“La música es del mundo”

Fotos tomadas del perfil de Facebook de Kiko.

José Ernesto Mederos, Kiko, es el director de la banda de rock pinareña Tendencia, una de las agrupaciones más influyentes en el metal cubano y latinoamericano.

Me sorprendió la calma en la cual se desarrolló el encuentro, pues estoy acostumbrada a verlo en los conciertos, entre luces, con estridentes voces de personas aclamando canciones, envuelto por el aroma a cigarro y el aire violento tras los desenfrenados bailes. La música transmite energía, genera en los espectadores ganas de saltar, gritar y liberar toda la locura que llevan dentro.

En esta ocasión solo el ruido de los carros al pasar y nuestras voces se escucharon. Nos encontramos en el anfiteatro Rita Montaner, sede de los conciertos de rock en la provincia Pinar del Río durante mucho tiempo, y el lugar, además, donde Tendencia, su grupo musical, nació hace dos décadas y media. Para desgracia de los rockeros de Vueltabajo, lleva cerrado nueve años.

El backstage, parte trasera del escenario, es estudio de grabación y local de ensayo de la agrupación. “Entra, así respiras los instrumentos”, me dijo.

Instrumentos de colección colgaban de la pared, al igual que afiches de bandas de rock, un sinnúmero de cables esparcidos por el local y la icónica batería, con el logotipo de Tendencia, presidía desde el final del recinto.

“Hemos estado ensayando en los últimos dos días por cinco horas seguidas”, dijo a manera de excusa, mientras buscaba sillas para sentarnos.

José Ernesto Mederos, Kiko, es un hombre comprometido con sus seguidores. Siente gran responsabilidad y respeto hacia su público, hacer que cada presentación sea diferente es, más que un reto, una obligación.

Ya conocía al artista, serio con su trabajo, divertido en los conciertos, siempre vestido de negro, con cadenas de plata y manilla de cuero. Tiene el pelo largo y negro, lo recoge en una coleta de día, pero en las funciones lo suelta para cabecear. En la piel lleva varios tatuajes, entre ellos, en el brazo derecho, la “T”, representativa de la banda, porque esta simboliza el mayor logro de su carrera profesional.

Pero también conocí al hombre. Al padre amoroso, quien, por sobre las estrellas, coloca a su hija, la cual desea seguir sus pasos para convertirse en artista. Me encontré, además, con un ser atento, preocupado por los colegas y amigos. El bienestar de los que más quiere es prioridad.

Fan de los deportes, de niño quería ser futbolista, y a su paso por la vocacional Federico Engels intensificó ese gusto. Pero ganó el inglés, y en vez de estudiar Cultura Física, profesión por la que una vez estuvo interesado, decidió aprender en el Instituto Superior Pedagógico Rafael María de Mendive la Licenciatura en Lengua Inglesa.

El idioma universal dio paso al interés por la música. Empezó escuchando los clásicos del pop de la época, como Michael Jackson y Madonna. Pero se inclinó por el metal, quizá por la fuerza y habilidad que requiere crear una composición para este estilo, o simplemente el dinamismo de las melodías llamó su atención y lo atrapó para siempre.

Durante la universidad tuvo una agrupación: Metal Sagrado, con la cual se insertó en la difícil carrera del arte. Pero no fue hasta la creación de Tendencia, en febrero de 1994, en pleno Período Especial, que inició su verdadera prueba.

Poco a poco los integrantes del conjunto se ganaron el corazón de los espectadores, tanto nacionales como foráneos. La tumbadora, instrumento de percusión afrocubano incorporado al repertorio musical, los hace únicos y los distinguen del resto de las bandas de rock del mundo. El género que hacen es definido por los críticos como Étno Metal o Metal Mestizo.

Para él, la clave del éxito está en pensar en el auditorio como un jurado. El público rockero es muy conocedor, por eso la preparación ante cualquier espectáculo es una regla de estricto cumplimiento. Después de dejar el alma en el escenario, recibir los aplausos de los seguidores representa la mayor satisfacción que puede tener.

Varias giras internacionales marcan su trabajo. Ya visitaron once países y compartieron escenario con bandas como JudasPriest, CannibalCorpse, Avalanch y BodyCount. “Esas experiencias te dan un nivel de inspiración que nadie es capaz de medir, quieres comerte el mundo, ahora es cuando dices que tienes que trabajar bastante", revela.

Actualmente reside en Pinar de Río y no planifica dejar su lugar de origen. “Esta es mi tierra, aquí vive mi familia. ¿Si yo no defiendo el rock aquí, quién lo va a hacer”.

Profundamente integrado a la localidad, Kiko me confesó que en el anfiteatro donde conversábamos plantó su bandera, y hasta que no la levante nuevamente no va a parar. El cuartel de Tendencia reside en ese lugar. El mejor rockero de Pinar no pretende imponer un estilo, pero desea que quienes disfruten de su cultura tengan un espacio donde vivirla.

José Ernesto Mederos siente un gran deber con sus fanáticos, señalados porque el rock, según algunos expertos, no es propio de Cuba, plantean que es un género importado; sin embargo, al comentarle sobre esta apreciación, con el ímpetu de quien es conocedor del tema, me aclaró: “La música es del mundo”.