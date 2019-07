Misael, el hombre de las muchas tareas

Fotos: Mónica Brizuela.

De la Asociación Hermanos Saíz (AHS) conoce cada tema, por eso valoran su criterio a la hora de tomar decisiones; está al detalle de cada evento y actividad y se ha hecho de una red de amigos en el territorio.

En estos momentos es una de las personas con mayor experiencia en la Casa del Joven Creador y sirve a los más jóvenes como guía y faro: Misael de Jesús Schueg Iglesias, secretario ejecutivo de la Asociación Hermanos Saíz en Pinar del Río, es alguien que sabe andar en todos los puestos de trabajos de la organización.

“Trato de ayudar, de proponer ideas, no de imponerlas y esto ha logrado que el colectivo esté unido; unas veces más, otras menos, pero siempre contamos con el del lado para la realización de eventos. Todos aportan y proponen, yo solo los acompaño y apoyo su trabajo”, refiere.

Tanto los presidentes en cada mandato que han estado, como los jefes de sección y demás trabajadores del centro, han confiado en él para disímiles tareas.

El trabajo con los jóvenes…

“Estar aquí es para quien le guste y yo disfruto lo que hago. Compartir con los jóvenes el quehacer diario me ha demostrado que hay que confiar en ellos, en esa juventud que nos lleva de la mano en momentos actuales.

“Esto me confirma que cuando quieren hacer bien las cosas, las hacen, lo que no siempre son reconocidos de la forma que esperan y se lo merecen y en esto hay parte de mi labor: elogiarlos, impulsarlos a hacer más, a esforzarse.

“Soy un poco peleón. Mi carácter no siempre es alegre, regaño cuando es necesario, pero cuando me equivoco lo acepto y en varias ocasiones son ellos los que me hacen darme cuenta”.

¿Cómo llegas a la Asociación?

“Cuando el Pista Rita funcionaba era el secretario sindical de la Asociación y al cerrar este me pidieron que fuera a trabajar para la sede”.

¿Cómo está la AHS en los momentos actuales?

“La evolución es notable. A Pesar de los tropiezos, de la historia, del fatalismo geográfico, la superación es evidente. Siempre trabajamos por más, porque el objetivo no lo hemos cumplido, estamos a medio camino de lo que queremos.

“Hay muchos problemas subjetivos que no dependen de nosotros, que son de los propios artistas, pues a veces por andar en ese mundo etéreo no se encaminan. Pero hemos alcanzado unidad y se ha reconocido que estamos por encima de otras instituciones de la provincia.

“Por ejemplo, yo tengo la orientación de auxiliar a cualquier artista que desee conocer su sección, que quiera plantear algún problema o necesite una financiación para algún proyecto, y siempre estoy aquí para ayudarlo, pues también eso es parte de mi labor.

“Sin embargo, muchas veces ha pasado que hacen sus trabajos por sus medios y se les olvidan los deberes y derechos que tienen con la AHS sin percatarse de que la Asociación dispone de becas y premios que les permite que la realización de estos sea más fácil.

“Es cierto que el papeleo es mucho y el tiempo de espera se alarga, pero al menos cada cual debe conocer de los medios de que dispone. También es real que la AHS nacional debe mejorar, para que no continúe siendo una traba para la realización de cada creador”.

Los reconocimientos

“Soy Vanguardia Nacional por 14 años consecutivos y cuando me avisaron que me entregarían la medalla Jesús Menéndez de III grado fue emocionante, no lo voy a negar. De tantas personas en el país, en el sector de la Cultura solo fueron cuatro los que seleccionaron para entregarle en acto solemne la orden otorgada por el Consejo de Estado.

“Tuve la oportunidad de conocer personas de todas las especialidades, de grandes instituciones del país, artistas reconocidos de diferentes edades, pero lo mejor fue que todos confluimos como uno solo. Ahí no importaban los cargos, había desde un tornero hasta directores de organismos, profesores titulares, pero éramos una familia, por lo que fue una experiencia increíble”.

Anteriormente había recibido la medalla Lázaro Peña que entrega la CTC. Por la labor conjunta que realiza el Misa, como todos le llaman cariñosamente, la Asociación de Pinar del Río es reconocida en todo el país.

¿Cómo quieres que te recuerden?

“Aclaro que no pienso retirarme, mientras pueda y tenga salud estaré en la AHS. Yo sé que soy peleón, que me meto en todo, que critico y digo la verdad, pero hay que reconocer que gracias a eso el trabajo marcha bien.

“No soy alguien que lo resuelve todo, pero considero que soy una persona que lo que ha hecho es por amor a la cultura, al trabajo y a mis compañeros.

“Quiero que siempre me recuerden por mi forma de ser, sin tristezas, muy alegre, en las buenas y en las malas y que piensen : ‘Si Misael estuviera aquí, eso no hubiese sucedido, porque lo habría hecho de otra forma”’.