Porque contigo Padre mío todo es mejor

Porque a veces necesito coto, y lo pones; porque cuando la marea sube y siento que voy a ahogarme encuentras cómo llevarme a sitio seguro; porque cuando me faltan fuerzas, puedo contar con las tuyas; porque sabes cuándo hay que dejarme sola y cuándo no puedo estarlo.

Porque cuando pierdo la paciencia, me suples, sin desplazarme; porque compartiste y compartes esas malas noches en que cuidamos fiebres, lágrimas y nos consumen las preocupaciones...

Porque confías en mi instinto natural, tomamos decisiones juntos y siempre es a favor de ellas; porque me gusta verte consentirlas, divertirlas y ser un niño solo por darles gusto; porque saben que te gusta el chocolate y aun así cuentan con el tuyo.

Porque no hay renuncia a placer propio que te haga dudar si es a favor del de ellas, porque las mimas, educas y enseñas; porque eres nuestra seguridad, no como retaguardia, sino como compañero inseparable.

Porque sabes cómo hacernos reír y sentir amadas; porque nos das tu total atención; porque nos proteges, aunque no lo necesitemos; porque nos consuelas y animas; porque nos regalas tu tiempo y nos apartas las dudas; porque eres certeza de incondicionalidad.

Porque a tu lado ha sido más fácil ser madre, profesional, mujer, ama de casa, hija, hermana, amiga; porque conocerte fue como sacarme la lotería e incluso mejor, porque el dinero no compra complicidad, ternura y amor.

Porque para ti ser padre no ha sido un aporte genético, sino la génesis de la vida y la familia, y no eres perfecto, pero sin duda juntos como mamá y papá, podemos hacer más por nuestras hijas; no el tercer domingo de junio o un día al año, sino cada amanecer...

Felicidades...