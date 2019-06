Abel Padrón, un creador de luz

Abel Padrón (Pinar del Río, 1976) lleva en el sentir y el talento de los artistas del lente. Es como una música con un sonido auténtico. El hombre y el medio que lo rodea hacen en él crear a través del obturador una simbiosis perfecta entre realidad y fantasía.

Comenzó como fotógrafo hace 11 años en la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) en su natal región, donde obtuvo varios premios en foto informativa en el concurso Huracán, que auspicia la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). El 2014 se convirtió en un antes y un después al pasar al staf de foto reporteros de la Agencia, pero ya a nivel nacional, logrando un año después ganar el premio 26 de Julio, y recientemente el segundo premio en el Concurso Habana 500, de la cadena Gaviota. Ahora su vida profesional está inmersa en la labor cotidiana del periódico Trabajadores.

¿Qué es para Abel Padrón la fotografía?

Mi modo de decir, a veces me cuenta un poco expresar ciertas cosas y es en fotos donde mejor me salen, donde puedo hablar sin restricciones, sin tapujos, la fotografía es mi lenguaje, es quien mejor me conoce.

Cada artista tiene su forma de decir. En el caso de Abel, ¿cómo es su libro de creación?

Es según mi estado de ánimo, hay días en que todo lo veo en colores y solo busco alegrías, gestos, lo lindo a mi alrededor, el cubaneo, su gente, el solar, los bailes, pero en ocasiones el gris se me hace imprescindible y entonces la búsqueda es más del alma.

¿Qué características debe tener un artista del lente?

Ante todo, seriedad y responsabilidad con lo que haces. Cuidado y respeto con el mensaje. Después de todo eso y en gran medida viene la sensibilidad y talento, en hacer de lo común la oportunidad de lo diferente, no es que veas lo que otros no, es tratar de que lo que todos ven puedas reflejarlo de un modo distinto y atractivo. Es muy importante en un artista del lente y como diríamos en nuestro gremio (que el ojo no se cierre), en otras palabras que el costumbrismo y lo habitual no mate tus ganas de hacer cada día algo diferente.

¿Cuánto de crónica tiene su arte fotográfico?

Soy fotorreportero, me formé en la Agencia Cubana de Noticias, la antigua (AIN), hoy (ACN), ahí aprendí que cada momento es especial y único, que un buen fotorreportero debe tener cámara en mano para no perder el instante y eso lo llevo siempre presente, trato de contar una historia en cada foto que hago. Vivimos en un país muy rico en vivencias, en cultura, costumbres, la cotidianidad del cubano es una obra de arte por sí misma, eso facilita las cosas porque tienes mucha tela por donde cortar y contar, la crónica es de los géneros que más utilizo y disfruto, porque me da la oportunidad de crear y poetizar un poco mi discurso.

Siempre para cada creador existe un antes y un después en su obra. ¿Cuál sería en tu caso?

Para mí sin dudas, la foto que pude tomarle al presidente de Francia, en el 2015, en el Paseo del Prado, esa foto me llevo al Premio 26 de Julio, en foto informativa de la UPEC, después se abrieron muchas puertas. Tuve la oportunidad de estar en recibimientos de grandes personalidades como Barack Obama; Vladímir Mijáilovich Gundiáyev, el Patriarca Kirill l; Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ect

La ciudad de todos los cubanos reina en tu trabajo fotográfico. ¿Por qué?

Soy de Pinar del Río y como todo buen guajiro siempre me deslumbró La Habana y su belleza. Cuando me mudé para la capital, quise de alguna manera retribuir toda mi admiración por ella en imágenes, pero sin dudas es la Habana Vieja mi musa se activa más, la historia que guarda en cada adoquín de sus calles, la belleza, esa mística que se respira es incomparable.

¿Qué representan para Abel las fotos en blanco y negro?. ¿Qué valor le da a la luz?

La fotografía es luz, es el factor más importante e imprescindible en esta profesión, el oficio está en saber utilizarla correctamente y en ese empeño nunca dejas de aprender y en cuanto al blanco y negro es para mí la manera más sublime de representar el arte, es la magia de lo contemporáneo con un toque de misterio y espiritualidad.

¿Te interesa plasmar tu obra en una muestra personal?

He hecho varias expo colectivas todas de carácter reporteril, pero me encantaría hacer una personal y sería sobre foto callejera o urbana, mostrar la interacción con la gente, el detalle de un rostro, el folclor, la hospitalidad del cubano, la marginalidad, la magia de una ciudad separada del mar solo por un muro, mostrar mi Cuba, la nuestra, la de todos los que nacimos en este archipiélago.

Proyectos

Varios, algunos a corto plazo, como mi muestra personal, nuevo centro de trabajo, otros a más largo plazo que no cuento pues aún son un sueño del que no despierto.