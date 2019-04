Realizan donativo al Hogar de niños sin amparo filial

Por segunda ocasión la Central de Trabajadores de Cuba en Pinar del Río coordinó la entrega de un donativo al Hogar de niños sin amparo filial de la provincia más occidental del país.

Protagonizada por trabajadores del sector no estatal, la iniciativa estuvo orientada a satisfacer las necesidades más apremiantes de la institución. Así lo refirió Katia Guerra Rivero, funcionaria de la CTC para atender la esfera del sector no estatal.

“Como parte de las actividades por el Primero de Mayo, y con vistas al XXI Congreso de la CTC, surge esta iniciativa de la mano de los sindicatos y trabajadores por cuenta propia de los municipios Viñales, Consolación del Sur y Pinar del Río” declaró.

Guerra Rivero refirió que el gesto ratifica la sensibilidad de los trabajadores del sector no estatal, quienes continúan poniendo en alto su nombre en honor de todo lo que hoy viene aconteciendo. “Tal y como explicara nuestro presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, este sector forma parte de un complemento de la economía de nuestro país. Ellos continúan manifestando su disposición de respaldar las conquistas de la Revolución más unidos, comprometidos y victoriosos que nunca” concluyó”.

Según declaraciones de Haidee Valdés Lezcano, directora del hogar de niños sin amparo filial, en el momento de la coordinación los compañeros se mostraron muy preocupados por saber cuáles eran las necesidades reales de los niños. “Nosotros agradecemos su aporte. Ellos han aprendido a cuidar lo que las personas les regalan por ser un sacrificio para su bien. Ellos están acostumbrados a recibir y utilizar correctamente cada una de las donaciones que reciben” agregó.

Entre los donantes estuvo Josefina Ortúzar Carreño, propietaria del Café Ortúzar, quien participó por vez primera en una iniciativa de esta índole: “desde hacía algún tiempo quería hacer algo similar pero no hallaba el mecanismo de cómo hacerlo, hasta que a través de la CTC me dicen de esta posibilidad. Es la primera vez que lo hago y la verdad es que me impresionó bastante. Pienso que este es un gesto importante. Estos niños merecen la ayuda de todas las personas y si nosotros podemos hacerlo no hay nada más justo que ayudarlos”.

Entre las sorpresas para los pequeños destacó la presencia de la cantautora Lidis Lamorú, quien se encuentra de gira por zonas de difícil acceso, y de payasas terapéuticas, quienes aluden que la risa es el mejor remedio para curar el alma y ser feliz.