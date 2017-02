El mejor regalo

“No sé qué comprarle a mi novio”, “El mío tiene que ser un súper regalo, que lo deje con la boca abierta”, “Yo he gastado todos mis ahorros, pero no importa, siempre y cuando pueda conseguir uno estupendo”.

El bullicio llena la ciudad. Las tiendas son más visitadas que de costumbre, aunque la falta de productos hace que no siempre se encuentra en ellas lo buscado. Los vendedores del sector por cuenta propia, así como artistas artesanos se convierten en la alternativa, y hacen un despliegue de todo cuanto pueda servir de obsequio. La presión de quedarse con las manos vacías se siente en muchos rostros, así como la sensación de estar por debajo de las expectativas.



Estos días se vuelven una cruzada, con el único objetivo de encontrar ese obsequio que refleje todo lo que sentimos por las personas amadas. ¿Pero existirá algo material que llegue a cumplir tal encomienda?



El 14 de febrero es la fecha seleccionada desde tiempos inmemoriales para celebrar los sentimientos más universales: el amor y la amistad.



Y es que aun cuando es cierto que todos los días son días del amor, y que no debemos esperar a que alguien fije una fecha para celebrarlo y compartirlo; la idea es disponer de una ocasión especial para romper con la rutina y dedicarla a hacer felices y amar a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor: la pareja, los amigos, la familia.



Pero últimamente se ha malinterpretado el significado que inicialmente tuvo...



El amor no se traduce en cuánto puedo y estoy dispuesto a invertir en un obsequio para mi pareja: si es grande o pequeño, si es de buena marca o no, si opaca la luz del día con su resplandor o compite por superar la oscuridad de la noche.



Amar es aceptarnos por quienes somos no por lo que poseemos. No es relativo a cuánto tienes en el bolsillo, pero sí a lo que guardas en el corazón.



La medida del amor no se expresa en dinero ni poder económico, sino en cariño, confianza, entrega, honestidad...



En el mundo de hoy, marcado por el consumismo sin límites y el interés a lo banal, el amor debe ser utilizado como instrumento para que lo espiritual desplace lo material.



Lamentablemente nadie escapa al hechizo. La frase “lo importante es el gesto” se ha vuelto vacía, pues en el fondo sí que importa, y aún más cuánto costó el gesto. Es por ello que todos salen corriendo en una competencia para demostrar quien tiene el bolsillo más grande, y ¿no debería ser el amor?



Extraño los tiempos en que una flor era suficiente, una carta escrita a mano el presente más anhelado, caminar de la mano a la luz de la luna la salida perfecta y el décimo cuarto día de febrero era el día del amor, no el de dinero.



Este 14 puede ser un buen día para comenzar. Y no olvides, el mejor regalo es, a veces, el más sencillo. Comienza con un Te quiero. ¿Te animas?