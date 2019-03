Rockanroleando en Pinar del Río

Foto: Yanetsy Ariste.

Del 21 al 24 de marzo la provincia fue sede del festival internacional Pinar Rock, dedicado en esta edición al aniversario 25 de Tendencia.

“Es un evento que fundamos en el año 1996. El trabajo realizado por Tendencia en la escena nacional prestigia para que algunos músicos se unan a su realización y por demás el resultado de cada edición mueve un buen estado de opinión respecto a la organización, a la calidad del evento y del público. En ese sentido, hemos ido trabajando fortísimo durante estos 23 años del festival.

“Lo que empezó como un evento casi regional, cogió tremenda fuerza en el país y ya después en la medida en que realizamos giras internacionales fuimos enamorando a grupos con la idea de venir a Cuba y compartir con nosotros en Pinar del Río”, expresó José Ernesto Mederos (Kiko), director de la banda homenajeada, fundador del evento.

En la ocasión participaron cuatro bandas nacionales y las extranjeras Eucariont (México), IRA (México), Coalt (Estados Unidos), Jeremy Harris (Australia), PRO FE CIA (Estados Unidos), Savanth (México), All Will Know (Alemania) y Precipitation (Alemania).

Sobre la importancia del encuentro, refirió el cantante de Rice and Beans, Frank Batista:

“Los festivales son espacios para una música –que no es la popular– para muchos foránea; aunque es cubana porque está hecha por músicos cubanos y con la influencia de sus ritmos. Congregan a los seguidores del género y le dan la oportunidad al oyente de a pie de ver bandas extranjeras que no puede disfrutar todos los días”.

Los artistas foráneos también ofrecieron sus criterios a favor del Pinar Rock. Algunos, como los miembros de las bandas Eucariont y Coalt, pisaron por primera vez nuestro suelo.

“No sabíamos que existía una escena del rock en Cuba y quedamos sorprendidos por el talento de las bandas nacionales y por el público, que abarca desde los pequeños hasta gente muy mayor”, enunció el bajista de Eucariont, Gerardo Mejías.

“El pueblo aquí es muy amable y alegre. Tienen ese contacto humano que allá en los Estados Unidos a veces no existe porque tenemos la tecnología y otras distracciones, pero aquí la gente se enfoca en la atención de persona a persona”, llamó la atención la intérprete Alma Pérez, de Coalt.

Para Ismael Blanco, guitarrista de Savanth, los músicos allí reunidos, aunque no hablaban el mismo idioma, sí entendían el lenguaje de la música. En tanto, el productor mexicano Mandra Mondragón, calificó el Pinar Rock como uno de los mejores festivales a los que ha asistido, con gente muy cálida, que los hizo sentir mejor que en casa.

Además de las noches de concierto ofrecidas gratuitamente al público en los terrenos de la universidad de Pinar del Río, el festival se abrió a otros marcos de relevancia social. Los artistas intercambiaron con pacientes en el hospital pediátrico Pepe Portilla y visitaron el proyecto para niños con síndrome de Down Con amor y Esperanza.

Por tales motivos, Kiko también opinó: “El rock es una música muy revolucionaria en el mundo y esa es la forma de pensar de los rockeros. Somos personas de buenos sentimientos, de mucha paz y queremos unir a los países desde el punto de vista cultural. Eso también es sumamente importante para la escena nacional”.