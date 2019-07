Trenes de Occidente… round III

El tren, una opción que a la vez que económica, es casi siempre segura para los viajeros que día a día laboran en la capital provincial y tras su jornada lo esperan para regresar a la tranquilidad de sus hogares.

Para algunos es el salvador de hierro que llega a veces fiel sobre rieles y así lo alaban; para otros, aunque reconocen que con respecto a años anteriores este sector ha mejorado, admiten que carece de “muchos poquitos” que aportarían la distinción y excelencia que merecen los viajeros pinareños.

La provincia ha trabajado bastante para revitalizar el sector. Conjuntamente con el Gobierno del territorio y el apoyo de Ferrocarriles Occidente y la capital del país, hoy se ha alcanzado una estabilidad en la entrega y transportación de cargas, así como en la de pasajeros. Sin embargo, no todo se resume en estadísticas y todavía existen criterios encontrados sobre el sector ferroviario en Vueltabajo.

Foto: Januar Valdés Barrios

Esta es la tercera ocasión en que Guerrillero visita las instalaciones, chequea el tema, y conversa con pasajeros y trabajadores por igual para conocer sus experiencias, expectativas y realidades. Nuestra primera visita, a petición de la población, fue en los primeros meses del 2012 cuando las precariedades del sector arrojaron muchas ineficiencias. Seis años después, también en los primeros meses del pasado año, se redescubrieron más dificultades, pues el ferrocarril estaba en un momento crítico, casi tocando fondo.

Este último material periodístico generó todo un movimiento que revolucionó las esferas relativas al sector, tanto en la provincia como en la capital del país. Gracias a este llamado de atención hubo un “despertar” y hoy, aunque no están resueltas todas las aristas, la realidad se pinta diferente.

PALABRAS DE LOS VIAJEROS

Ellos, cansados luego de un día de trabajo, de regreso hacia sus hogares tras largas esperas por turnos médicos o quizás felices de haber adquirido en alguna compra productos que escasean en su lugar de origen, siempre están allí. Los bancos en las afueras de la Estación Central pinareña les pertenecen, pues llueva, truene o arrecie un sol descomunal están ahí, y por tanto tienen la palabra y el criterio definitivo. A fin de cuentas son ellos, los viajeros, los máximos evaluadores y calificadores de este servicio.

Juan Armando González admitió que en los últimos tiempos se ha mantenido la estabilidad de los viajes y que los coches ganaron un poco en cuanto a confort. No obstante, aclaró, la salida en hora es otra historia diferente.

Por su parte, Juan Carlos García respecto a los salones de espera dijo que en el pequeño hay ocasiones en que no lo han dejado entrar, y que, en el otro, el temporal, la ventilación es de mínima y el calor es sofocante, además que se siente confinado.

El resto de los criterios recogidos coincidió con los anteriores hay las entrevistas no fueron tan diferentes a las de años atrás. Muchos denunciaron problemas como la no utilización ni presencia del coche motor, el mencionado retraso en las salidas, los rumores sobre nuevos coches y locomotoras para la provincia y la falta del tan deseado tren hacia La Habana.

Foto: Januar Valdés Barrios

Sobre el tren Habana-Pinar, en la reunión resumen de la última visita gubernamental a la provincia se informó que a partir de la puesta en explotación de nuevos trenes a la región oriental del país, Vueltabajo sería beneficiado con un conjunto de coches que solo precisaban de una ligera reparación. En este sentido, se habló que a más tarde para el venidero mes de agosto esa ruta pudiera estar cubierta.

IMPEDIMENTOS PARA UNA JORNADA LARGA Y DURA

Pedro Luis Baños Mena, tornero de esta UEB, aclaró que verdaderamente la alimentación ha mejorado, ya que en el caso de las meriendas cuentan con pan con diferentes productos, jugos, mezclas de batido, yogur y refrescos; mientras que en los almuerzos se ve un incremento de potajes, cárnicos, chicharrones, embutidos y huevos.

A este criterio se sumó el de Jorge Plasencia, jefe de revisión de Pinar del Río, quien refirió que hoy la alimentación está bastante adecuada para los tiempos que corren. “Hace seis meses atrás quizás estaba mejor. Pero debemos decir que la merienda es de mayor calidad. Independientemente de la escasez, logramos salir de aquel pan con aceite y aquellas galletas socatas.

Todos los entrevistados opinaron de la misma manera sobre la alimentación. Pero ante otras preguntas, las opiniones críticas comenzaron a surgir.

Cierto. Resuelto el problema de la alimentación, pero... ¿y los demás problemas? ¿O es que solo preocupa el tema alimentario?

“Para nada. Aquí problemas tenemos para repartir. Si bien es verdad que cada cierto tiempo nos dan un overol, un par de botas y algunas otras cosas, también lo es que no poseen la calidad adecuada y no duran poco, y este es un trabajo con características especiales. Si los implementos que nos dan no tienen calidad, imagínate. Así no hay quien trabaje”, mencionó Baños Mena.