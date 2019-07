Félix y su pasión por la justicia

José Félix León Rivas. / Foto: Heidy Pérez Barrera.

Es fácil distinguirlo hoy entre los trabajadores de la Unidad Dos de Bufetes Colectivos en Pinar del Río, un tanto por los años acumulados, esos que además de canas, traen experiencias, preparación profesional y disposición para enseñar a los más jóvenes. “Yo no concibo estar sin hacer nada, necesito sentirme útil”, lo cual explica porqué a sus 66 años todavía se le ve en pleno ejercicio de la profesión.

El otorgamiento del Escudo Pinareño en reconocimiento a los años de entrega al servicio de la población vueltabajera, fue solo una excusa para traer a José Félix León Rivas a estas páginas. La humildad que caracteriza a este hombre lleno de talento y amor por lo que hace sobresale por encima del que fue juez ayer y abogado hoy.

AMANTE DEL DERECHO

Desde los 16 años, Félix se vinculó laboralmente como Oficial del Juzgado de Primera Instancia de Pinar del Río y a golpe de sacrificio y empeño logró suplir las necesidades familiares, a la vez que continuó sus estudios hasta graduarse en Derecho en 1978. Fue entonces cuando el Tribunal Provincial Popular (TPP) le abrió las puertas al juez insuperable, eficiente, ético, competitivo.

“Luego de unos años en el ejercicio de la profesión me llamaron del Tribunal Supremo Popular (TSP) porque necesitaban personal profesional y allí estuve hasta que me jubilé en el 2018”. A pesar de no ser esta una aspiración fundamental para él, según cuenta, viajar a La Habana fue una experiencia enriquecedora que, gracias a los resultados de su trabajo, le permitió ser nombrado Juez Profesional Titular del Tribunal Supremo de Justicia.

Entre tantas responsabilidades, Félix vio en la docencia una necesidad y encontró en sus alumnos otro motivo para estar cerca de las leyes y los procesos judiciales. “Nunca dejé de dar clases, el magisterio, en mi opinión, es muy provechoso para cualquier profesional, porque te ayuda a mantenerte actualizado sobre temas que en la cotidianidad laboral uno no asume”.

Lleva 16 años en el ejercicio docente y es fundador del claustro de profesores de la carrera de Derecho en la universidad Hermanos Saíz Montes de Oca. “Pese a los años de trabajo, nada puede suplir la superación personal”, es ese el mayor consejo que el profe Félix le deja a sus discípulos, a los compañeros de trabajo e incluso, a otros jóvenes que ven en él la consumación de la constancia en pos de obtener buenos resultados.

Sin embargo, a sus hijos no pudo transmitirle el amor por las leyes, pero sí el legado de la responsabilidad y el ser buenos estudiantes: uno es cibernético matemático, otro filólogo y la hembra estomatóloga.

Mientras conversa, es fácil distinguir al padre orgulloso de los resultados académicos y la disciplina de esos muchachos que no son más que el fruto llegado a sus manos como premio a los años de dedicación y entrega familiar.

No por casualidad Felito, como también le nombran, ama la profesión de tal manera. La consagración al Derecho fue inculcada por su padre, con el que además de compartir el nombre, también compartió el amor por la vocación. José Félix (padre), ejerció como juez durante 40 años y hoy su hijo lo recuerda con el cariño y la admiración del más fiel de sus discípulos. “Todavía conservo su biblioteca y los consejos de un hombre que además de excelente padre fue un profesional preparado y exitoso”.

Junto a él dio los primeros pasos en la vida y en los tribunales, quizás de ahí aprendió a hacer por el Derecho cuanto esté a su alcance. Por eso hoy no desiste y continúa trabajando para enseñar a otros. “Después de jubilado me dieron la posibilidad de reincorporarme como abogado de Bufetes Colectivos, además de atender la superación profesional de los miembros de la organización.

PRIMERO QUE JUEZ O ABOGADO: PINAREÑO

En un profesional de su talla no cabe la duda de si puede ejercer con altruismo la abogacía después de tantos años impartiendo justicia, en tanto considera a esa musa ciega como única y entiende la ley como “un acto normativo y concreto del Estado que regula las relaciones sociales en determinadas esferas y el derecho dota al profesional de las herramientas necesarias para la interpretación y alcance de la ley. De esa interpretación no puedes apartarte aunque seas juez o abogado”, nos dice.

Pese a su convicción de imparcialidad, confiesa que a veces le cuesta un poco dejar de pensar como juez para hacerlo como abogado: “Son muchos años de trabajo y uno se acostumbra, aunque una rama no discrepa de la otra. Lo más importante es que se cumpla la ley y que sea correctamente interpretada según el contexto histórico y las necesidades sociales”.

Su nombre se reconoce además como autor del libro Justicia y Revolución, un estudio sobre la vida del doctor Luis M. Buch Rodríguez, primer secretario del Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario, quien fue miembro de la Joven Cuba con Antonio Guiteras.

Cuando conversa sobre sus logros asegura que, independientemente de la satisfacción personal, el Escudo Pinareño es un agradecimiento al apoyo de familiares y compañeros de trabajo.

“Lo veo como una proyección de ese resultado hacia los demás, pues el hombre vive en sociedad y ello implica responsabilidades compartidas. Siempre fuimos un equipo muy unido, lo que permitió obtener excelentes resultados en el entorno laboral, por eso este premio también es para ellos”.

Aun después de algunos años en la capital y varios viajes dentro y fuera de la Isla, Félix siempre regresó a su natal Pinar del Río y aunque, jocosamente dice no gustarle parecer regionalista, siente por su terruño cariño y admiración particular, es por esto que jamás permitió se insultara o menospreciara a su Vueltabajo frente a él.

“Yo era un hombre feliz cuando me bajaba en la Terminal de Ómnibus y caminaba hasta el teatro José Jacinto Milanés respirando el aire de mi ciudad. Fue aquí donde nací y donde tengo a familiares y amigos. Salgo a la calle y es muy raro en mi recorrido no encontrar a personas que me conozcan, eso me hace sentir muy bien, quizás en otro lugar, aunque sofisticado e importante, no hubiera sido igual”.