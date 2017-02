Nuevas opciones para el ingreso al IPVCE

Foto: Juventud Rebelde

A partir del presente curso escolar los estudiantes ganadores de medalla de oro en los concursos nacionales de las asignaturas de Biología, Física y Química tienen derecho a ingresar de forma directa a los institutos preuniversitarios vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE).

Carlos Carracedo González, jefe de la enseñanza de Secundaria Básica en la Dirección Provincial de Educación, explicó que la anterior es una de las modificaciones aprobadas por el Ministerio de Educación (Mined).



Afirmó el funcionario que Pinar del Río se caracteriza por obtener muy buenos resultados en los concursos nacionales, por lo que ahora se abre el diapasón y se beneficiarán mayor cantidad de estudiantes. Anteriormente solo tenía derecho a la entrada directa el mejor del país.



Precisó que en el caso de Geografía tiene la peculiaridad de que el alumno que obtenga el primer lugar provincial también logra el derecho al ingreso directo al IPVCE, porque esta materia no tiene concurso en el ámbito nacional.



Desde este curso escolar, para el ingreso al preuniversitario de Ciencias Exactas los educandos tienen que examinar Matemática e Historia de forma obligatoria, además escoger una asignatura del área de las ciencias, Física, Biología o Química. Hasta el momento por la que más optan es por la última.



Español no tendrán que examinarla, porque los aspectos de construcción textual, redacción, ortografía y demás componentes se tendrán en cuenta en la revisión de las otras materias.



Las pruebas se aplicarán en el mes de abril. Matemática será el 10, Historia el 12 y las de Ciencias (Biología, Química y Física) se realizarán el 14.



La segunda convocatoria, para aquellos alumnos que por causas muy justificadas no puedan asistir a la primera, se comenzará el 24 de abril con Matemática, el 25 Historia y las Ciencias el día 26. La autorización para presentarse a esta oportunidad se tramitará con los jefes de la enseñanza en el municipio y será aprobada por su homólogo en la provincia.



Esta misma vía, de municipio a provincia, se utilizará para las reclamaciones de las notas, las cuales llegarán a cada escuela, y una vez entregadas, los interesados tienen cinco días hábiles para depositar la solicitud por escrito.



Para tener derecho a entrar al IPVCE los estudiantes deben tener un índice general de 88 puntos entre séptimo, octavo y el primer corte de noveno, además de 90 puntos o más como promedio entre los tres grados en Matemática y en la Ciencia seleccionada.