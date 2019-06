Para el mejor padre

A pesar de ser un hombre muy serio siempre te recuerdo sonriendo. Y es que cuando lo hacías tu rostro era tan genuino, había tanta alegría en ti, que esa es la imagen que quedó impresa en mi mente.

Me gusta traerte al presente así, con la misma gracia que tenía tu expresión cuando jugabas con tus nietos, con la humildad que reflejaba tu mirada, sobre todo con la expresión de esa foto que tanto me gusta, esa, la que estás con Carlos y Emanuel, porque es como si el mundo -en aquel momento supremo- hubiera sido tuyo.

Fuiste un padre excepcional, y un abuelo mucho más; hombre de pocas palabras, solo las necesarias para enseñar y guiar; pero sobre todo fuiste ejemplo de humildad, desinterés por las cosas materiales y de respeto por los demás. Eso nos enseñaste, y más...

Siempre vimos en ti-mis hermanos y yo- al héroe y no nos engañamos, eras-y eres - el nuestro, imagino que cada cual tenga el suyo, aun cuando no lo confiese o no lo sepa, no sé; pero me gustaría pensar que todos los niños y adultos tuvieron en sus vidas a alguien como tú.

No solo por estas fechas, pero sí más, nos haces mucha falta; fue precisamente en este mes que se celebra el Día de los padres en el partiste de este mundo, y contigo se fue la persona que con más amor nos miró en la vida y el que de manera incondicional nos quiso, aun sin mirar los defectos.

Fuiste protector, guía, amigo, ejemplo, el pedestal de la familia, el que siempre estuvo ahí en los momentos buenos y en los malos, aun cuando no eras de algarabía, ni de alardes, ni de hacerte notar, a veces a una pequeña distancia, sí, porque tu corazón sufría más que el de los demás, así de sensible fuiste Padre mío.

Para ti nuestro amor hasta la eternidad, el quererte siempre, el seguir tus pasos en el complicado camino de la vida, el tratar de perecernos a ti en la crianza y guía de nuestros hijos, el intentar ser como tú: un ser humano de bien.