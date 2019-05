Acerca de la declaración jurada sobre los ingresos no tributarios

Las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital 100 por ciento cubano y las organizaciones superiores de dirección empresarial están obligadas a presentar la Declaración Jurada de Ingresos no Tributarios, según establece la Resolución 138 del 2017, del Ministerio de Finanzas y Precios.

Lo anterior lo informó Lilisbet Cabrera Reyes, jefa del departamento de atención al contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en la provincia Pinar del Río, quien además hizo saber que estas empresas presentan la Declaración Jurada de Ingresos no Tributarios una vez les haya sido aprobada por la autoridad facultada, la solicitud de creación de reservas voluntarias y el financiamiento descentralizado de las inversiones.

De igual forma, Cabrera Reyes comunicó que al cierre del ejercicio económico, independientemente de sus resultados, quedan obligadas a presentar a la Administración Tributaria del municipio correspondiente a su domicilio fiscal y a la organización superior de dirección empresarial a que se subordinan o que se integran, copia, según corresponda, de la Declaración Jurada de Ingresos No Tributarios, hasta el 31 de mayo del año siguiente al del cierre del ejercicio económico.

De no haber recibido en el transcurso del mes de mayo la aprobación de su órgano superior, podrá solicitar antes que culmine el periodo voluntario una autorización a la ONAT municipal, para el aplazamiento de la presentación de dicha Declaración por un periodo de hasta dos meses, o sea, hasta el 31 de julio en el caso de las empresas estatales.

El no presentar las declaraciones juradas y no realizar el pago o hacerlo fuera del término establecido legalmente constituyen un incumplimiento de pago y deberes formales, estando la Administración Tributaria en la obligación de proceder conforme a lo establecido en el régimen sancionador instituido en el Decreto 308/2012. Agregó la funcionaria que declaran mediante la DJ-06 Declaración Jurada de Ingresos No Tributarios.