constituya una permanente amenaza para la producción agrícola.

Su alimentación se basa en una dieta polífaga que abarca más 200 especies entre vegetales, cítricos, coco, plátano, arroz, hortalizas, plantas ornamentales, por solo citar algunos. Sin embargo, cuando de sobrevivir se trata, pueden comer diversas materias entre ellas liquen, hongos, papel e incluso cartón.

Yoel González Pérez, Jefe de Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Provincial de la Agricultura, refirió que hoy los mayores hallazgos de este caracol han sido en zonas urbanas y no áreas agrícolas de ahí la importancia de que la población conozca cómo proceder si logra identificar un ejemplar. “Su erradicación es fácil. Se le considera invasora por su alta capacidad reproductiva que llega hasta 500 huevos, pero si logramos identificarlo antes de su madurez se pueden adoptar las medidas establecidas y disminuir su propagación”, agregó.

Con el fin de reducir el riesgo de dispersión y minimizar los efectos negativos que pueda causar la especie, fue creado el grupo provincial de enfrentamiento en el territorio.

Además González Pérez aseguró que el laboratorio de sanidad vegetal de la Delegación de la Agricultura está en condiciones de realizar el estudio de los caracoles para su identificación, dado que puede confundirse con otras especies de la región. Como parte de las medidas preventivas se lleva a cabo desde el mes de abril la pesquisa en todos los bancos de materia orgánica y a las plantas que poseen certificados de libre tránsito.

Hasta la fecha se han impartido alrededor de 300 acciones de capacitación en la Agricultura en aras de que los trabajadores del sector puedan colaborar con la erradicación de la presunta plaga y evitar daños al sector.

Riesgos para la salud

Especialistas insistieron en la necesidad de mantener la alerta a diferentes niveles, con énfasis en el cuidado de los niños para evitar infecciones, por constituir un grupo vulnerable dentro de la población.

A decir de Hilda Guerra, especialista en zoonosis del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, este espécimen representa un riesgo para la salud humana y animal pues actúa como hospedero de larvas de nematodos causantes de la meningitis eosinofílica.

“Esta enfermedad no es más que una inflamación de la membrana que cubre el cerebro y puede clasificarse por su origen infeccioso o no. No es un nuevo padecimiento en el país. Se reportó por vez primera en Cuba en 1980 y en el período comprendido entre 1992 y el 2004 hubo tres casos en la provincia de Villa Clara. Resalta la presencia de esta especie invasora la cual incrementa la expectativa de diseminación de este padecimiento por lo cual hay que extremar las medidas preventivas” explicó la experta.

Según establece el plan de medidas, la población ante la sospecha de la presencia del caracol gigante africano deberá contactar con el Consultorio Médico de Familia o con Departamento de Control de Vectores del Policlínico al que pertenece. Si hubo contacto se deben lavar las manos inmediatamente.

Posteriormente un representante del sistema de Salud Pública visitará el lugar, evaluará la situación y tomará la muestra para enviar al Laboratorio Municipal de Vigilancia y Lucha Antivectorial, con el objetivo de confirmar el diagnóstico de la especie.

No obstante, hay acciones de prevención que son importantes mantener tales como la higienización e inspección de los patios o zonas comunes así como la eliminación de microvertederos.

Ante la amenaza inminente que representa esta especie es propicio establecer la vigilancia activa. La población se reafirma una vez más como un pilar de suma importancia para mantener el orden y colaborar en su cotidianidad con el bienestar colectivo.

Ver más información en http://www.guerrillero.cu/pinar-del-rio/7040-caracol-africano-en-pinar-del-rio.html