Embalses pinareños al 73 por ciento de su capacidad

Los embalses de Pinar del Río acumulan 570 millones de metros cúbicos de agua hasta la fecha, cifra que representa el 73 por ciento de su capacidad total y evidencia una situación favorable en comparación con otras provincias.

Ello permite a la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico del territorio atender las demandas de sus clientes, que van desde la agricultura, ganadería, industria, y minería, hasta el abasto a la población.



Pedro Echevarría Fernández, especialista en manejo y desarrollo de los recursos hídricos, dijo que las cinco represas utilizadas para abastecer a la población están al 79 por ciento y guardan 103 millones de metros cúbicos.



Agregó que esa cantidad ofrece un año y medio de cobertura, teniendo en cuenta el estado de las fuentes superficiales y subterráneas.



Recordó que luego de la sequía de 2015, considerada la más fuerte de los últimos 50 años, la provincia se recuperó y llegó a acumular el 90 por ciento de la capacidad total de sus embalses.



No obstante, la escasez de precipitaciones en el actual calendario llama la atención de no pocos en la provincia, pues por ejemplo, en lo que va del mes de febrero se reporta solo el uno por ciento de la media histórica para el período, que es de 50 milímetros.



Al respecto, Echevarría Fernández enfatizó en la importancia de extremar las medidas de ahorro y control del recurso, como es el caso de los mecanismos de inspección estatal que garantizan no ocurran violaciones e ilegalidades.