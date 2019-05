En el CAP todo camino conduce a la Economía

Delegado Provincial de Economía y Planificación / Foto del autor

Si en lo cotidiano se dice que todos los caminos conducen a Roma, parafraseando podríamos decir entonces que en el Consejo de la Administración todos los caminos conducen a la Economía.

Esta última sesión se inició con una información de Calex Edilio Gonzalez Chill, director de Economía y Planificación Provincial, sobre el cronograma de preparación y elaboración del Plan de la Economía 2020, lo que motivó una profunda reflexión de Regla María Ferrer, vicepresidenta del Órgano de la Administración Provincial.

En más de una ocasión la funcionaria ha explicado que para el país la principal jerarquía está en la economía y la defensa. Su plan es la radiografía porque permite los análisis, previsiones, planificación y la estrategia y aclaró lo rutinario de todos los días es hacer un plan y los exhortamos a soñar cuando lo hacen, pero ahora en la circunstancias especiales les indicamos ¡hacerlos, pero bien despiertos!

Por la concordancia del tema, Camilo Vidal Perez Padrón, miembros del Buró Provincial del Partido, puntualizó que se impone la necesidad de tener muy en cuenta la sustitución de importaciones y todas las posibilidades de la exportación, por eso como una primera medida se crea una comisión cuyo objeto será conocer las subjetividades que conspira contra la correcta exportación y el adecuado ahorro en todas las entidades.

También llamó a darle cuerpo al llamado de la máxima dirección política y administrativa del país de los encadenamientos productivos, porque la provincia dispone de potencialidades para la explotación.

Un segundo tema del CAP emergió poderosamente y se asoció con los hechos y los incumplimientos de organismos que pueden perjudicar la economía a más largo plazo. La Dirección del Trabajo ofreció un profundo informe, rico en detalles, sobre la Demanda de la fuerza calificada de Pinar del Río período 2020-2028, pero sesgado por la morosidad de 23 empresas que hasta el momento no habían informado y se les concedió de manera excepcional hasta el 30 de ese mes para cumplir ese compromiso con la dirección del país.

Las demandas de hoy son la realidad laboral de los que tendremos mañana, y aunque la Dirección de Trabajo fue cauta en ofrecer criterio, la suma de opiniones de los miembros del Consejo si se manifestó contra esa incongruencia. Si se está llamando a perfeccionar la economía, pasar de la supervivencia al desarrollo, crecer a partir de la diversidad, como es posible que se estén preparando los recursos capacitados para un futuro inmediato y haya organismos que presenten las necesidades que tendrá su sector.

La provincia reclamará para dentro de unos años personal capacitado universitario, de nivel técnico y obreros calificados, que ahora están en los niveles precedentes de enseñanzas y lo ideal es que los organismos y los territorios los identifiquen donde están, quienes los prepararán y seguirlos hasta llevarlos a lo puestos claves que se suponen los utilizarían en el futuro.

Hay muchos en las aulas que habrá que encaminarlos, de acuerdo con lo que necesitaran las empresas, para que luego no se dé la amarga realidad de que no disponer de un técnico superior, uno medio o simplemente albañil porque no fueron formados.

La economía cubana es planificada y si cada año se prevé un plan para el funcionamiento del país, los inversores y desarrolladores, entonces en lo primero que deben pensar es con qué fuerza laboral capacitada contarán.

Hay planificadores ideando nuevas producciones, plantas, talleres para el futuro, mientras existen ejecutores que olvidan que para que eso funcionen deben solicitar a tiempo las fuerzas que les capacitarán.